شركة تنظيف وتعقيم بالمدينة المنورة

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تفاصيل الإعلان
في شركة تنظيف وتعقيم بالمدينة المنورة ، نحن خبراء في تنظيف وتعقيم بالمدينة المنورة . من الجراثيم والبكتيريا التي يمكن أن تنتشر بسهولة. تتخصص شركة تنظيف وتعقيم بالمدينة المنورة . شركة تعقيم بالمدينة،شركة تعقيم بالمدينة المنورة،شركة تعقيم بالمدينه،شركة تعقيم بيوت بالمدينة المنورة،شركة تعقيم في المدينة المنورة،شركة تنظيف وتعقيم بالمدينة المنورة،شركه تعقيم بالمدينه المنوره شركة تعقيم بالمدينة،شركة تعقيم بالمدينة المنورة،شركة تعقيم بالمدينه،شركة تعقيم بيوت بالمدينة المنورة،شركة تعقيم في المدينة الم
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: شركة خدمات منزلية
التليفون: 0590806623

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العنوان: - المدينة المنورة
المدينة المنورة -

السعودية
تفاصيل الإعلان:
السعر: 50 ريال
تاريخ الإعلان: 18/11/2021
رقم الإعلان: 2111887
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