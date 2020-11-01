شركة الوسام للخدمات

(فرص)
|شركه الوسام لتوفير الرعايه المنزليه واتاحه عمل من نفس النوع وتوفير راعيات مسنين وممرضين بكافه الضمانات للعميل وتوفير الشغالات والطباخات من مصر واجانب حسب الطلب
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|شركه الوسام للرعايه المنزليه وتوفير خدماتها
|التليفون:
|01275550242/01151800999
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|العنوان:
|- التجمع الخامس
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
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|تاريخ الإعلان:
|1/11/2020
|رقم الإعلان:
|2071014
1,150,000 جنيه
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