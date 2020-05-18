شركة توريد مفروشات ووبريات للفنادق 01102226499 شركة السلام للتوريدات الفندقية توفرجميع مستلزمات الفنادق من مفروشات ووبريات - مفارش سرير الفندق حيث يمكنك العثور على أفضل اختيار من مفارش السرير التي تتوفر في مجموعة متنوعة من الأقمشة، والأحجام، و توفر الشركة ايضا للفنادق ملايات ، حماة الوسائد واكياس المخدة نوفر مناشف الحمام للفنادق مصممة خصيصا للفنادق مع امكانية تطريز او طباعه اللوجو الخاص بالفندق و يوجد مناشف الفندق في أنماط مختلفة: فوط اليد، بشاكير حمام، 01102226499