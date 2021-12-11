شركة تصنيع يونيفورم هاوس كيبنج

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تفاصيل الإعلان
شركة تصنيع يونيفورم هاوس كيبنج 01223182572 ( شركة السلام لليونيفورم ) تقدم شركة السلام يونيفورم عمال الفنادق وعمال النظافة والاشراف الداخلي الذي يجمع بين المرونة في الحركة والمظهر المناسب ونقوم تنفيذ جميع الموديلات والتصاميم المختلفه من يونيفورم الهاوس كيبنج شركة السلام لليونيفورم للعقود السنوية وطلبات الجمله التواصل على / 01118689995 – 01223182572 للمبيعات القطاعى التواصل على / 01102226499 الادارة والمعرض / 12 شارع امام ابراهيم (ناصيه بن شاهين ) - الدقى – الجيزة
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: meroneseim
التليفون: 01118689995

فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
العنوان: 12 شارع امام ابراهيم (ناصيه بن شاهين ) - الدقى – الجيزة- الدقي
الجيزة -

مصر
تفاصيل الإعلان:
السعر: 1 جنيه
تاريخ الإعلان: 13/12/2021
رقم الإعلان: 2114959
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11/12/2021
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4/12/2021
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9/11/2021
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25/10/2021
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