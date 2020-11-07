شركة لتصنيع وتوريد اليونيفورم (شركة Tn لليونيفورم )

(للبيع)

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تفاصيل الإعلان
شركة لتصنيع وتوريد اليونيفورم (شركة Tn لليونيفورم 01119959296) مصنع يونيفورم جمله متخصص فى جميع انواع اليونيفورم ( يونيفورم امن – يونيفورم مطاعم – يونيفورم حضانه ومدارس – يونيفورم مصانع – يونيفورم فنادق وهاوس كيبنج ) " يوجد عقود سنويه " شركة Tn لليونيفورم . نحن اصل اليونيفورم شركة Tn لليونيفورم 01022216888 – 01119959296
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: fareda
التليفون: 01119959296

فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
العنوان: الجيزة- الجيزة
الجيزة -

مصر
تفاصيل الإعلان:
السعر: اتصل
تاريخ الإعلان: 7/11/2020
رقم الإعلان: 2071568
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صورة الاعلان: تصنيع يونيفورم مستشفيات ( السلام للملابس الطبية01102226499 ) - في الجيزة مصر

تصنيع يونيفورم مستشفيات ( السلام للملابس الطبية01102226499 )

(للبيع)

- في الجيزة مصر

تصنيع يونيفورم مستشفيات ( السلام للملابس الطبية 01102226499 ) شركة توريد مستلزمات طبية (ديسبوسبل) .
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

7/11/2020
صورة الاعلان: يونيفورم هاوسكيبنج - يونيفورم خدم - في الجيزة مصر

يونيفورم هاوسكيبنج - يونيفورم خدم

(للبيع)

- في الجيزة مصر

يونيفورم هاوسكيبنج - يونيفورم خدم 01200561116 نصمم احدث موديلات يونيفورم الهاوس كيبنج والاشراف ال.
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

7/11/2020
صورة الاعلان: مصنع يونيفورم حضانه – ازياء مدارس للاطفال - في الجيزة مصر

مصنع يونيفورم حضانه – ازياء مدارس للاطفال

(للبيع)

- في الجيزة مصر

مصنع يونيفورم حضانه – ازياء مدارس للاطفال 01223182572 نحن شركة السلام نتفهم طبيعة يونيفورم الحضانات.
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

7/11/2020
صورة الاعلان: يونيفورم مدارس - ملابس مدرسية للبنات - في الجيزة مصر

يونيفورم مدارس - ملابس مدرسية للبنات

(للبيع)

- في الجيزة مصر

يونيفورم مدارس - ملابس مدرسية للبنات 01118689995 يونيفورم المدارس هو الهوية الاولى للمدرسة و يعتبر.
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

7/11/2020
صورة الاعلان: ملابس عمال المصانع - في الجيزة مصر

ملابس عمال المصانع

(للبيع)

- في الجيزة مصر

ملابس عمال المصانع 01118689995 اذا كنت تبحث عن يونيفورم عمال لمصنعك فيونيفورم السلام هو الخيار الا.
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

7/11/2020
صورة الاعلان: الزى الموحد للامن شركة 3A لليونيفورم - في الجيزة مصر

الزى الموحد للامن شركة 3A لليونيفورم

(للبيع)

- في الجيزة مصر

الزى الموحد للامن ( 01003358542 ) شركة 3A لليونيفورم متخصصون فى تصنيع جميع موديلات بونيفورم السيكي.
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

7/11/2020
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صورة الاعلان: موديلات يونيفورم مطاعم - في الجيزة مصر

موديلات يونيفورم مطاعم

(للبيع)

- في الجيزة مصر

موديلات يونيفورم مطاعم 01003358542 نصنع افضل موديلات يونيفورم المطاعم والكافيهات بأفضل الخامات وا.
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

4/11/2020
صورة الاعلان: مرايل جلد - صور موديلات مرايل مطبخ - في الجيزة مصر

مرايل جلد - صور موديلات مرايل مطبخ

(للبيع)

- في الجيزة مصر

مرايل جلد - صور موديلات مرايل مطبخ 01223182572 تقدم شركة السلام لليونيفورم افضل الخامات واحدث مودي.
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

4/11/2020
صورة الاعلان: مكان بيع ملابس مهنيه للاطفال - في الجيزة مصر

مكان بيع ملابس مهنيه للاطفال

(للبيع)

- في الجيزة مصر

مكان بيع ملابس مهنيه للاطفال 01102226488 الملابس التنكرية وملابس المهن للاطفال التى تعطي الطفل الم.
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

4/11/2020
صورة الاعلان: ارواب تخرج شركة 3A لليونيفورم - في الجيزة مصر

ارواب تخرج شركة 3A لليونيفورم

(للبيع)

- في الجيزة مصر

ارواب تخرج (01200561116) شركة 3A لليونيفورم شركة 3A لليونيفورم لتصنيع وتوريد ارواب وقبعات وأوشحة و.
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

4/11/2020
صورة الاعلان: يونيفورم - اماكن تصنيع يونيفورم ( بأقل الاسعار ) - في الجيزة مصر

يونيفورم - اماكن تصنيع يونيفورم ( بأقل الاسعار )

(للبيع)

- في الجيزة مصر

يونيفورم - اماكن تصنيع يونيفورم ( بأقل الاسعار 01223182572 ) متخصصون في تصميم و تنفيذ جميع ملابس و.
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

4/11/2020
صورة الاعلان: شركة تصنيع يونيفورم امن - في الجيزة مصر

شركة تصنيع يونيفورم امن

(للبيع)

- في الجيزة مصر

شركة تصنيع يونيفورم امن 01223182572 شركات تصنيع يونيفورم امن Security Uniforms يونيفورم امن نقد.
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

4/11/2020
صورة الاعلان: يونيفورم خدم – ملابس هاوسكيبنج - في الجيزة مصر

يونيفورم خدم – ملابس هاوسكيبنج

(للبيع)

- في الجيزة مصر

يونيفورم خدم – ملابس هاوسكيبنج 01118689995 فأنت بحاجة لأن يظهر طاقم تنظيف الغرف بشكل جيد ولكن في نف.
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

4/11/2020
صورة الاعلان: أفضل شركة يونيفورم فنادق - شركة يونيفورم فنادق - في الجيزة مصر

أفضل شركة يونيفورم فنادق - شركة يونيفورم فنادق

(للبيع)

- في الجيزة مصر

أفضل شركة يونيفورم فنادق - شركة يونيفورم فنادق 01200561116 تقدم الشركة احدث موديلات يونيفورم الفنا.
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

3/11/2020
صورة الاعلان: ارواب تخرج - صور قبعات التخرج - في الجيزة مصر

ارواب تخرج - صور قبعات التخرج

(للبيع)

- في الجيزة مصر

ارواب تخرج - صور قبعات التخرج 01223182572 شركة السلام تعلن عن وصول تشكيلات كبيره وواسعه لارواب تخر.
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

3/11/2020
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