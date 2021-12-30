شركة تنظيف خزانات المياه

متخصصون فى تطهير وتعقيم خزانات مياة الشرب, من خلال استخدام أحدث التقنيات العلمية التى تتوافق مع الجودة العالمية في مجال تنظيف وتطهير خزانات مياة الشرب السطحية من (منازل – شركات – مستشفيات – القرى السياحية -المصانع) .صحة أسرتك فى مياة الأستحمام النظيفة يجب علينا معرفة اسباب تلوث مياة الاستحمام التى تخطلت بمياة الخزانات العلوية دون علمك استخدام مياة الخزانات السطحية في حالة عدم وصولها للأدوار العليا نتيجة تعدد انقطاع المياة او انقطاع الكهرباء عن مواتير رفع مياة الشرب وإستخدام هذه المياة