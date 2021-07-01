شركة تصنيع ارواب تخرج شركة 3A لليونيفورم

(للبيع)
|شركة تصنيع ارواب تخرج (01200561116) شركة 3A لليونيفورم شركة 3A لليونيفورم لتصنيع وتوريد ارواب وقبعات وأوشحة وملابس التخرج لدينا مصنع لتوريد ارواب التخرج والكابات والاوشحة اللازمه للخريجين عالية الجودة وتنفيذ الكميات الكبيرة بأقصى سرعة وأعلى جودة مما ادى الى تثبيتنا فى السوق المصرى وشهادة عملائنا لنا بالجودة والخبرة فى المجال شركة 3A لليونيفورم تليفون : 01003358542–01200561116 عنوان : 131 شارع التحرير امام سينما التحرير – الدقى – الجيزة
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|fareda
|التليفون:
|01200561116
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|العنوان:
|131 شارع التحرير امام سينما التحرير – الدقى - الجيزة- الدقى
الجيزة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|اتصل
|تاريخ الإعلان:
|1/7/2021
|رقم الإعلان:
|2098560
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