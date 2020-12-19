شركة توريد مستلزمات فنادق ( السلام للتوريدات الفندقية )

(للبيع)

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تفاصيل الإعلان
شركة توريد مستلزمات فنادق ( السلام للتوريدات الفندقية 01102226499 ) شركات مستلزمات الفنادق دليل شركات مستلزمات الفنادق شركة توريد مفروشات ووبريات للفنادق افضل شركة توريدات فندقية فى مصر مستلزمات فنادق شركات توريد مستلزمات فنادق شركة السلام للتوريدات الفندقية تليفون / 01102226499 - 0233455911 الادارة والمعرض / 30 شارع عدنان المدنى – احمد عرابي – المهندسين
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: fareda
التليفون: 01102226499

فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
العنوان: 30 شارع عدنان مدنى – احمد عرابي – المهندسين- حي الجيزة
الجيزة -

مصر
تفاصيل الإعلان:
السعر: اتصل
تاريخ الإعلان: 19/12/2020
رقم الإعلان: 2076772
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السعر
تاريخ الإعلان
صورة الاعلان: شركة تصنيع يونيفورم فنادق - في الجيزة مصر

شركة تصنيع يونيفورم فنادق

(للبيع)

- في الجيزة مصر

شركة تصنيع يونيفورم فنادق 01200561116 شركات توريد ملابس فنادق اماكن تصنيع يونيفورم فنادق مصنع يو.
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

19/12/2020
صورة الاعلان: ارواب التخرج - صور قبعات التخرج - في الجيزة مصر

ارواب التخرج - صور قبعات التخرج

(للبيع)

- في الجيزة مصر

ارواب التخرج - صور قبعات التخرج 01223182572 عبايات تخرج cap and gown graduation عبايات حفلات التخرج.
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

19/12/2020
صورة الاعلان: شركة تصنيع يونيفورم مطاعم ( شركة السلام لليونيفورم ) - في الجيزة مصر

شركة تصنيع يونيفورم مطاعم ( شركة السلام لليونيفورم )

(للبيع)

- في الجيزة مصر

شركة تصنيع يونيفورم مطاعم ( شركة السلام لليونيفورم 01223182572 ) اشكال يونيفورم مطاعم يونيفورم مطاع.
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

19/12/2020
صورة الاعلان: اسعار يونيفورم مدارس - في الجيزة مصر

اسعار يونيفورم مدارس

(للبيع)

- في الجيزة مصر

اسعار يونيفورم مدارس 01003358542 سعر يونيفورم مدارس ملابس مدرسه ملابس مدرسية للبنات مرايل مدرسة زي.
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

19/12/2020
صورة الاعلان: يونيفورم امن شركة 3A لليونيفورم - في الجيزة مصر

يونيفورم امن شركة 3A لليونيفورم

(للبيع)

- في الجيزة مصر

يونيفورم امن ( 01003358542 ) شركة 3A لليونيفورم متخصصون فى تصنيع جميع موديلات بونيفورم السيكيورتى.
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

16/12/2020
صورة الاعلان: افضل شركة يونيفورم - صور يونيفورم 01003358542 - في الجيزة مصر

افضل شركة يونيفورم - صور يونيفورم 01003358542

(للبيع)

- في الجيزة مصر

افضل شركة يونيفورم - صور يونيفورم 01003358542 متخصصون فى تنفيذ وتوريد جميع انواع اليونيفورم والملاب.
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

16/12/2020
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صورة الاعلان: بالطو طبيب - مصنع ملابس تمريض ( السلام للملابس الطبية ) - في الجيزة مصر

بالطو طبيب - مصنع ملابس تمريض ( السلام للملابس الطبية )

(للبيع)

- في الجيزة مصر

بالطو طبيب - مصنع ملابس تمريض ( السلام للملابس الطبية 01102226499 ) شركة توريد مستلزمات طبية (ديسب.
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

16/12/2020
صورة الاعلان: يونيفورم مطبخ - يونيفورم شركة - في الجيزة مصر

يونيفورم مطبخ - يونيفورم شركة

(للبيع)

- في الجيزة مصر

يونيفورم مطبخ - يونيفورم شركة 01119959296 ريح بالك واكسب وقتك واستلم اليونيفورم زي مابتحلم بيه اس.
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

16/12/2020
صورة الاعلان: شركات تصنيع يونيفورم هاوس كيبنج - في الجيزة مصر

شركات تصنيع يونيفورم هاوس كيبنج

(للبيع)

- في الجيزة مصر

شركات تصنيع يونيفورم هاوس كيبنج 01200561116 نصمم احدث موديلات يونيفورم الهاوس كيبنج والاشراف الدا.
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

16/12/2020
صورة الاعلان: مصنع يونيفورم حضانه (شركة السلام لليونيفورم ) - في الجيزة مصر

مصنع يونيفورم حضانه (شركة السلام لليونيفورم )

(للبيع)

- في الجيزة مصر

مصنع يونيفورم حضانه (شركة السلام لليونيفورم 01223182572 ) نحن شركة السلام نتفهم طبيعة يونيفورم الح.
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

16/12/2020
صورة الاعلان: زي المدرسه (شركة السلام لليونيفورم ) - في الجيزة مصر

زي المدرسه (شركة السلام لليونيفورم )

(للبيع)

- في الجيزة مصر

زي المدرسه (شركة السلام لليونيفورم 01118689995 ) يونيفورم المدارس هو الهوية الاولى للمدرسة و يعتب.
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

16/12/2020
صورة الاعلان: افرول عمال - يونيفورم مصانع ( شركة السلام لليونيفورم ) - في الجيزة مصر

افرول عمال - يونيفورم مصانع ( شركة السلام لليونيفورم )

(للبيع)

- في الجيزة مصر

افرول عمال - يونيفورم مصانع ( شركة السلام لليونيفورم 01118689995 ) اذا كنت تبحث عن يونيفورم عمال ل.
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

16/12/2020
صورة الاعلان: شركات تصنيع يونيفورم امن - في الجيزة مصر

شركات تصنيع يونيفورم امن

(للبيع)

- في الجيزة مصر

شركات تصنيع يونيفورم امن 01223182572 اذا كنت من اصحاب شركات الامن او الفنادق او المصانع او شركات ا.
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

14/12/2020
صورة الاعلان: يونيفورم خدم - موديلات يونيفورم هاوس كيبنج - في الجيزة مصر

يونيفورم خدم - موديلات يونيفورم هاوس كيبنج

(للبيع)

- في الجيزة مصر

يونيفورم خدم - موديلات يونيفورم هاوس كيبنج 01118689995 فأنت بحاجة لأن يظهر طاقم تنظيف الغرف بشكل ج.
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

14/12/2020
صورة الاعلان: يونيفورم مطاعم - يونيفورم مطبخ - في الجيزة مصر

يونيفورم مطاعم - يونيفورم مطبخ

(للبيع)

- في الجيزة مصر

يونيفورم مطاعم - يونيفورم مطبخ 01003358542 نصنع افضل موديلات يونيفورم المطاعم والكافيهات بأفضل ال.
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

14/12/2020
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