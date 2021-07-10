شركة تصنيع يونيفورم مدارس

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تفاصيل الإعلان
شركة تصنيع يونيفورم مدارس 01003358542 شركة 3A لليونيفورم متخصصون فى تصنيع افضل انواع وموديلات يونيفورم المدارس بأسعار تنافسيه ( تيشيرت بولو – جاكيت – بلوفر – جيب للمدارس – ترننج مدارس – مريله مدرسيه – قميص – بنطلون – كرافته ) شركة 3A لليونيفورم تليفون : 01200561116 – 01003358542 – 37610478 -02 عنوان : 131 ش التحرير الدقى - بجوار بنك أسكندرية - أمام سينما التحرير / الجيزة
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: fareda
التليفون: 01200561116

فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
العنوان: 131 ش التحرير الدقى - بجوار بنك أسكندرية - أمام سينما التحرير / الجيزة- حي الجيزة
الجيزة -

مصر
تفاصيل الإعلان:
السعر: اتصل
تاريخ الإعلان: 10/7/2021
رقم الإعلان: 2099443
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الزى الموحد للامن ( شركة السلام لليونيفورم )

(للبيع)

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الجيزة - مصر

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10/7/2021
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أفضل شركة يونيفورم فنادق (شركة السلام لليونيفورم )

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10/7/2021
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مستلزمات فنادق ( السلام للتوريدات الفندقية )

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الجيزة - مصر

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10/7/2021
صورة الاعلان: اسعار يونيفورم حضانه - في الجيزة مصر

اسعار يونيفورم حضانه

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10/7/2021
صورة الاعلان: مصنع يونيفورم حضانه (شركة السلام لليونيفورم ) - في الجيزة مصر

مصنع يونيفورم حضانه (شركة السلام لليونيفورم )

(للبيع)

- في الجيزة مصر

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7/7/2021
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افضل شركة يونيفورم مصانع - افرول مهندس

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7/7/2021
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صورة الاعلان: مصنع تيشيرت بولو - شركات تفصيل يونيفورم - في الجيزة مصر

مصنع تيشيرت بولو - شركات تفصيل يونيفورم

(للبيع)

- في الجيزة مصر

مصنع تيشيرت بولو - شركات تفصيل يونيفورم 01003358542 متخصصون فى تنفيذ وتوريد جميع انواع اليونيفورم .
العنوان:

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7/7/2021
صورة الاعلان: موديلات يونيفورم مستشفى ( السلام للملابس الطبية ) - في الجيزة مصر

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(للبيع)

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موديلات يونيفورم مستشفى ( السلام للملابس الطبية 01102226499 ) شركة توريد مستلزمات طبية (ديسبوسبل) .
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7/7/2021
صورة الاعلان: مصنع قميص - يونيفورم مطاعم وكافيهات (شركة Tn لليونيفورم ) - في الجيزة مصر

مصنع قميص - يونيفورم مطاعم وكافيهات (شركة Tn لليونيفورم )

(للبيع)

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مصنع قميص - يونيفورم مطاعم وكافيهات (شركة Tn لليونيفورم 01119959296) نصنع كل ما يتعلق باليونيفورم .
العنوان:

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اتصل

7/7/2021
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يونيفورم هاوس كيبنج – يونيفورم عاملات

(للبيع)

- في الجيزة مصر

يونيفورم هاوس كيبنج – يونيفورم عاملات 01200561116 نصمم احدث موديلات يونيفورم الهاوس كيبنج والاشر.
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

7/7/2021
صورة الاعلان: مريلة هاوس كيبنج - مريله وتر بروف - في الجيزة مصر

مريلة هاوس كيبنج - مريله وتر بروف

(للبيع)

- في الجيزة مصر

مريلة هاوس كيبنج - مريله وتر بروف 01223182572 تقدم شركة السلام لليونيفورم افضل الخامات واحدث موديلا.
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

1/7/2021
صورة الاعلان: طقم طباخ اطفال - سعر بالطو دكتور للاطفال - في الجيزة مصر

طقم طباخ اطفال - سعر بالطو دكتور للاطفال

(للبيع)

- في الجيزة مصر

طقم طباخ اطفال - سعر بالطو دكتور للاطفال 01102226488 الملابس التنكرية وملابس المهن للاطفال التى تعط.
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

1/7/2021
صورة الاعلان: شركة تصنيع ارواب تخرج شركة 3A لليونيفورم - في الجيزة مصر

شركة تصنيع ارواب تخرج شركة 3A لليونيفورم

(للبيع)

- في الجيزة مصر

شركة تصنيع ارواب تخرج (01200561116) شركة 3A لليونيفورم شركة 3A لليونيفورم لتصنيع وتوريد ارواب وقبع.
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

1/7/2021
صورة الاعلان: يونيفورم فندق - اماكن تصنيع يونيفورم فنادق - في الجيزة مصر

يونيفورم فندق - اماكن تصنيع يونيفورم فنادق

(للبيع)

- في الجيزة مصر

يونيفورم فندق - اماكن تصنيع يونيفورم فنادق 01200561116 تقدم الشركة احدث موديلات يونيفورم الفنادق بج.
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

1/7/2021
صورة الاعلان: يونيفورم - مصانع الملابس فى مصر - في الجيزة مصر

يونيفورم - مصانع الملابس فى مصر

(للبيع)

- في الجيزة مصر

يونيفورم - مصانع الملابس فى مصر ( 01223182572 ) مع كل موسم جديد يأتي الجديد من الموديلات ونحن نسعى .
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

1/7/2021
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