شركة نقل عفش بالرياض مع الفك والتركيب بخصم 25%

(فرص)
|شركة البدر لنقل الاثاث من افضل شركات نقل العفش فى الرياض و تسعى دائما للحفاظ على ممتلكات العملاء فى طريقة النقل و لديها افضل فريق لفك و تركيب العفش و نسعى دائما لتقديم كل الامكانيات و الخدمات لراحة عملائها البدر لنقل العفش | شركات نقل عفش بالرياض | شركة البدر | شركة نقل عفش الرياض| شركة نقل عفش بالرياض | شركة نقل عفش في الرياض | شركه البدر لنقل العفش | شركه نقل عفش بالرياض | شركه نقل عفش في الرياض | نقل العفش بالرياض | نقل عفش الرياض | نقل عفش الشفا | نقل عفش النسيم
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|شركة البدر لنقل العفش
|التليفون:
|0550586153
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|العنوان:
|الرياض- الرياض
الرياض - السعودية
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|50 ريال
|تاريخ الإعلان:
|21/11/2021
|رقم الإعلان:
|2112131
50 ريال
50 ريال
50 ريال
30 ريال
300 ريال
500 ريال