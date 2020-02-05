شركة تصنيع يونيفورم مدارس (شركة السلام لليونيفورم )

(للبيع)

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تفاصيل الإعلان
شركة تصنيع يونيفورم مدارس (شركة السلام لليونيفورم 01118689995 ) يونيفورم المدارس هو الهوية الاولى للمدرسة و يعتبر العامل الرئيسي الذي يفرق بين مستوى مدرسة واخرى، لذلك نقدم في شركة السلام مجموعة متنوعة من يونيفورم مدارس لغات و يونيفورم مدارس خاصة وغيرها لتناسب كافة انواع المدارس. لو كان لديك تصميمك الخاص الذى ترغب فى تنفيذه على ارض الواقع لا تقلق فنحن سنقوم بتنفيذ تصميمك وافكارك على النحو الامثل. شركة السلام لليونيفورم تليفون / 01118689995 – 01223182572 -33455911
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: fareda
التليفون: 01223182572

فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
العنوان: 30 شارع عدنان مدنى – احمد عرابي – المهندسين- المهندسين
الجيزة -

مصر
تفاصيل الإعلان:
السعر: اتصل
تاريخ الإعلان: 5/2/2020
رقم الإعلان: 2051717
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تيشرتات بولو - يونيفورم امن

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تيشرتات بولو - يونيفورم امن 01119959296 - 01022216888 ريح بالك واكسب وقتك واستلم اليونيفورم زي ما.
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5/2/2020
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4/2/2020
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4/2/2020
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يونيفورم بأقل سعر جمله (شركة Tn لليونيفورم )

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4/2/2020
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صورة الاعلان: شركات تفصيل يونيفورم 01119959296 - 01022216888 - في الجيزة مصر

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29/1/2020
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29/1/2020
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شركة تصنيع يونيفورم حضانات 01003358542–01200561116

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29/1/2020
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29/1/2020
صورة الاعلان: مصنع يونيفورم و زى موحد 01003358542–01200561116 - في الجيزة مصر

مصنع يونيفورم و زى موحد 01003358542–01200561116

(للبيع)

- في الجيزة مصر

مصنع يونيفورم و زى موحد 01003358542–01200561116 توريد زى موحد احدث تصميمات اليونيفورم صور يونيفورم .
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29/1/2020
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اشكال يونيفورم - متجر بيع يونيفورم ( شركة Tn لليونيفورم )

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اشكال يونيفورم - متجر بيع يونيفورم ( شركة Tn لليونيفورم ) فى شركة Tn لليونيفورم هنساعدك تختار الي.
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29/1/2020
صورة الاعلان: فست رجالى تيشرتات بولو اشكال يونيفورم شركات بنات - في الجيزة مصر

فست رجالى تيشرتات بولو اشكال يونيفورم شركات بنات

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- في الجيزة مصر

فست رجالى 01022216888 – 01119959296 تيشرتات بولو اشكال يونيفورم شركات بنات فست رجالى كاجوال شركة T.
العنوان:

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29/1/2020
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