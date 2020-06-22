شركة تصنيع يونيفورم فنادق

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تفاصيل الإعلان
شركة تصنيع يونيفورم فنادق 01200561116 يونيفورم فنادق ومنتجعات شركة تصنيع يونيفورم فنادق شركة 3A لليونيفورم تليفون : 01003358542–01200561116 عنوان : 14 شارع القاهرة – وراق العرب ( من كورنيش النيل – بجوار مكتب التأمينات الاجتماعيه )
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: fareda
التليفون: 01200561116

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العنوان: 14 شارع القاهرة – وراق العرب ( من كورنيش النيل – بجوار مكتب التأمينات الاجتماعيه )- الجيزة
الجيزة -

مصر
تفاصيل الإعلان:
السعر: اتصل
تاريخ الإعلان: 22/6/2020
رقم الإعلان: 2061331
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السعر
تاريخ الإعلان
صورة الاعلان: ازياء مدارس للاطفال (شركة السلام لليونيفورم ) - في الجيزة مصر

ازياء مدارس للاطفال (شركة السلام لليونيفورم )

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- في الجيزة مصر

ازياء مدارس للاطفال (شركة السلام لليونيفورم 01223182572 ) نحن شركة السلام نتفهم طبيعة يونيفورم الح.
العنوان:

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22/6/2020
صورة الاعلان: gown graduation - في الجيزة مصر

gown graduation

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gown graduation 01118689995 Full Graduation Set (Scarf, Robe, Cap) Graduation Robes - Graduation Ro.
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22/6/2020
صورة الاعلان: يونيفورم كافيهات - مصنع زى موحد مطاعم - في الجيزة مصر

يونيفورم كافيهات - مصنع زى موحد مطاعم

(للبيع)

- في الجيزة مصر

يونيفورم كافيهات - مصنع زى موحد مطاعم 01223182572 تقدم شركة السلام احدث موديلات يونيفورم الطهاة و.
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

22/6/2020
صورة الاعلان: شركة تصنيع يونيفورم مصنع - في الجيزة مصر

شركة تصنيع يونيفورم مصنع

(للبيع)

- في الجيزة مصر

شركة تصنيع يونيفورم مصنع 01119959296 - 01022216888 ريح بالك واكسب وقتك واستلم اليونيفورم زي مابتح.
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

22/6/2020
صورة الاعلان: يونيفورم طباخين (شركة Tn لليونيفورم ) - في الجيزة مصر

يونيفورم طباخين (شركة Tn لليونيفورم )

(للبيع)

- في الجيزة مصر

يونيفورم طباخين (شركة Tn لليونيفورم 01119959296) مصنع يونيفورم جمله متخصص فى جميع انواع اليونيفورم.
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

22/6/2020
صورة الاعلان: يونيفورم خدم - يونيفورم عمال نظافه - في الجيزة مصر

يونيفورم خدم - يونيفورم عمال نظافه

(للبيع)

- في الجيزة مصر

يونيفورم خدم - يونيفورم عمال نظافه 01003358542 يونيفورم عمال نظافة الفندق صور يونيفورم هاوس كيبنج .
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

22/6/2020
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صورة الاعلان: مصنع يونيفورم و زى موحد شركة 3A لليونيفورم - في الجيزة مصر

مصنع يونيفورم و زى موحد شركة 3A لليونيفورم

(للبيع)

- في الجيزة مصر

مصنع يونيفورم و زى موحد (01003358542 ) شركة 3A لليونيفورم متخصصون فى تنفيذ وتوريد جميع انواع اليو.
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

20/6/2020
صورة الاعلان: Hospital Uniforms - في الجيزة مصر

Hospital Uniforms

(للبيع)

- في الجيزة مصر

Hospital Uniforms ملابس المستشفى و زي خاص بهيئة التمريض توجد تصميمات والوان وخامات مختلفه عن الملاب.
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

20/6/2020
صورة الاعلان: مصنع يونيفورم امن ( شركة السلام لليونيفورم ) - في الجيزة مصر

مصنع يونيفورم امن ( شركة السلام لليونيفورم )

(للبيع)

- في الجيزة مصر

مصنع يونيفورم امن ( شركة السلام لليونيفورم 01223182572 ) اذا كنت من اصحاب شركات الامن او الفنادق ا.
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

20/6/2020
صورة الاعلان: بلوفر - يونيفورم شركة (شركة Tn لليونيفورم ) - في الجيزة مصر

بلوفر - يونيفورم شركة (شركة Tn لليونيفورم )

(للبيع)

- في الجيزة مصر

بلوفر - يونيفورم شركة (شركة Tn لليونيفورم 01119959296 ) نصنع كل ما يتعلق باليونيفورم والزى الموحد.
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

20/6/2020
صورة الاعلان: يونيفورم سكيورتى شركة 3A لليونيفورم - في الجيزة مصر

يونيفورم سكيورتى شركة 3A لليونيفورم

(للبيع)

- في الجيزة مصر

يونيفورم سكيورتى ( 01003358542 ) شركة 3A لليونيفورم متخصصون فى تصنيع جميع موديلات بونيفورم السيكيو.
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

20/6/2020
صورة الاعلان: شركات لاند سكيب - مهندس لاند سكيب - في الجيزة مصر

شركات لاند سكيب - مهندس لاند سكيب

(للبيع)

- في الجيزة مصر

شركات لاند سكيب - مهندس لاند سكيب 01119959188 تصميم اللاند سكيب للحدائق و الفلل يعد من الامور الل.
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

20/6/2020
صورة الاعلان: شركة يونيفورم - مصنع قميص ( شركة السلام لليونيفورم ) - في الجيزة مصر

شركة يونيفورم - مصنع قميص ( شركة السلام لليونيفورم )

(للبيع)

- في الجيزة مصر

شركة يونيفورم - مصنع قميص ( شركة السلام لليونيفورم 01223182572 ) - شركة السلام هي شركة متخصصة في .
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

17/6/2020
صورة الاعلان: بالطو طبيب - سكراب طبي - في الجيزة مصر

بالطو طبيب - سكراب طبي

(للبيع)

- في الجيزة مصر

بالطو طبيب - سكراب طبي 01200561116 الزى الموحد الطبي مصانع الملابس الطبية فى مصر يونيفورم طبي شرك.
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

17/6/2020
صورة الاعلان: يونيفورم مدارس - ملابس مدرسية للبنات - في الجيزة مصر

يونيفورم مدارس - ملابس مدرسية للبنات

(للبيع)

- في الجيزة مصر

يونيفورم مدارس - ملابس مدرسية للبنات01118689995 يونيفورم المدارس هو الهوية الاولى للمدرسة و يعتبر.
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

17/6/2020
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