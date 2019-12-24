(للبيع)
|شركات يونيفورم مدارس _(شركة السلام لليونيفورم 01118689995 ) قد تكون من اصحاب المدارس الكبيرة ذات المستوى العالي ولكن اليونيفورم الخاص بك لا يظهر ذلك شركة السلام لليونيفورم تليفون / 01118689995 – 01223182572 -33455911 الادارة والمعرض / 30 شارع عدنان المدنى – احمد عرابي – المهندسين مصنعون الزى المدرسى,بنطلون مدرسة,قميص مدرسة,تى شيرت مدرسة,سويت شيرت مدرسة,جاكت مدرسة,مريلة مدرسة,افضل شركة توريد زى موحد,افضل شركة توريد ملابس المدارس,افضل شركة يونيفورم مدارس,افضل شركة الزى الموحد
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|nana
|التليفون:
|01223182572
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|العنوان:
|30ش عدنان المدنى احمد عرابى المهندسين- المهندسين
الجيزة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|1,111 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|28/12/2019
|رقم الإعلان:
|2046849
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