شركة تنظيف خزانات المياه

(للبيع)

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تفاصيل الإعلان
متخصصون فى تطهير وتعقيم خزانات مياة الشرب, من خلال استخدام أحدث التقنيات العلمية التى تتوافق مع الجودة العالمية في مجال تنظيف وتطهير خزانات مياة الشرب السطحية من (منازل – شركات – مستشفيات – القرى السياحية -المصانع) .صحة أسرتك فى مياة الأستحمام النظيفة يجب علينا معرفة اسباب تلوث مياة الاستحمام التى تخطلت بمياة الخزانات العلوية دون علمك استخدام مياة الخزانات السطحية في حالة عدم وصولها للأدوار العليا نتيجة تعدد انقطاع المياة او انقطاع الكهرباء عن مواتير رفع مياة الشرب وإستخدام هذه المياة
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: شركه سي ورلد تنظيف خزانات المياه التواصل على01102633977
التليفون: 01102633977

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العنوان: المعادي- القاهره الجديدة
القاهرة -

مصر
تفاصيل الإعلان:
السعر: 50 جنيه
تاريخ الإعلان: 5/1/2022
رقم الإعلان: 2118006
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السعر
تاريخ الإعلان
صورة الاعلان: الاميرة للعمالة المنزلية والبيبى ستر ورعاية المسنين وخدمات التمريض - في القاهرة مصر

الاميرة للعمالة المنزلية والبيبى ستر ورعاية المسنين وخدمات التمريض

(للبيع)

- في القاهرة مصر

انا انسة متدينة ومتعلمة ارغب فى العمل لدى اسرة راقية فى مجال النظافة المنزلية ورعاية الاطفال والمسني.
العنوان:

القاهرة - مصر

200 جنيه

30/12/2021
صورة الاعلان: مع royal house هنوفرلك عمالة منزلية مدربة وأمينة وبخبرة مش اقل من 5 سنين ، - في القاهرة مصر

مع royal house هنوفرلك عمالة منزلية مدربة وأمينة وبخبرة مش اقل من 5 سنين ،

(للبيع)

- في القاهرة مصر

مع royal house هنوفرلك عمالة منزلية مدربة وأمينة وبخبرة مش اقل من 5 سنين ، بجنسيات مختلفة من (الفلبي.
العنوان:

القاهرة - مصر

1,200 جنيه

29/12/2021
صورة الاعلان: الاميرة للعمالة المنزلية والبيبى ستر ورعاية المسنين وخدمات التمريض - في القاهرة مصر

الاميرة للعمالة المنزلية والبيبى ستر ورعاية المسنين وخدمات التمريض

(للبيع)

- في القاهرة مصر

شركة الاميرة لتوفير العمالة العمالة المنزلية (الطباخة /الشغالة/ البيبى ستر /رعاية مسنين /خدمات التمر.
العنوان:

القاهرة - مصر

200 جنيه

29/12/2021
صورة الاعلان: الشركة الفرنسية لابادة الحشرات والفئران وتوفير العمالة المنزلية والتشغيل - في القاهرة مصر

الشركة الفرنسية لابادة الحشرات والفئران وتوفير العمالة المنزلية والتشغيل

(للبيع)

- في القاهرة مصر

للعملاء الي بتسال اي الي بيميز شركتنا فى ابادة الحشرات احنا هنوفر لك ابادة فورية بدون رائحة شركتن.
العنوان:

القاهرة - مصر

400 جنيه

28/12/2021
صورة الاعلان: الاميرة للعمالة المنزلية والبيبى ستر ورعاية المسنين وخدمات التمريض - في القاهرة مصر

الاميرة للعمالة المنزلية والبيبى ستر ورعاية المسنين وخدمات التمريض

(للبيع)

- في القاهرة مصر

بتدورى على مربية امينة سنك كبر ومحتاجة رعاية تعبتى من شغل البيت ومحتاجة الي يساعدك مع شركة الامير.
العنوان:

القاهرة - مصر

200 جنيه

27/12/2021
صورة الاعلان: الشركة الفرنسية للقضاء على الحشرات والقوارض - في القاهرة مصر

الشركة الفرنسية للقضاء على الحشرات والقوارض

(للبيع)

- في القاهرة مصر

الشركة الفرنسية لابادة الحشرات والفئران بمبيدات مستوردة وامنة وتوفير العمالة المنزلية بمختلف انواعها.
العنوان:

القاهرة - مصر

200 جنيه

26/12/2021
صورة الاعلان: الاميرة للعمالة المنزلية والبيبى ستر ورعاية المسنين وخدمات التمريض - في القاهرة مصر

الاميرة للعمالة المنزلية والبيبى ستر ورعاية المسنين وخدمات التمريض

(للبيع)

- في القاهرة مصر

وقتك مشغول وعايزة جليسة لاطفالك او شغالة كبرت فى السن ومحتاج حد يساعدك مريض ومحتاج شخص متخصص يهتم با.
العنوان:

القاهرة - مصر

400 جنيه

25/12/2021
صورة الاعلان: الجوهرة للخدمات المنزلية ورعاية المسنين وجليسات الاطفال - في القاهرة مصر

الجوهرة للخدمات المنزلية ورعاية المسنين وجليسات الاطفال

(فرص)

- في القاهرة مصر

وفر احسن وامهر العمالة المنزلية وبمختلف الجنسيات الاجنبية. العمالة لدينا مدربة وعلى قدر عالي من الخ.
العنوان:

القاهرة - مصر

500 جنيه

23/12/2021
صورة الاعلان: royal house يوفر جميع انواع العمالة المنزلية لكافة المحافظات وبجنسية مصرية - في القاهرة مصر

royal house يوفر جميع انواع العمالة المنزلية لكافة المحافظات وبجنسية مصرية

(للبيع)

- في القاهرة مصر

royal house يوفر جميع انواع العمالة المنزلية لكافة المحافظات وبجنسية مصرية وجنسيات اخري اجنبية (مسؤل.
العنوان:

القاهرة - مصر

1,200 جنيه

23/12/2021
صورة الاعلان: الشركة الفرنسية للقضاء على الحشرات والقوارض والعملة المنزلية - في القاهرة مصر

الشركة الفرنسية للقضاء على الحشرات والقوارض والعملة المنزلية

(للبيع)

- في القاهرة مصر

الشركة الفرنسية للخدمات المنزلية للاسر الراقية وخدمات رجال الاعمال نوفر جميع انواع العمالة المنزية ا.
العنوان:

القاهرة - مصر

600 جنيه

23/12/2021
صورة الاعلان: الاميرة للعمالة المنزلية والبيبى ستر ورعاية المسنين وخدمات التمريض - في القاهرة مصر

الاميرة للعمالة المنزلية والبيبى ستر ورعاية المسنين وخدمات التمريض

(للبيع)

- في القاهرة مصر

بتدورى على مربية امينة سنك كبر ومحتاجة رعاية تعبتى من شغل البيت ومحتاجة الي يساعدك مع شركة الامير.
العنوان:

القاهرة - مصر

800 جنيه

22/12/2021
صورة الاعلان: الجوهرة للخدمات المنزلية ورعاية المسنين وجليسات الاطفال - في القاهرة مصر

الجوهرة للخدمات المنزلية ورعاية المسنين وجليسات الاطفال

(طلب عمل)

- في القاهرة مصر

يقدم مكتب الجوهرة توفير مُساعِدات في كل ما يختص بالأعمال المنزلية وتتميز جميع العاملات بخبرات طويل.
العنوان:

القاهرة - مصر

500 جنيه

22/12/2021
صورة الاعلان: الشركة الفرنسية لابادة الحشرات والفئران وتوفير العمالة المنزلية والتشغيل - في القاهرة مصر

الشركة الفرنسية لابادة الحشرات والفئران وتوفير العمالة المنزلية والتشغيل

(للبيع)

- في القاهرة مصر

الشركة الفرنسية لابادة الحشرات الزاحفة والطائرة وخدمات النظافة الشاملة للمنازل والشركات وخدمات التشغ.
العنوان:

القاهرة - مصر

800 جنيه

21/12/2021
صورة الاعلان: royal house servise مكتب خدم وشغالات رقم 1 فى مصر افضل مكتب شغ - في القاهرة مصر

royal house servise مكتب خدم وشغالات رقم 1 فى مصر افضل مكتب شغ

(للبيع)

- في القاهرة مصر

Royal house serviseلتوفير العمالة المنزلية مصريين واجانب بكافة الضمانات وبخبره مش اقل من سنتين نوفر .
العنوان:

القاهرة - مصر

1,200 جنيه

20/12/2021
صورة الاعلان: الاميرة للعمالة المنزلية والبيبى ستر ورعاية المسنين وخدمات التمريض - في القاهرة مصر

الاميرة للعمالة المنزلية والبيبى ستر ورعاية المسنين وخدمات التمريض

(للبيع)

- في القاهرة مصر

شركة الاميرة لتوفير العمالة العمالة المنزلية (الطباخة /الشغالة/ البيبى ستر /رعاية مسنين /خدمات التمر.
العنوان:

القاهرة - مصر

400 جنيه

19/12/2021
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