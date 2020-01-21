شركة تصنيع يونيفورم هاوس كيبنج (شركة السلام لليونيفورم )

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تفاصيل الإعلان
شركة تصنيع يونيفورم هاوس كيبنج (شركة السلام لليونيفورم 01118689995 ) فأنت بحاجة لأن يظهر طاقم تنظيف الغرف بشكل جيد ولكن في نفس الوقت قادرين على القيام بمهام عملهم بسهولة وراحة يونيفورم عمال الفنادق والهاوس كيبنج والاشراف الداخلى المقدمة من شركة السلام لا تتميز فقط بأنها ملابس عملية، ولكنها ايضا تتميز بالأناقة سواء للرجل او المرأة شركة السلام لليونيفورم تليفون / 01118689995 – 01223182572 -33455911 الادارة والمعرض / 30 شارع عدنان المدنى – احمد عرابي – المهندسين
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: fareda
التليفون: 01223182572

فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
العنوان: 30 شارع عدنان مدنى – احمد عرابي – المهندسين- المهندسين
الجيزة -

مصر
تفاصيل الإعلان:
السعر: اتصل
تاريخ الإعلان: 21/1/2020
رقم الإعلان: 2049837
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21/1/2020
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21/1/2020
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20/1/2020
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20/1/2020
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20/1/2020
صورة الاعلان: شركة يونيفورم مدارس - في الجيزة مصر

شركة يونيفورم مدارس

(للبيع)

- في الجيزة مصر

شركة يونيفورم مدارس 01003358542–01200561116 زى موحد مدارس يونيفورم مدارس لغات الزى المدرسي تليفون :.
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

20/1/2020
صورة الاعلان: اشكال يونيفورم فنادق - في الجيزة مصر

اشكال يونيفورم فنادق

(للبيع)

- في الجيزة مصر

اشكال يونيفورم فنادق 01022216888 – 01119959296 ملابس موحده سكيورتى للكميات يونيفورم عمال قبعات ابرون.
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

18/1/2020
صورة الاعلان: caps graduationعب ايات تخرج - في الجيزة مصر

caps graduationعب ايات تخرج

(للبيع)

- في الجيزة مصر

caps graduationعبايات تخرج 01003358542–01200561116 محلات بيع ارواب التخرج ملابس تخرج اطفال سعر روب ا.
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

18/1/2020
صورة الاعلان: Security Uniforms - في الجيزة مصر

Security Uniforms

(للبيع)

- في الجيزة مصر

Security Uniforms متخصصون فى تصنيع جميع موديلات بونيفورم السيكيورتى والملابس الخاصه لشركات الامن و.
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

18/1/2020
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