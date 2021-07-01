(للبيع)
|شركة توريد يونيفورم وملابس العمال 01118689995 مصنع يونيفورم مصانع افرول عمال ويونيفورم ملابس عمال المصانع شركات تصنيع يونيفورم مصانع مصنع ملابس عمال افرول شركة السلام لليونيفورم للعقود السنوية وطلبات الجمله التواصل على / 01118689995 – 01223182572 للمبيعات القطاعى التواصل على / 01102226499-33455911 الادارة والمعرض / 310 شارع السودان مع تقاطع شارع احمد عرابي – المهندسين ( مدخل رقم 1 – ب )
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|fareda
|التليفون:
|01223182572
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|العنوان:
|310 شارع السودان مع تقاطع شارع احمد عرابي – المهندسين ( مدخل رقم 1 – ب )- المهندسين
الجيزة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|اتصل
|تاريخ الإعلان:
|1/7/2021
|رقم الإعلان:
|2098573
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