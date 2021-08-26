شركة,سمو,الت داول,المصاعد ,الإيطالية,م تخصصه,تركيب, صيانة,المصاعد

(للبيع)

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تفاصيل الإعلان
شركة,سمو,التداول,المصاعد,الإيطالية,متخصصه,تركيب, صيانة,المصاعد,0564400098 شركة سمو التداول للمصاعد الإيطالية متخصصه في تركيب وصيانة المصاعد في الرياض والدمام والإحساء ودبي والشارقة خبرة عشر سنوات في المصاعد لدينا افضل المهندسين والفنيين على مدار الساعة للتواصل و الاستفسار 00966564400098 00971501035499 التواصل مباشر على الارقام لعدم التواجد في الم
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: شركة,سمو,التداول,المصاعد,الإيطالية,متخصصه,تركيب, صيانة,المصاعد,0564400098
التليفون: 0552824342

فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
العنوان: jeddah- الرياض
الشرقية -

السعودية
تفاصيل الإعلان:
السعر: اتصل
تاريخ الإعلان: 27/8/2021
رقم الإعلان: 2103545
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السعر
تاريخ الإعلان
صورة الاعلان: مطلوب لكبرى شركات الدواجن بالسعوديه ( الرياض ) :

مطلوب لكبرى شركات الدواجن بالسعوديه ( الرياض ) :

(فرصة عمل)

مطلوب لكبرى شركات الدواجن بالسعوديه ( الرياض ) : محاسبين بالشروط الأتيه : السن لا يزيد عن 35 سنه . خ.
العنوان:

الرياض - السعودية

اتصل

26/8/2021
صورة الاعلان: مطلوب لكبرى شركات المصاعد بالسعوديه ( :

مطلوب لكبرى شركات المصاعد بالسعوديه ( :

(فرصة عمل)

مطلوب لكبرى شركات المصاعد بالسعوديه ( : مهندس كهرباء مصاعد بالشروط الأتيه : بكالريوس هندسه كهرباء .
العنوان:

الرياض - السعودية
القسم: 

اتصل

26/8/2021
صورة الاعلان: » عرض خاص علي اجهزة كاشير ونقاط بيع

» عرض خاص علي اجهزة كاشير ونقاط بيع

(للبيع)

نقاط بيع واجهزة كاشير تدعم الضريبة المضافة مع برنامج المبيعات والمخزون نقدم الى كل أصحاب المنشآت ال.

3,450 ريال

26/8/2021
صورة الاعلان: المصدات الهيدروليكية الأوتوماتيكية

المصدات الهيدروليكية الأوتوماتيكية

(للبيع)

تعتبر المصدات الهيدروليكية أداة هامة للحفاظ على أمان المنشآت الهامة من أية هجمات أرهابية أو حوادث خط.
العنوان:

الرياض - السعودية

1 دولار

26/8/2021
صورة الاعلان: بوابات التحكم في دخول وخروج السيارات

بوابات التحكم في دخول وخروج السيارات

(للبيع)

بوابة دخول وخروج السيارات TA - 0211: البوابة الالكترونية للتحكم في دخول وخروج السيارات في المواقف ال.
العنوان:

مكة - السعودية

6,000 ريال

26/8/2021
صورة الاعلان: كاميرات قياس درجة الحرارة

كاميرات قياس درجة الحرارة

(للبيع)

الكاميرات الحراريه المتطورة لقياس درجة الحرارة عن بعد يمكنها قياس درجة الحرارة عن مسافة تصل إلي 2.5 .
العنوان:

الرياض - السعودية

1 ريال

25/8/2021
صورة الاعلان: جهاز تعقب المركبات والسيارات الاول بالمملكة من خلال الجوال

جهاز تعقب المركبات والسيارات الاول بالمملكة من خلال الجوال

(للبيع)

جهاز تعقب المركبات والسيارات الاول بالمملكة من خلال الجوال هل تخشى على سيارتك من السرقة ؟ هل تريد ا.
العنوان:

الرياض - السعودية

690 ريال

25/8/2021
صورة الاعلان: معلم لغة انجليزية كل المراحل

معلم لغة انجليزية كل المراحل

(طلب عمل)

معلم لغة انجليزية سوداني خبرة طويلة في التدريس لكل مناهج اللغة الإنجليزية لكل المراحل التعليمية. .

-1 ريال

25/8/2021
صورة الاعلان: اكسس كنترول GL 500

اكسس كنترول GL 500

(للبيع)

اكسس كنترولGL 500 المواصفات:- الجهاز يدعم البصمة والكارت والرقم السري عدد البصمات 5000 الأف عدد ال.

1,000 ريال

25/8/2021
صورة الاعلان: معلم Science

معلم Science

(طلب عمل)

معلم Science ساينس يعمل بمدرسة انترناشونال ذو خبرة كبيرة في تدريس مناهج الدبلوما الأمريكية.
العنوان:

الرياض - السعودية

اتصل

24/8/2021
صورة الاعلان: شاشات العروض التفاعلية

شاشات العروض التفاعلية

(للبيع)

شاشات العروض التفاعلية هي شاشات الكترونية تقوم على امكانيات العرض للأنشطة التفاعلية وذلك عن كطريق تو.
العنوان:

الرياض - السعودية

1 ريال

24/8/2021
صورة الاعلان: سجل معنا وانشر اعلانك مجاناً

سجل معنا وانشر اعلانك مجاناً

(فرص)

أعلن معنا مجاناً وبدون عمولة في منصة دوت أو اكتب في قوقل دوت نتشرف بزيارتك لموقعنا حسابنا موثوق.
العنوان:

الرياض - السعودية

اتصل

24/8/2021
صورة الاعلان: كاشير لجميع الانشطة التجارية العامة

كاشير لجميع الانشطة التجارية العامة

(للبيع)

برنامج ابكس مخزون ومشتريات ومبيعات لجميع الانشطة التجارية (السباكة /الكهرباء/مواد البناء/جميع الانش.

4,065 ريال

24/8/2021
صورة الاعلان: 11CUTS متجر اللحوم الفاخرة وأدوات الشواء

11CUTS متجر اللحوم الفاخرة وأدوات الشواء

(للبيع)

11CUTS متجر اللحوم الفاخرة وأدوات الشواء 11CUTS متجر لحوم متخصص يوفر أجود أنواع اللحوم المختارة بع.
العنوان:

الرياض - السعودية

اتصل

24/8/2021
صورة الاعلان: مطلوب معلم مندي الجنسيه هندي

مطلوب معلم مندي الجنسيه هندي

(فرصة عمل)

مطلوب معلم مندي من الهند سبق له العمل في هذا المجال ولديه خبره.
العنوان:

مكة - السعودية
القسم: 

15,000 ريال

23/8/2021
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