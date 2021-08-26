شركة,سمو,الت داول,المصاعد ,الإيطالية,م تخصصه,تركيب, صيانة,المصاعد

(للبيع)
|شركة,سمو,التداول,المصاعد,الإيطالية,متخصصه,تركيب, صيانة,المصاعد,0564400098 شركة سمو التداول للمصاعد الإيطالية متخصصه في تركيب وصيانة المصاعد في الرياض والدمام والإحساء ودبي والشارقة خبرة عشر سنوات في المصاعد لدينا افضل المهندسين والفنيين على مدار الساعة للتواصل و الاستفسار 00966564400098 00971501035499 التواصل مباشر على الارقام لعدم التواجد في الم
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|شركة,سمو,التداول,المصاعد,الإيطالية,متخصصه,تركيب, صيانة,المصاعد,0564400098
|التليفون:
|0552824342
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|العنوان:
|jeddah- الرياض
الشرقية - السعودية
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|اتصل
|تاريخ الإعلان:
|27/8/2021
|رقم الإعلان:
|2103545
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