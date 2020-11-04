شركة تصنيع يونيفورم امن

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تفاصيل الإعلان
شركة تصنيع يونيفورم امن 01223182572 شركات تصنيع يونيفورم امن Security Uniforms يونيفورم امن نقدم لك موديلات يونيفورم حديثة في مجال الامن (سكيورتي ) من اجل تزويد طاقم العمل لديك ب يونيفورم شركات امن و يونيفورم شركات حراسات خاصة مناسب شركة السلام لليونيفورم تليفون / 01118689995 – 01223182572 -33455911 الادارة والمعرض / 30 شارع عدنان المدنى – احمد عرابي – المهندسين
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: fareda
التليفون: 01223182572

فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
العنوان: 30 شارع عدنان مدنى – احمد عرابي – المهندسين- المهندسين
الجيزة -

مصر
تفاصيل الإعلان:
السعر: اتصل
تاريخ الإعلان: 4/11/2020
رقم الإعلان: 2071289
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