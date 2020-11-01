شركة الوسام للخدمات

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تفاصيل الإعلان
شركه الوسام لتوفير الرعايه المنزليه واتاحه عمل من نفس النوع وتوفير راعيات مسنين وممرضين بكافه الضمانات للعميل وتوفير الشغالات والطباخات من مصر واجانب حسب الطلب
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: شركه الوسام للرعايه المنزليه وتوفير خدماتها
التليفون: 01275550242/01151800999

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العنوان: - التجمع الخامس
القاهرة -

مصر
تفاصيل الإعلان:
السعر: اتصل
تاريخ الإعلان: 1/11/2020
رقم الإعلان: 2071014
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السعر
تاريخ الإعلان
صورة الاعلان: شقة للبيع بالقرب من نادي الصيد الدقي

شقة للبيع بالقرب من نادي الصيد الدقي

(للبيع)

شقة للبيع بالقرب من نادي الصيد الدقي المساحة ١٣٥م\ 2غرفه\رريسبشن3 قطع\مطبخ\حمام مس.
العنوان:

الجيزة - مصر
القسم: 

1,150,000 جنيه

1/11/2020
صورة الاعلان: باااقل الاسعااار من شركة زياد الإستثمار العقاري

باااقل الاسعااار من شركة زياد الإستثمار العقاري

(للبيع)

بالحي الثالث شرق فيلات) 📍فيلا 380 متر +حديقة عبارة عن (3غرف+3 حمام+ ريسبشن+مطبخ+تراس) (وع.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

اتصل

1/11/2020
صورة الاعلان: باااقل الاسعااار من شركة زياد الإستثمار العقاري

باااقل الاسعااار من شركة زياد الإستثمار العقاري

(للبيع)

بالحي الثالث شرق فيلات) 📍فيلا 380 متر +حديقة عبارة عن (3غرف+3 حمام+ ريسبشن+مطبخ+تراس) (وع.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

اتصل

1/11/2020
صورة الاعلان: شقة للبيع فى القاهرة وسط البلد شارع الشيخ ريحان

شقة للبيع فى القاهرة وسط البلد شارع الشيخ ريحان

(للبيع)

شقة للبيع فى القاهرة وسط البلد شارع الشيخ ريحان شقة للبيع بوسط البلد شارع الشيخ ريحان المساحة 110 \2.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

1,800,000 جنيه

1/11/2020
صورة الاعلان: اميز المناطق بأقل الاسعاااارررر شركة زياد تقدم أقوي العروض

اميز المناطق بأقل الاسعاااارررر شركة زياد تقدم أقوي العروض

(للبيع)

بأرقي مناطق #مدينة_الشروق ** المنطقه الثامنه ** شقه 180 م بحريه + مساحة رووف مفتوحة 100م عباره عن : .
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

اتصل

1/11/2020
صورة الاعلان: اميز المناطق بأقل الاسعااااررررشركة زياد تقدم أقوي العروض

اميز المناطق بأقل الاسعااااررررشركة زياد تقدم أقوي العروض

(للبيع)

بأرقي مناطق #مدينة_الشروق ** المنطقه الثامنه ** شقه 180 م بحريه + مساحة رووف مفتوحة 100م عباره عن : .
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

اتصل

1/11/2020
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صورة الاعلان: بين عباس ومكرم مدينة نصر بجوار شركة انبي للبترول شقة مفروشة للايجار

بين عباس ومكرم مدينة نصر بجوار شركة انبي للبترول شقة مفروشة للايجار

(للإيجار)

بين عباس ومكرم مدينة نصر بجوار شركة انبي للبترول شقة مفروشة للايجار 3 غرف 2 رسشنِ 2 حمام مطبخ كام.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

450 جنيه

1/11/2020
صورة الاعلان: وظيفة ادخال بيانات

وظيفة ادخال بيانات

(فرصة عمل)

مدخلين بيانات : يقبل الطالب : السن من 18 : 55 سنة – ال يشترط الخبرة – شفت 6 ساعات – راتب 4000ج – شها.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

اتصل

1/11/2020
صورة الاعلان: عاجل مطلوب لمجموعه طبيه كبري بالسعوديه

عاجل مطلوب لمجموعه طبيه كبري بالسعوديه

(فرصة عمل)

عاجل مطلوب لمجموعه طبيه كبري بالسعوديه لفروعها بالدمام والخبر تمريض (ذكور /اناث / couple ) - بكالوري.
العنوان:

القاهرة - مصر

1 ريال

1/11/2020
صورة الاعلان: قطعة ارض للبيع حي أب تاون قريبة من الرئيسي

قطعة ارض للبيع حي أب تاون قريبة من الرئيسي

(للبيع)

قطعة ارض للبيع حي أب تاون قريبة من الرئيسي مساحة الارض 623 متر منطقة فيلات سكنية بدروم وارضي واول .
العنوان:

6 أكتوبر - مصر
القسم: 

1,050,000 جنيه

1/11/2020
صورة الاعلان: ارض للبيع بالسياحية الشمالية الأولي تاني نمرة من الرئيسي

ارض للبيع بالسياحية الشمالية الأولي تاني نمرة من الرئيسي

(للبيع)

ارض للبيع بالسياحية الشمالية الأولي تاني نمرة من الرئيسي مساحة 670 متر رخصة فيلا نسبة بناء علي 40% م.
العنوان:

6 أكتوبر - مصر
القسم: 

5,250 جنيه

1/11/2020
صورة الاعلان: مطلوب ارض للمشاركة بمدينة 6 أكتوبر أو حدائق أكتوبر

مطلوب ارض للمشاركة بمدينة 6 أكتوبر أو حدائق أكتوبر

(للبيع)

مطلوب ارض للمشاركة بمدينة 6 أكتوبر أو حدائق أكتوبر مطلوب قطعة ارض من 300 الي 850 متر للمشاركة بالبن.
العنوان:

6 أكتوبر - مصر
القسم: 

1,000 جنيه

1/11/2020
صورة الاعلان: تشطيبات حديثه وديكورات راقيه وتصميمات مذهله

تشطيبات حديثه وديكورات راقيه وتصميمات مذهله

(للتقسيط)

تشطيبات رائعه وديكورات راقيه وتصميمات مذهله جدد شقتك وبيتك وفيلاتك بالتقسيط ايوا بالتقسيط ادفع 5.
العنوان:

القاهرة - مصر

2,000 جنيه

1/11/2020
صورة الاعلان: احدث ديكورات ٢٠٢٠ بعروض وخصومات لجميع شرائح التشطيب من تروهوم

احدث ديكورات ٢٠٢٠ بعروض وخصومات لجميع شرائح التشطيب من تروهوم

(للبيع)

بيتك هو المكان اللى بترتاح فيه وديكور شقتك بيدل على شخصيتك وذوقك واحساسك بالمكان اللى حتعيش فيه وال.
العنوان:

القاهرة - مصر

1,450 جنيه

1/11/2020
صورة الاعلان: مصنع 3000م للبيع نشاط كيماويات

مصنع 3000م للبيع نشاط كيماويات

(للبيع)

مصنع 3000م للبيع نشاط كيماويات 1700م جمالون تقريبا 1700م مبني إداري 150م دورين به كافة المرافق خالص .
العنوان:

الإسكندرية - مصر
القسم: 

اتصل

1/11/2020
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