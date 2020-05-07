شركات يونيفورم فى مصر _شركة 3A لليونيفورم يونيفورم شركة 3A

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تفاصيل الإعلان
شركات يونيفورم فى مصر _شركة 3A لليونيفورم (01200561116 )يونيفورم شركة 3A لليونيفورم متخصصون فى تصنيع وتوريد احدث تصاميم اليونيفورم الخاصة ب ( المطاعم – الفنادق – الشركات – المدارس – شركات الامن والحراسات الخاصه – الهاوس كيبنج – المستشفيات ) احسن شركه يونيفورم بمصر – شركة يونفورمات – شركه ملابس مستشفيات – شركه ملابس فنادق – ملابس طبيه – ملابس العاملين – ملابس مستشفيات - ملابس عمال المصاعد – ملابس الطباخ – ملابس اوفيس مان تليفون : 01003358542–01200561116 عنوان : 14 شارع القاهرة – وراق العرب
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: nana
التليفون: 01200561116

فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
العنوان: 14 شارع القاهرة – وراق العرب ( من كورنيش النيل – بجوار مكتب التأمينات الاجتماعيه )- الوراق
الجيزة -

مصر
تفاصيل الإعلان:
السعر: 1,111 جنيه
تاريخ الإعلان: 7/5/2020
رقم الإعلان: 2059074
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7/5/2020
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7/5/2020
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7/5/2020
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7/5/2020
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7/5/2020
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العنوان:

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5/5/2020
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يونيفورم مدارس _(شركة السلام لليونيفورم )

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يونيفورم مدارس _(شركة السلام لليونيفورم 01118689995 ) قد تكون من اصحاب المدارس الكبيرة ذات المستوى .
العنوان:

الجيزة - مصر

1,111 جنيه

5/5/2020
صورة الاعلان: زي موحد _شركة السلام لليونيفورم - في الجيزة مصر

زي موحد _شركة السلام لليونيفورم

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زي موحد _شركة السلام لليونيفورم تليفون / 01118689995 – 01223182572 -33455911 الادارة والمعرض / 30 .
العنوان:

الجيزة - مصر

1,111 جنيه

5/5/2020
صورة الاعلان: يونيفورم عمال نظافة الفندق - في الجيزة مصر

يونيفورم عمال نظافة الفندق

(للبيع)

- في الجيزة مصر

يونيفورم عمال نظافة الفندق 01003358542 housekeeping يونيفورم يونيفورم خدم Uniform Housekeeping يو.
العنوان:

الجيزة - مصر

1 جنيه

4/5/2020
صورة الاعلان: أفضل شركة يونيفورم فنادق - في الجيزة مصر

أفضل شركة يونيفورم فنادق

(للبيع)

- في الجيزة مصر

أفضل شركة يونيفورم فنادق 01200561116 شركات يونيفورم فنادق اسعار يونيفورم فنادق شركة تصنيع يونيفورم.
العنوان:

الجيزة - مصر

1 جنيه

4/5/2020
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