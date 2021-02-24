شركة تصنيع يونيفورم هاوس كيبنج (شركة السلام لليونيفورم )

(للبيع)

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تفاصيل الإعلان
شركة تصنيع يونيفورم هاوس كيبنج (شركة السلام لليونيفورم 01118689995 ) فأنت بحاجة لأن يظهر طاقم تنظيف الغرف بشكل جيد ولكن في نفس الوقت قادرين على القيام بمهام عملهم بسهولة وراحة يونيفورم عمال الفنادق والهاوس كيبنج والاشراف الداخلى المقدمة من شركة السلام لا تتميز فقط بأنها ملابس عملية، ولكنها ايضا تتميز بالأناقة سواء للرجل او المرأة شركة السلام لليونيفورم للعقود السنوية وطلبات الجمله التواصل على / 01118689995 – 01223182572 للمبيعات القطاعى التواصل على / 01102226499-33455911
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: fareda
التليفون: 01223182572

فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
العنوان: 30 شارع عدنان مدنى – احمد عرابي – المهندسين- المهندسين
الجيزة -

مصر
تفاصيل الإعلان:
السعر: اتصل
تاريخ الإعلان: 24/2/2021
رقم الإعلان: 2085059
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السعر
تاريخ الإعلان
صورة الاعلان: شركات مفروشات فنادق - توريد وبريات الفنادق - في الجيزة مصر

شركات مفروشات فنادق - توريد وبريات الفنادق

(للبيع)

- في الجيزة مصر

شركات مفروشات فنادق - توريد وبريات الفنادق 01102226499 شركة السلام للتوريدات الفندقيه توفر جميع انو.
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

24/2/2021
صورة الاعلان: زي رياض الاطفال - موديلات ملابس حضانه - في الجيزة مصر

زي رياض الاطفال - موديلات ملابس حضانه

(للبيع)

- في الجيزة مصر

زي رياض الاطفال - موديلات ملابس حضانه 01200561116 نصنع يونيفورم الحضانه بأجواد انواع القماش واحدث ا.
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

24/2/2021
صورة الاعلان: ملابس حراس امن - يونيفورم سكيورتى - في الجيزة مصر

ملابس حراس امن - يونيفورم سكيورتى

(للبيع)

- في الجيزة مصر

ملابس حراس امن - يونيفورم سكيورتى 01223182572 اذا كنت من اصحاب شركات الامن او الفنادق او المصانع او.
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

24/2/2021
صورة الاعلان: شركة تصنيع يونيفورم هاوس كيبنج (شركة السلام لليونيفورم ) - في الجيزة مصر

شركة تصنيع يونيفورم هاوس كيبنج (شركة السلام لليونيفورم )

(للبيع)

- في الجيزة مصر

شركة تصنيع يونيفورم هاوس كيبنج (شركة السلام لليونيفورم 01118689995 ) فأنت بحاجة لأن يظهر طاقم تنظيف.
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

24/2/2021
صورة الاعلان: يونيفورم مطبخ - ملابس مطاعم - في الجيزة مصر

يونيفورم مطبخ - ملابس مطاعم

(للبيع)

- في الجيزة مصر

يونيفورم مطبخ - ملابس مطاعم 01003358542 نصنع افضل موديلات يونيفورم المطاعم والكافيهات بأفضل الخام.
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

24/2/2021
صورة الاعلان: restaurant uniform ( elslam uniform) - في الجيزة مصر

restaurant uniform ( elslam uniform)

(للبيع)

- في الجيزة مصر

restaurant uniform ( elslam uniform) تقدم شركة السلام احدث موديلات يونيفورم الطهاة و الشيفات ومساعد.
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

24/2/2021
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صورة الاعلان: اماكن تصنيع يونيفورم الامن - في الجيزة مصر

اماكن تصنيع يونيفورم الامن

(للبيع)

- في الجيزة مصر

اماكن تصنيع يونيفورم الامن 01022216888 – 01119959296 افضل خامات اليونيفورم والزى الموحد بسعر المصن.
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

22/2/2021
صورة الاعلان: Uniform Housekeeping - في الجيزة مصر

Uniform Housekeeping

(للبيع)

- في الجيزة مصر

Uniform Housekeeping 01200561116 نصمم احدث موديلات يونيفورم الهاوس كيبنج والاشراف الداخلى وعمال نظ.
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

22/2/2021
صورة الاعلان: موديلات ملابس حضانه (شركة السلام لليونيفورم ) - في الجيزة مصر

موديلات ملابس حضانه (شركة السلام لليونيفورم )

(للبيع)

- في الجيزة مصر

موديلات ملابس حضانه (شركة السلام لليونيفورم 01223182572 ) نحن شركة السلام نتفهم طبيعة يونيفورم الحض.
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

22/2/2021
صورة الاعلان: افرول عمال - شركة يونيفورم مصانع ( شركة السلام لليونيفورم ) - في الجيزة مصر

افرول عمال - شركة يونيفورم مصانع ( شركة السلام لليونيفورم )

(للبيع)

- في الجيزة مصر

افرول عمال - شركة يونيفورم مصانع ( شركة السلام لليونيفورم 01118689995 ) اذا كنت تبحث عن يونيفورم عم.
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

22/2/2021
صورة الاعلان: يونيفورم امن وحراسة - في الجيزة مصر

يونيفورم امن وحراسة

(للبيع)

- في الجيزة مصر

يونيفورم امن وحراسة ( 01003358542 ) شركة 3A لليونيفورم متخصصون فى تصنيع جميع موديلات بونيفورم السي.
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

22/2/2021
صورة الاعلان: اشكال يونيفورم شركات - في الجيزة مصر

اشكال يونيفورم شركات

(للبيع)

- في الجيزة مصر

اشكال يونيفورم شركات (01003358542 ) شركة 3A لليونيفورم متخصصون فى تنفيذ وتوريد جميع انواع اليونيف.
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

22/2/2021
صورة الاعلان: زى طبى - لبس طبيب ( السلام للملابس الطبية ) - في الجيزة مصر

زى طبى - لبس طبيب ( السلام للملابس الطبية )

(للبيع)

- في الجيزة مصر

زى طبى - لبس طبيب ( السلام للملابس الطبية 01102226499 ) شركة توريد مستلزمات طبية (ديسبوسبل) متخصصو.
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

22/2/2021
صورة الاعلان: زي المدرسه - شركات يونيفورم مدارس (شركة السلام لليونيفورم ) - في الجيزة مصر

زي المدرسه - شركات يونيفورم مدارس (شركة السلام لليونيفورم )

(للبيع)

- في الجيزة مصر

زي المدرسه - شركات يونيفورم مدارس (شركة السلام لليونيفورم 01118689995 ) يونيفورم المدارس هو الهوية.
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

22/2/2021
صورة الاعلان: طقم طباخ اطفال - موديلات ملابس تنكرية للاطفال - في الجيزة مصر

طقم طباخ اطفال - موديلات ملابس تنكرية للاطفال

(للبيع)

- في الجيزة مصر

طقم طباخ اطفال - موديلات ملابس تنكرية للاطفال 01102226488 الملابس التنكرية وملابس المهن للاطفال ا.
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

20/2/2021
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