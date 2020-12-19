شركة توريد مستلزمات فنادق ( السلام للتوريدات الفندقية )

(للبيع)
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|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|fareda
|التليفون:
|01102226499
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|العنوان:
|30 شارع عدنان مدنى – احمد عرابي – المهندسين- حي الجيزة
الجيزة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|اتصل
|تاريخ الإعلان:
|19/12/2020
|رقم الإعلان:
|2076772
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