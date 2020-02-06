شركة بيت الفرح للخدمات نقل الأثاث

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تفاصيل الإعلان
صورة الاعلان: شركة بيت الفرح للخدمات نقل الأثاث - في عمان الأردن

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0792861126شركة بيت الفرح للخدمات نقل الاثاث مختصون لفك وتغليف ونقل وتركيب الاثاث تغليف تخزين+تغليف شحن وفك وتركيب المكيفات وتنظيف الشقق السكنية والمكاتب والقصور والفلل والسجاد والكنب يوجد لدينا عماله ماهره ذو خبره عالي ونجارين محترفين لفك وتركيب غرف النوم بانواعها منها المستورد والمحل نكفل لك سلامه الاثاث
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: فارس
التليفون: 0792861126

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العنوان: شركة بيت الفرح للخدمات نقل الأثاث 0792861126- عمان طبربور
عمان -

الأردن
تفاصيل الإعلان:
السعر: 100 دينار
تاريخ الإعلان: 6/2/2020
رقم الإعلان: 2051920
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