شركة تصنيع يونيفورم حضانات (شركة السلام لليونيفورم )

(للبيع)

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تفاصيل الإعلان
شركة تصنيع يونيفورم حضانات (شركة السلام لليونيفورم 01223182572 ) نحن شركة السلام نتفهم طبيعة يونيفورم الحضانات و اختلافه عن غيره، لذلك يتم تصميمه بمعايير معينة لكي ينال اعجاب اولياء الامور و الاطفال فى الحضانات ولا يشعروا بالغضب اثناء ارتداؤه كل صباح. كما يتم تصنيع يونيفورم الحضانات من مواد خفيفة على بشرة الاطفال لا تسبب اى نوع من انواع الحساسية حتى يتمتع الاطفال بيومهم. ويمكن تنفيذ التصميمات الخاصه بالحضانة شركة السلام لليونيفورم 01118689995 – 01223182572
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: fareda
التليفون: 01223182572

فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
العنوان: 30 شارع عدنان مدنى – احمد عرابي – المهندسين- حي الجيزة
الجيزة -

مصر
تفاصيل الإعلان:
السعر: اتصل
تاريخ الإعلان: 10/12/2020
رقم الإعلان: 2075740
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افضل شركه يونيفورم مصانع فى مصر

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افضل شركه يونيفورم مصانع فى مصر _01003358542–01200561116 شركة 3A لليونيفورم متخصصون في تصميم وصناعة .
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1,111 جنيه

9/12/2020
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مكاتب تصنيع اليونيفورم شركة 3A لليونيفورم

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8/12/2020
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8/12/2020
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8/12/2020
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صورة الاعلان: شركة تصنيع يونيفورم امن شركة 3A لليونيفورم - في الجيزة مصر

شركة تصنيع يونيفورم امن شركة 3A لليونيفورم

(للبيع)

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شركة تصنيع يونيفورم امن ( 01003358542 )شركة 3A لليونيفورم متخصصون فى تصنيع جميع موديلات بونيفورم .
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8/12/2020
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6/12/2020
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ارواب تخرج جاهزة وتفصيل

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ارواب تخرج جاهزة وتفصيل 01003358542 - 01200561116 متخصصون في تصنيع (ارواب_اوشحة _قبعات التخرج) لل.
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6/12/2020
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6/12/2020
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زى طبى - يونيفورم المستشفيات 01003358542 نصنع جميع موديلات اليونيفورم الطبي للمستشفيات والمراكز الط.
العنوان:

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6/12/2020
صورة الاعلان: ملابس مدرسية للبنات (شركة السلام لليونيفورم ) - في الجيزة مصر

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(للبيع)

- في الجيزة مصر

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العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

6/12/2020
صورة الاعلان: يونيفورم عمال نظافه (شركة السلام لليونيفورم ) - في الجيزة مصر

يونيفورم عمال نظافه (شركة السلام لليونيفورم )

(للبيع)

- في الجيزة مصر

يونيفورم عمال نظافه (شركة السلام لليونيفورم 01118689995 ) فأنت بحاجة لأن يظهر طاقم تنظيف الغرف بشك.
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

6/12/2020
صورة الاعلان: احدث يونيفورم شيف - في الجيزة مصر

احدث يونيفورم شيف

(للبيع)

- في الجيزة مصر

احدث يونيفورم شيف 01003358542 نصنع افضل موديلات يونيفورم المطاعم والكافيهات بأفضل الخامات واقل ا.
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

6/12/2020
صورة الاعلان: مرايل صالون حلاقه - ابرون مطاعم - في الجيزة مصر

مرايل صالون حلاقه - ابرون مطاعم

(للبيع)

- في الجيزة مصر

مرايل صالون حلاقه - ابرون مطاعم 01223182572 تقدم شركة السلام لليونيفورم افضل الخامات واحدث موديلات.
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

6/12/2020
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