شركة تصنيع يونيفورم فنادق

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تفاصيل الإعلان
شركة تصنيع يونيفورم فنادق 01200561116 تقدم الشركة احدث موديلات يونيفورم الفنادق بجميع انواعه ويمكن تصميم اليونيفورم الخاص بالفندق شركة 3A لليونيفورم تليفون : 01003358542–01200561116 عنوان : 14 شارع القاهرة – وراق العرب ( من كورنيش النيل – بجوار مكتب التأمينات الاجتماعيه )
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: fareda
التليفون: 01200561116

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العنوان: 14 شارع القاهرة – وراق العرب ( من كورنيش النيل – بجوار مكتب التأمينات الاجتماعيه )- حي الجيزة
الجيزة -

مصر
تفاصيل الإعلان:
السعر: اتصل
تاريخ الإعلان: 8/6/2021
رقم الإعلان: 2096302
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السعر
تاريخ الإعلان
صورة الاعلان: caps graduation ( 3A uniform ) - في الجيزة مصر

caps graduation ( 3A uniform )

(للبيع)

- في الجيزة مصر

caps graduation ( 3A uniform ) شركة 3A لليونيفورم لتصنيع وتوريد ارواب وقبعات وأوشحة وملابس التخرج.
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

8/6/2021
صورة الاعلان: مرايل جلد - طاقيه شيف - في الجيزة مصر

مرايل جلد - طاقيه شيف

(للبيع)

- في الجيزة مصر

مرايل جلد - طاقيه شيف 01223182572 تقدم شركة السلام لليونيفورم افضل الخامات واحدث موديلات من كابات و.
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

7/6/2021
صورة الاعلان: لبس مهندس اطفال - صور موديلات ملابس مهنيه للاطفال - في الجيزة مصر

لبس مهندس اطفال - صور موديلات ملابس مهنيه للاطفال

(للبيع)

- في الجيزة مصر

لبس مهندس اطفال - صور موديلات ملابس مهنيه للاطفال 01102226488 الملابس التنكرية وملابس المهن للاطفال.
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

7/6/2021
صورة الاعلان: اسعار بدل عمال نظافه (شركة السلام لليونيفورم ) - في الجيزة مصر

اسعار بدل عمال نظافه (شركة السلام لليونيفورم )

(للبيع)

- في الجيزة مصر

اسعار بدل عمال نظافه (شركة السلام لليونيفورم 01118689995 ) فأنت بحاجة لأن يظهر طاقم تنظيف الغرف بش.
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

7/6/2021
صورة الاعلان: يونيفورم مطعم - متجر يونيفورم مطاعم - في الجيزة مصر

يونيفورم مطعم - متجر يونيفورم مطاعم

(للبيع)

- في الجيزة مصر

يونيفورم مطعم - متجر يونيفورم مطاعم 01003358542 نصنع افضل موديلات يونيفورم المطاعم والكافيهات بأف.
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

7/6/2021
صورة الاعلان: ملابس بيعات بأرخص الاسعار بالجيزة - في الجيزة مصر

ملابس بيعات بأرخص الاسعار بالجيزة

(للبيع)

- في الجيزة مصر

البيع جملة من اول قطعه ملابس أطفال خروج وبيت البيع قطاعي بسعر الجملة فقط لدينا لدى مكتب دربي قطن با.
العنوان:

الجيزة - مصر

10 جنيه

6/6/2021
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صورة الاعلان: ملابس قطاعي بسعر الجملة اسعار تبدأ من 20 جنيه - في الجيزة مصر

ملابس قطاعي بسعر الجملة اسعار تبدأ من 20 جنيه

(للبيع)

- في الجيزة مصر

البيع جملة من اول قطعه ملابس أطفال خروج وبيت البيع قطاعي بسعر الجملة فقط لدينا لدى مكتب دربي قطن با.
العنوان:

الجيزة - مصر

10 جنيه

6/6/2021
صورة الاعلان: ملابس طبية - يونيفورم طبي ( شركة السلام للملابس الطبية ) - في الجيزة مصر

ملابس طبية - يونيفورم طبي ( شركة السلام للملابس الطبية )

(للبيع)

- في الجيزة مصر

ملابس طبية - يونيفورم طبي ( شركة السلام للملابس الطبية 01102226499 ) ملابس المستشفى و زي خاص بهيئة .
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

5/6/2021
صورة الاعلان: مصانع يونيفورم - يونيفورم هاوس كيبنج ( شركة Tn لليونيفورم ) - في الجيزة مصر

مصانع يونيفورم - يونيفورم هاوس كيبنج ( شركة Tn لليونيفورم )

(للبيع)

- في الجيزة مصر

مصانع يونيفورم - يونيفورم هاوس كيبنج ( شركة Tn لليونيفورم ) فى شركة Tn لليونيفورم هنساعدك تختار ا.
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

5/6/2021
صورة الاعلان: Uniform Housekeeping - في الجيزة مصر

Uniform Housekeeping

(للبيع)

- في الجيزة مصر

Uniform Housekeeping نصمم احدث موديلات يونيفورم الهاوس كيبنج والاشراف الداخلى وعمال نظافه المنزل .
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

5/6/2021
صورة الاعلان: شركة تصنيع يونيفورم مصانع - في الجيزة مصر

شركة تصنيع يونيفورم مصانع

(للبيع)

- في الجيزة مصر

شركة تصنيع يونيفورم مصانع 01003358542–01200561116 متخصصون في تصميم وصناعة الزى الموحد للمصانع وشرك.
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

5/6/2021
صورة الاعلان: كاب التخرج – وشاح التخرج (شركة السلام لليونيفورم ) - في الجيزة مصر

كاب التخرج – وشاح التخرج (شركة السلام لليونيفورم )

(للبيع)

- في الجيزة مصر

كاب التخرج – وشاح التخرج (شركة السلام لليونيفورم 01223182572 ) شركة السلام تعلن عن وصول تشكيلات كبي.
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

5/6/2021
صورة الاعلان: يونيفورم تيشرتات للمطاعم ( شركة السلام لليونيفورم ) - في الجيزة مصر

يونيفورم تيشرتات للمطاعم ( شركة السلام لليونيفورم )

(للبيع)

- في الجيزة مصر

يونيفورم تيشرتات للمطاعم ( شركة السلام لليونيفورم 01223182572 ) تقدم شركة السلام احدث موديلات يوني.
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

5/6/2021
صورة الاعلان: مصنع يونيفورم مدارس - زى موحد مدارس - في الجيزة مصر

مصنع يونيفورم مدارس - زى موحد مدارس

(للبيع)

- في الجيزة مصر

مصنع يونيفورم مدارس - زى موحد مدارس 01003358542 شركة 3A لليونيفورم متخصصون فى تصنيع افضل انواع ومود.
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

5/6/2021
صورة الاعلان: عروض اسعار يونيفورم شركة 3A لليونيفورم - في الجيزة مصر

عروض اسعار يونيفورم شركة 3A لليونيفورم

(للبيع)

- في الجيزة مصر

عروض اسعار يونيفورم (01003358542 ) شركة 3A لليونيفورم متخصصون فى تنفيذ وتوريد جميع انواع اليونيفو.
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

5/6/2021
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