(للبيع)
|شركة الراية لتصنيع وبيع الكرفانات تقوم الشركه بعمل جميع انواع الكرفانات الثابته والمتحركه بجميع التصميمات والمقاسات وتصنيع الوحدات السكنيه كبيرة الحجم وتصنيع الحمامات والكفتريات وعمل صيانه الكرفانات المستعمله للإستفسار والحجز 01033305722
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|شركة الراية لتصنيع وبيع الكرفانات
|التليفون:
|01033305722
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|العنوان:
|الطريق الدائري نزلة الوراق طريق المناشي- الوراق
6 أكتوبر - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|اتصل
|تاريخ الإعلان:
|4/3/2021
|رقم الإعلان:
|2086075
25,000 جنيه
25,000 جنيه