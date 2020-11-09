شركة تصنيع يونيفورم فنادق

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تفاصيل الإعلان
شركة تصنيع يونيفورم فنادق 01223182572 يونيفورم موظفين الفندق هو واجهة فندقك لذلك انت بحاجة الى ان يبدو الموظفين بالمظهر الراقى الذى يعكس مستوى فندقك ومستوى الخدمة التى يقدمها الفندق، ذلك قمنا بعمل تصاميم خاصة تمنح موظفيك المظهر الامثل نقوم بتصنيع جميع انواع يونيفورم موظفين الفنادق ( يونيفورم الاستقبال بالفندق ( الريسبشن ) – يونيفورم امن الفنادق – يونيفورم هاوس كيبنج – يونيفورم شيفات الفنادق – يونيفورم عامل مصعد ) يونيفورم الفنادق والبواخر العائمة و القرى السياحية . 01223182572
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: fareda
التليفون: 01223182572

فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
العنوان: 30 شارع عدنان مدنى – احمد عرابي – المهندسين- المهندسين
الجيزة -

مصر
تفاصيل الإعلان:
السعر: اتصل
تاريخ الإعلان: 9/11/2020
رقم الإعلان: 2071819
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السعر
تاريخ الإعلان
صورة الاعلان: تصنيع الزي المدرسي بالقاهرة - في الجيزة مصر

تصنيع الزي المدرسي بالقاهرة

(للبيع)

- في الجيزة مصر

تصنيع الزي المدرسي بالقاهرة 01003358542 شركة 3A لليونيفورم متخصصون فى تصنيع افضل انواع وموديلات يو.
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الجيزة - مصر

اتصل

9/11/2020
صورة الاعلان: ارواب التخرج - في الجيزة مصر

ارواب التخرج

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- في الجيزة مصر

ارواب التخرج 01118689995 Full Graduation Set (Scarf, Robe, Cap) Graduation Robes - Graduation Robes.
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9/11/2020
صورة الاعلان: يونيفورم عمال المطاعم ( شركة السلام لليونيفورم ) - في الجيزة مصر

يونيفورم عمال المطاعم ( شركة السلام لليونيفورم )

(للبيع)

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يونيفورم عمال المطاعم ( شركة السلام لليونيفورم 01223182572 ) تقدم شركة السلام احدث موديلات يونيفور.
العنوان:

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9/11/2020
صورة الاعلان: موديلات يونيفورم فنادق - في الجيزة مصر

موديلات يونيفورم فنادق

(للبيع)

- في الجيزة مصر

موديلات يونيفورم فنادق 01200561116 تقدم الشركة احدث موديلات يونيفورم الفنادق بجميع انواعه ويمكن ت.
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9/11/2020
صورة الاعلان: تصنيع يونيفورم مستشفيات ( السلام للملابس الطبية01102226499 ) - في الجيزة مصر

تصنيع يونيفورم مستشفيات ( السلام للملابس الطبية01102226499 )

(للبيع)

- في الجيزة مصر

تصنيع يونيفورم مستشفيات ( السلام للملابس الطبية 01102226499 ) شركة توريد مستلزمات طبية (ديسبوسبل) .
العنوان:

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7/11/2020
صورة الاعلان: شركة لتصنيع وتوريد اليونيفورم (شركة Tn لليونيفورم ) - في الجيزة مصر

شركة لتصنيع وتوريد اليونيفورم (شركة Tn لليونيفورم )

(للبيع)

- في الجيزة مصر

شركة لتصنيع وتوريد اليونيفورم (شركة Tn لليونيفورم 01119959296) مصنع يونيفورم جمله متخصص فى جميع ان.
العنوان:

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7/11/2020
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صورة الاعلان: يونيفورم هاوسكيبنج - يونيفورم خدم - في الجيزة مصر

يونيفورم هاوسكيبنج - يونيفورم خدم

(للبيع)

- في الجيزة مصر

يونيفورم هاوسكيبنج - يونيفورم خدم 01200561116 نصمم احدث موديلات يونيفورم الهاوس كيبنج والاشراف ال.
العنوان:

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7/11/2020
صورة الاعلان: مصنع يونيفورم حضانه – ازياء مدارس للاطفال - في الجيزة مصر

مصنع يونيفورم حضانه – ازياء مدارس للاطفال

(للبيع)

- في الجيزة مصر

مصنع يونيفورم حضانه – ازياء مدارس للاطفال 01223182572 نحن شركة السلام نتفهم طبيعة يونيفورم الحضانات.
العنوان:

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7/11/2020
صورة الاعلان: يونيفورم مدارس - ملابس مدرسية للبنات - في الجيزة مصر

يونيفورم مدارس - ملابس مدرسية للبنات

(للبيع)

- في الجيزة مصر

يونيفورم مدارس - ملابس مدرسية للبنات 01118689995 يونيفورم المدارس هو الهوية الاولى للمدرسة و يعتبر.
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

7/11/2020
صورة الاعلان: ملابس عمال المصانع - في الجيزة مصر

ملابس عمال المصانع

(للبيع)

- في الجيزة مصر

ملابس عمال المصانع 01118689995 اذا كنت تبحث عن يونيفورم عمال لمصنعك فيونيفورم السلام هو الخيار الا.
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

7/11/2020
صورة الاعلان: الزى الموحد للامن شركة 3A لليونيفورم - في الجيزة مصر

الزى الموحد للامن شركة 3A لليونيفورم

(للبيع)

- في الجيزة مصر

الزى الموحد للامن ( 01003358542 ) شركة 3A لليونيفورم متخصصون فى تصنيع جميع موديلات بونيفورم السيكي.
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

7/11/2020
صورة الاعلان: موديلات يونيفورم مطاعم - في الجيزة مصر

موديلات يونيفورم مطاعم

(للبيع)

- في الجيزة مصر

موديلات يونيفورم مطاعم 01003358542 نصنع افضل موديلات يونيفورم المطاعم والكافيهات بأفضل الخامات وا.
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

4/11/2020
صورة الاعلان: مرايل جلد - صور موديلات مرايل مطبخ - في الجيزة مصر

مرايل جلد - صور موديلات مرايل مطبخ

(للبيع)

- في الجيزة مصر

مرايل جلد - صور موديلات مرايل مطبخ 01223182572 تقدم شركة السلام لليونيفورم افضل الخامات واحدث مودي.
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

4/11/2020
صورة الاعلان: مكان بيع ملابس مهنيه للاطفال - في الجيزة مصر

مكان بيع ملابس مهنيه للاطفال

(للبيع)

- في الجيزة مصر

مكان بيع ملابس مهنيه للاطفال 01102226488 الملابس التنكرية وملابس المهن للاطفال التى تعطي الطفل الم.
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

4/11/2020
صورة الاعلان: ارواب تخرج شركة 3A لليونيفورم - في الجيزة مصر

ارواب تخرج شركة 3A لليونيفورم

(للبيع)

- في الجيزة مصر

ارواب تخرج (01200561116) شركة 3A لليونيفورم شركة 3A لليونيفورم لتصنيع وتوريد ارواب وقبعات وأوشحة و.
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

4/11/2020
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