شركة تصنيع يونيفورم مدارس (شركة السلام لليونيفورم )

(للبيع)

اعلانات مبوبة

اعلانات جديدة

الإعلانات الأكثر مشاهدة

إضغط لتغيير المكان

أضف إعلان

 ◀  أنت الآن في

مصر (الجيزة) [ اختر مدينة / دولة أخرى ]

تفاصيل الإعلان
شركة تصنيع يونيفورم مدارس (شركة السلام لليونيفورم 01118689995 ) يونيفورم المدارس هو الهوية الاولى للمدرسة و يعتبر العامل الرئيسي الذي يفرق بين مستوى مدرسة واخرى، لذلك نقدم في شركة السلام مجموعة متنوعة من يونيفورم مدارس لغات و يونيفورم مدارس خاصة وغيرها لتناسب كافة انواع المدارس. لو كان لديك تصميمك الخاص الذى ترغب فى تنفيذه على ارض الواقع لا تقلق فنحن سنقوم بتنفيذ تصميمك وافكارك على النحو الامثل. شركة السلام لليونيفورم تليفون / 01118689995 – 01223182572 -33455911
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: fareda
التليفون: 01223182572

فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
العنوان: 30 شارع عدنان مدنى – احمد عرابي – المهندسين- المهندسين
الجيزة -

مصر
تفاصيل الإعلان:
السعر: اتصل
تاريخ الإعلان: 2/1/2020
رقم الإعلان: 2047476
data-full-width-responsive="true"
أرسل رسالة إلى صاحب الإعلان أخبر صديق أضف إلى المفضلة
أرسل رسالة إلى صاحب الإعلان

المزيد من الإعلانات تحت قسم:

صورة
السعر
تاريخ الإعلان
صورة الاعلان: زي موحد - يونيفورم شركات ( شركة السلام لليونيفورم ) - في الجيزة مصر

زي موحد - يونيفورم شركات ( شركة السلام لليونيفورم )

(للبيع)

- في الجيزة مصر

زي موحد - يونيفورم شركات ( شركة السلام لليونيفورم 01223182572 ) - شركة السلام هي شركة متخصصة في م.
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

2/1/2020
صورة الاعلان: يونيفورم مطعم - في الجيزة مصر

يونيفورم مطعم

(للبيع)

- في الجيزة مصر

يونيفورم مطعم 01003358542–01200561116 chef uniforms يونيفورم مطبخ ملابس مطعم اماكن تصنيع يونيفورم مط.
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

2/1/2020
صورة الاعلان: شركات يونيفورم فنادق - في الجيزة مصر

شركات يونيفورم فنادق

(للبيع)

- في الجيزة مصر

شركات يونيفورم فنادق 01003358542–01200561116 اماكن تصنيع يونيفورم فنادق Hotel Uniforms شركات تصنيع ي.
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

2/1/2020
صورة الاعلان: يونيفورم مطاعم - شركات تصنيع يونيفورم مطاعم - في الجيزة مصر

يونيفورم مطاعم - شركات تصنيع يونيفورم مطاعم

(للبيع)

- في الجيزة مصر

يونيفورم مطاعم - شركات تصنيع يونيفورم مطاعم 01003358542 نصنع افضل موديلات يونيفورم المطاعم والكافي.
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

2/1/2020
صورة الاعلان: سعر روب التخرج - في الجيزة مصر

سعر روب التخرج

(للبيع)

- في الجيزة مصر

سعر روب التخرج 01003358542–01200561116 caps graduation بيع ارواب التخرج شركة ارواب تخرج عبايات حفلات.
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

2/1/2020
صورة الاعلان: سعر روب التخرج شركة 3A لليونيفورم - في الجيزة مصر

سعر روب التخرج شركة 3A لليونيفورم

(للبيع)

- في الجيزة مصر

سعر روب التخرج (01200561116) شركة 3A لليونيفورم شركة 3A لليونيفورم لتصنيع وتوريد ارواب وقبعات وأوش.
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

2/1/2020
data-full-width-responsive="true"
صورة الاعلان: تصنيع يونيفورم شركات الامن والنظافه - في الجيزة مصر

تصنيع يونيفورم شركات الامن والنظافه

(للبيع)

- في الجيزة مصر

تصنيع يونيفورم شركات الامن والنظافه 01119959296 نصنع كل ما يتعلق باليونيفورم والزى الموحد بجميع ال.
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

2/1/2020
صورة الاعلان: تصنيع يونيفورم شركات الامن والنظافه - في الجيزة مصر

تصنيع يونيفورم شركات الامن والنظافه

(للبيع)

- في الجيزة مصر

تصنيع يونيفورم شركات الامن والنظافه 01022216888 ملابس موحده سكيورتى للكميات يونيفورم عمال مصانع يوني.
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

2/1/2020
صورة الاعلان: زي موحد - في الجيزة مصر

زي موحد

(للبيع)

- في الجيزة مصر

زي موحد 01003358542–01200561116 افضل شركة يونيفورم ملابس يونيفورم صور يونيفورم يونيفورم شركات تليفو.
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

2/1/2020
صورة الاعلان: يونيفورم المستشفيات - في الجيزة مصر

يونيفورم المستشفيات

(للبيع)

- في الجيزة مصر

يونيفورم المستشفيات 01003358542–01200561116 الزى الطبي افضل ماركات السكراب الطبي الزى الموحد الطبي .
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

2/1/2020
صورة الاعلان: يونيفورم مدارس - في الجيزة مصر

يونيفورم مدارس

(للبيع)

- في الجيزة مصر

يونيفورم مدارس 01003358542–01200561116 ملابس مدرسه احدث موديلات ملابس المدارس الثانوى ملابس مدرسية ل.
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

2/1/2020
صورة الاعلان: ملابس باله مستعمله شتوي البيع جمله وليس بالقطعه - في الجيزة مصر

ملابس باله مستعمله شتوي البيع جمله وليس بالقطعه

(للبيع)

- في الجيزة مصر

ملابس شتوي وجينز وملتون مختلف الأعمار شبابي وبناتي البيع جمله وليس باالقطعه.
العنوان:

الجيزة - مصر

35 جنيه

1/1/2020
صورة الاعلان: اماكن بيع ملابس خدم - في الجيزة مصر

اماكن بيع ملابس خدم

(للبيع)

- في الجيزة مصر

اماكن بيع ملابس خدم 01003358542–01200561116 Uniform Housekeeping ملابس هاوس كيبنج اماكن تصنيع يونيفو.
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

31/12/2019
صورة الاعلان: مصنع يونيفورم حضانه - في الجيزة مصر

مصنع يونيفورم حضانه

(للبيع)

- في الجيزة مصر

مصنع يونيفورم حضانه 01223182572 نحن شركة السلام نتفهم طبيعة يونيفورم الحضانات و اختلافه عن غيره، ل.
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

31/12/2019
صورة الاعلان: افرول - في الجيزة مصر

افرول

(للبيع)

- في الجيزة مصر

افرول 01003358542–01200561116 اماكن تصنيع يونيفورم مصانع مصانع توريد زي عمال اسماء واماكن مصانع افرو.
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

31/12/2019
data-full-width-responsive="true"
خدمة الإعلانات المبوبة تعمل باستخدام جاليليو مدير المواقع ™
سجل في النشرة الاخبارية في عرب نت 5
الأكثر إرسالا
الأكثر مشاهدة
أحدث الإعلانات
إدارة و خدمات الموقع من جاليليو لإدارة المواقع    استضافة وتطوير مواقع - ستار ويب ماستر

هذا الموقع مزود بحلول جاليليو مدير المواقع - ® Galileo Site Manager