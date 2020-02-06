(للإيجار)
|0797735526 شركة التميز للخدمات نقل الاثاث مختصون لفك وتغليف ونقل وتركيب الاثاث تغليف تخزين+تغليف شحن وفك وتركيب المكيفات وتنظيف الشقق السكنية والمكاتب والقصور والفلل والسجاد والكنب يوجد لدينا عماله ماهره ذو خبره عالي ونجارين محترفين لفك وتركيب غرف النوم بانواعها منها المستورد والمحل نكفل لك سلامه الاثاث
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|أبو فارس
|التليفون:
|0797735526
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|العنوان:
|شركة التميز للخدمات نقل الأثاث 0797735526- عمان طبربور
عمان - الأردن
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|90 دينار
|تاريخ الإعلان:
|6/2/2020
|رقم الإعلان:
|2051921
100 دينار
80 دينار
70 دينار
70 دينار