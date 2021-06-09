شركة تصنيع يونيفورم حضانات (شركة السلام لليونيفورم )

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تفاصيل الإعلان
شركة تصنيع يونيفورم حضانات (شركة السلام لليونيفورم 01223182572 ) نحن شركة السلام نتفهم طبيعة يونيفورم الحضانات و اختلافه عن غيره، لذلك يتم تصميمه بمعايير معينة لكي ينال اعجاب اولياء الامور و الاطفال فى الحضانات ولا يشعروا بالغضب اثناء ارتداؤه كل صباح. كما يتم تصنيع يونيفورم الحضانات من مواد خفيفة على بشرة الاطفال لا تسبب اى نوع من انواع الحساسية حتى يتمتع الاطفال بيومهم. ويمكن تنفيذ التصميمات الخاصه بالحضانة شركة السلام لليونيفورم للعقود السنوية وطلبات الجمله التواصل على / 01118689995
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: fareda
التليفون: 01223182572

فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
العنوان: 310 شارع السودان مع تقاطع شارع احمد عرابي – المهندسين ( مدخل رقم 1 – ب )- المهندسين
الجيزة -

مصر
تفاصيل الإعلان:
السعر: اتصل
تاريخ الإعلان: 12/6/2021
رقم الإعلان: 2096690
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بالطو طبيب - تصنيع يونيفورم مستشفيات ( السلام للملابس الطبية 01102226499 ) شركة توريد مستلزمات طبية.
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9/6/2021
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شركة يونيفورم فى مصر (01003358542 ) شركة 3A لليونيفورم متخصصون فى تنفيذ وتوريد جميع انواع اليونيفو.
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9/6/2021
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9/6/2021
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9/6/2021
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9/6/2021
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9/6/2021
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caps graduation ( 3A uniform )

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8/6/2021
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شركة تصنيع يونيفورم فنادق

(للبيع)

- في الجيزة مصر

شركة تصنيع يونيفورم فنادق 01200561116 تقدم الشركة احدث موديلات يونيفورم الفنادق بجميع انواعه ويمكن .
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

8/6/2021
صورة الاعلان: مرايل جلد - طاقيه شيف - في الجيزة مصر

مرايل جلد - طاقيه شيف

(للبيع)

- في الجيزة مصر

مرايل جلد - طاقيه شيف 01223182572 تقدم شركة السلام لليونيفورم افضل الخامات واحدث موديلات من كابات و.
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

7/6/2021
صورة الاعلان: لبس مهندس اطفال - صور موديلات ملابس مهنيه للاطفال - في الجيزة مصر

لبس مهندس اطفال - صور موديلات ملابس مهنيه للاطفال

(للبيع)

- في الجيزة مصر

لبس مهندس اطفال - صور موديلات ملابس مهنيه للاطفال 01102226488 الملابس التنكرية وملابس المهن للاطفال.
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

7/6/2021
صورة الاعلان: اسعار بدل عمال نظافه (شركة السلام لليونيفورم ) - في الجيزة مصر

اسعار بدل عمال نظافه (شركة السلام لليونيفورم )

(للبيع)

- في الجيزة مصر

اسعار بدل عمال نظافه (شركة السلام لليونيفورم 01118689995 ) فأنت بحاجة لأن يظهر طاقم تنظيف الغرف بش.
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

7/6/2021
صورة الاعلان: يونيفورم مطعم - متجر يونيفورم مطاعم - في الجيزة مصر

يونيفورم مطعم - متجر يونيفورم مطاعم

(للبيع)

- في الجيزة مصر

يونيفورم مطعم - متجر يونيفورم مطاعم 01003358542 نصنع افضل موديلات يونيفورم المطاعم والكافيهات بأف.
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

7/6/2021
صورة الاعلان: ملابس بيعات بأرخص الاسعار بالجيزة - في الجيزة مصر

ملابس بيعات بأرخص الاسعار بالجيزة

(للبيع)

- في الجيزة مصر

البيع جملة من اول قطعه ملابس أطفال خروج وبيت البيع قطاعي بسعر الجملة فقط لدينا لدى مكتب دربي قطن با.
العنوان:

الجيزة - مصر

10 جنيه

6/6/2021
صورة الاعلان: ملابس قطاعي بسعر الجملة اسعار تبدأ من 20 جنيه - في الجيزة مصر

ملابس قطاعي بسعر الجملة اسعار تبدأ من 20 جنيه

(للبيع)

- في الجيزة مصر

البيع جملة من اول قطعه ملابس أطفال خروج وبيت البيع قطاعي بسعر الجملة فقط لدينا لدى مكتب دربي قطن با.
العنوان:

الجيزة - مصر

10 جنيه

6/6/2021
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