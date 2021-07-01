شركة تصنيع ارواب تخرج شركة 3A لليونيفورم

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تفاصيل الإعلان
شركة تصنيع ارواب تخرج (01200561116) شركة 3A لليونيفورم شركة 3A لليونيفورم لتصنيع وتوريد ارواب وقبعات وأوشحة وملابس التخرج لدينا مصنع لتوريد ارواب التخرج والكابات والاوشحة اللازمه للخريجين عالية الجودة وتنفيذ الكميات الكبيرة بأقصى سرعة وأعلى جودة مما ادى الى تثبيتنا فى السوق المصرى وشهادة عملائنا لنا بالجودة والخبرة فى المجال شركة 3A لليونيفورم تليفون : 01003358542–01200561116 عنوان : 131 شارع التحرير امام سينما التحرير – الدقى – الجيزة
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: fareda
التليفون: 01200561116

فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
العنوان: 131 شارع التحرير امام سينما التحرير – الدقى - الجيزة- الدقى
الجيزة -

مصر
تفاصيل الإعلان:
السعر: اتصل
تاريخ الإعلان: 1/7/2021
رقم الإعلان: 2098560
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1/7/2021
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1/7/2021
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1/7/2021
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1/7/2021
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1/7/2021
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شركة توريد يونيفورم وملابس العمال

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1/7/2021
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شركة توريد يونيفورم وملابس العمال

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1/7/2021
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29/6/2021
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29/6/2021
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29/6/2021
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العنوان:

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اتصل

29/6/2021
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دليل شركات مستلزمات الفنادق ( السلام للتوريدات الفندقية )

(للبيع)

- في الجيزة مصر

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العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

29/6/2021
صورة الاعلان: زي حضانه - ازياء مدارس للاطفال - في الجيزة مصر

زي حضانه - ازياء مدارس للاطفال

(للبيع)

- في الجيزة مصر

زي حضانه - ازياء مدارس للاطفال 01200561116 نصنع يونيفورم الحضانه بأجواد انواع القماش واحدث الموديلا.
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

29/6/2021
صورة الاعلان: اسعار بدل عمال نظافه - في الجيزة مصر

اسعار بدل عمال نظافه

(للبيع)

- في الجيزة مصر

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العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

26/6/2021
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