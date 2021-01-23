شركة لتصنيع وتوريد اليونيفورم (شركة Tn لليونيفورم )

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تفاصيل الإعلان
شركة لتصنيع وتوريد اليونيفورم (شركة Tn لليونيفورم 01119959296) نصنع كل ما يتعلق باليونيفورم والزى الموحد بجميع الخامات والموديلات مع كتابه الشعار التصنيع كميات بسعر المصنع . نحن اصل اليونيفورم شركة Tn لليونيفورم 01022216888 – 01119959296
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: fareda
التليفون: 01022216888

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العنوان: الجيزة- الجيزة
الجيزة -

مصر
تفاصيل الإعلان:
السعر: اتصل
تاريخ الإعلان: 23/1/2021
رقم الإعلان: 2080966
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23/1/2021
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23/1/2021
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23/1/2021
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23/1/2021
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شركة يونيفورم مصانع – افرول

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20/1/2021
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20/1/2021
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الزى الموحد الطبي- لبس طبيب ( شركة السلام للملابس الطبية )

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20/1/2021
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20/1/2021
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اتصل

20/1/2021
صورة الاعلان: مصنع يونيفورم مدارس (شركة السلام لليونيفورم ) - في الجيزة مصر

مصنع يونيفورم مدارس (شركة السلام لليونيفورم )

(للبيع)

- في الجيزة مصر

مصنع يونيفورم مدارس (شركة السلام لليونيفورم 01118689995 ) يونيفورم المدارس هو الهوية الاولى للمدر.
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

20/1/2021
صورة الاعلان: بيع قبعات تخرج شركة 3A لليونيفورم - في الجيزة مصر

بيع قبعات تخرج شركة 3A لليونيفورم

(للبيع)

- في الجيزة مصر

بيع قبعات تخرج (01200561116) شركة 3A لليونيفورم شركة 3A لليونيفورم لتصنيع وتوريد ارواب وقبعات وأوشح.
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

20/1/2021
صورة الاعلان: مريله شيف - مصنع توك وابرون للمطاعم - في الجيزة مصر

مريله شيف - مصنع توك وابرون للمطاعم

(للبيع)

- في الجيزة مصر

مريله شيف - مصنع توك وابرون للمطاعم 01223182572 تقدم شركة السلام لليونيفورم افضل الخامات واحدث مود.
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

6/1/2021
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