(للبيع)
|شركة توريد يونيفورم فنادق (شركة السلام لليونيفورم 01223182572 ) نقوم بتصنيع جميع انواع يونيفورم موظفين الفنادق ( يونيفورم الاستقبال بالفندق ( الريسبشن ) – يونيفورم امن الفنادق – يونيفورم هاوس كيبنج – يونيفورم شيفات الفنادق – يونيفورم عامل مصعد )
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|fareda
|التليفون:
|01223182572
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|العنوان:
|30 شارع عدنان مدنى – احمد عرابي – المهندسين- المهندسين
الجيزة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|اتصل
|تاريخ الإعلان:
|18/5/2020
|رقم الإعلان:
|2059664
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1,111 جنيه
1,111 جنيه
1,111 جنيه
1,111 جنيه
1,111 جنيه
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