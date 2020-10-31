شركات يونيفورم فى مصر ( شركة السلام لليونيفورم )

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تفاصيل الإعلان
شركات يونيفورم فى مصر ( شركة السلام لليونيفورم 01223182572 ) مع كل موسم جديد يأتي الجديد من الموديلات ونحن نسعى جاهدين لتوفير أفضل مجموعة من احدث الموديلات لكل اقسام اليونيفورم (المطاعم – المستشفيات –المصانع –المدارس - الحضانات – الامن – والطيران وغيرها ) . ولدينا من الزي ما يناسب كل احتياجاتك المهنية ،مع كتابه اللوجو الخاص بالهيئه او المصنع وسعرنا لا يقارن في السوق دقة بمواعيد التسليم التصميم حسب المواصفات المطلوبه أسعارنا غير قابله للمنافسه شركة السلام لليونيفورم تليفون / 01118689995
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: fareda
التليفون: 01223182572

فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
العنوان: 30 شارع عدنان مدنى – احمد عرابي – المهندسين- المهندسين
الجيزة -

مصر
تفاصيل الإعلان:
السعر: اتصل
تاريخ الإعلان: 31/10/2020
رقم الإعلان: 2070877
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السعر
تاريخ الإعلان
صورة الاعلان: ملابس التخرج و الكابات للجامعات و المدارس - في الجيزة مصر

ملابس التخرج و الكابات للجامعات و المدارس

(للبيع)

- في الجيزة مصر

ملابس التخرج و الكابات للجامعات و المدارس 01200561116 متخصصون في تصنيع (ارواب_اوشحة _قبعات التخرج) .
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

31/10/2020
صورة الاعلان: يونيفورم المستشفيات - ملابس مراكز طبية - في الجيزة مصر

يونيفورم المستشفيات - ملابس مراكز طبية

(للبيع)

- في الجيزة مصر

يونيفورم المستشفيات - ملابس مراكز طبية 01003358542 نصنع جميع موديلات اليونيفورم الطبي للمستشفيات و.
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

31/10/2020
صورة الاعلان: restaurant uniform - في الجيزة مصر

restaurant uniform

(للبيع)

- في الجيزة مصر

restaurant uniform 01003358542 نصنع افضل موديلات يونيفورم المطاعم والكافيهات بأفضل الخامات واقل ا.
العنوان:

الجيزة - مصر

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27/10/2020
صورة الاعلان: مصانع يونيفورم حضانه - في الجيزة مصر

مصانع يونيفورم حضانه

(للبيع)

- في الجيزة مصر

مصانع يونيفورم حضانه 01200561116 نصنع يونيفورم الحضانه بأجواد انواع القماش واحدث الموديلات شركة.
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

24/10/2020
صورة الاعلان: يونيفورم الأمن ( شركة السلام لليونيفورم ) - في الجيزة مصر

يونيفورم الأمن ( شركة السلام لليونيفورم )

(للبيع)

- في الجيزة مصر

يونيفورم الأمن ( شركة السلام لليونيفورم 01223182572 ) اذا كنت من اصحاب شركات الامن او الفنادق او ا.
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

24/10/2020
صورة الاعلان: Hotel Uniforms - في الجيزة مصر

Hotel Uniforms

(للبيع)

- في الجيزة مصر

Hotel Uniforms 01223182572 يونيفورم فنادق شركة تصنيع يونيفورم فنادق شركة يونيفورم فنادق يونيفورم شر.
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

21/10/2020
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صورة الاعلان: اشكال يونيفورم مطاعم ( شركة السلام لليونيفورم ) - في الجيزة مصر

اشكال يونيفورم مطاعم ( شركة السلام لليونيفورم )

(للبيع)

- في الجيزة مصر

اشكال يونيفورم مطاعم ( شركة السلام لليونيفورم 01223182572 ) تقدم شركة السلام احدث موديلات يونيفورم.
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

21/10/2020
صورة الاعلان: شركة يونيفورم مدارس - مرايل مدرسة - في الجيزة مصر

شركة يونيفورم مدارس - مرايل مدرسة

(للبيع)

- في الجيزة مصر

شركة يونيفورم مدارس - مرايل مدرسة 01003358542 شركة 3A لليونيفورم متخصصون فى تصنيع افضل انواع وموديل.
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

21/10/2020
صورة الاعلان: عبايات تخرج – ارواب تخرج - في الجيزة مصر

عبايات تخرج – ارواب تخرج

(للبيع)

- في الجيزة مصر

عبايات تخرج – ارواب تخرج 01118689995 Full Graduation Set (Scarf, Robe, Cap) Graduation Robes - Gr.
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

21/10/2020
صورة الاعلان: يونيفورم طبي - يونيفورم مستشفى ( شركة السلام للملابس الطبية ) - في الجيزة مصر

يونيفورم طبي - يونيفورم مستشفى ( شركة السلام للملابس الطبية )

(للبيع)

- في الجيزة مصر

يونيفورم طبي - يونيفورم مستشفى ( شركة السلام للملابس الطبية 01102226499 ) ملابس المستشفى و زي خاص .
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

19/10/2020
صورة الاعلان: يونيفورم عمال نظافة الفندق - في الجيزة مصر

يونيفورم عمال نظافة الفندق

(للبيع)

- في الجيزة مصر

يونيفورم عمال نظافة الفندق 01200561116 نصمم احدث موديلات يونيفورم الهاوس كيبنج والاشراف الداخلى .
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

19/10/2020
صورة الاعلان: يونيفورم فنادق ومنتجعات - في الجيزة مصر

يونيفورم فنادق ومنتجعات

(للبيع)

- في الجيزة مصر

يونيفورم فنادق ومنتجعات 01200561116 تقدم الشركة احدث موديلات يونيفورم الفنادق بجميع انواعه ويمكن .
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

19/10/2020
صورة الاعلان: لبس مصانع - تصنيع ملابس عمال - في الجيزة مصر

لبس مصانع - تصنيع ملابس عمال

(للبيع)

- في الجيزة مصر

لبس مصانع - تصنيع ملابس عمال 01118689995 اذا كنت تبحث عن يونيفورم عمال لمصنعك فيونيفورم السلام هو .
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

19/10/2020
صورة الاعلان: Security Uniforms - في الجيزة مصر

Security Uniforms

(للبيع)

- في الجيزة مصر

Security Uniforms 01003358542 متخصصون فى تصنيع جميع موديلات بونيفورم السيكيورتى والملابس الخاصه لش.
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

19/10/2020
صورة الاعلان: شركة يونيفورم فى مصر شركة 3A لليونيفورم - في الجيزة مصر

شركة يونيفورم فى مصر شركة 3A لليونيفورم

(للبيع)

- في الجيزة مصر

شركة يونيفورم فى مصر (01003358542 ) شركة 3A لليونيفورم متخصصون فى تنفيذ وتوريد جميع انواع اليونيف.
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

19/10/2020
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