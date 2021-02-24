(للبيع)
|شركة تصنيع يونيفورم هاوس كيبنج (شركة السلام لليونيفورم 01118689995 ) فأنت بحاجة لأن يظهر طاقم تنظيف الغرف بشكل جيد ولكن في نفس الوقت قادرين على القيام بمهام عملهم بسهولة وراحة يونيفورم عمال الفنادق والهاوس كيبنج والاشراف الداخلى المقدمة من شركة السلام لا تتميز فقط بأنها ملابس عملية، ولكنها ايضا تتميز بالأناقة سواء للرجل او المرأة شركة السلام لليونيفورم للعقود السنوية وطلبات الجمله التواصل على / 01118689995 – 01223182572 للمبيعات القطاعى التواصل على / 01102226499-33455911
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|fareda
|التليفون:
|01223182572
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|العنوان:
|30 شارع عدنان مدنى – احمد عرابي – المهندسين- المهندسين
الجيزة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|اتصل
|تاريخ الإعلان:
|24/2/2021
|رقم الإعلان:
|2085059
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