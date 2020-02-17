شركات يونيفورم فنادق

(للبيع)

اعلانات مبوبة

اعلانات جديدة

الإعلانات الأكثر مشاهدة

إضغط لتغيير المكان

أضف إعلان

 ◀  أنت الآن في

مصر (الجيزة) [ اختر مدينة / دولة أخرى ]

تفاصيل الإعلان
شركات يونيفورم فنادق 01003358542–01200561116 Hotel Uniforms شركات تصنيع يونيفورم فنادق تليفون : 01003358542–01200561116 عنوان : 14 شارع القاهرة – وراق العرب ( من كورنيش النيل – بجوار مكتب التأمينات الاجتماعيه )
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: jokjok
التليفون: 01200561116

فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
العنوان: - الجيزة
الجيزة -

مصر
تفاصيل الإعلان:
السعر: اتصل
تاريخ الإعلان: 17/2/2020
رقم الإعلان: 2053168
data-full-width-responsive="true"
أرسل رسالة إلى صاحب الإعلان أخبر صديق أضف إلى المفضلة
أرسل رسالة إلى صاحب الإعلان

المزيد من الإعلانات تحت قسم:

صورة
السعر
تاريخ الإعلان
صورة الاعلان: ملابس مدرسية للبنات (شركة السلام لليونيفورم 01118689995 ) - في الجيزة مصر

ملابس مدرسية للبنات (شركة السلام لليونيفورم 01118689995 )

(للبيع)

- في الجيزة مصر

ملابس مدرسية للبنات (شركة السلام لليونيفورم 01118689995 ) زى موحد مدارس الزى المدرسي محل بيع يون.
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

17/2/2020
صورة الاعلان: اماكن تصنيع يونيفورم مصانع - في الجيزة مصر

اماكن تصنيع يونيفورم مصانع

(للبيع)

- في الجيزة مصر

اماكن تصنيع يونيفورم مصانع _01003358542–01200561116 شركة 3A لليونيفورم متخصصون في تصميم وصناعة الزى.
العنوان:

الجيزة - مصر

1,111 جنيه

16/2/2020
صورة الاعلان: شركة توريد ملابس فنادق - اشكال يونيفورم فنادق - في الجيزة مصر

شركة توريد ملابس فنادق - اشكال يونيفورم فنادق

(للبيع)

- في الجيزة مصر

شركة توريد ملابس فنادق - اشكال يونيفورم فنادق يونيفورم موظفين الفندق هو واجهة فندقك لذلك انت بحا.
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

15/2/2020
صورة الاعلان: ملابس هاوس كيبنج (شركة السلام لليونيفورم ) - في الجيزة مصر

ملابس هاوس كيبنج (شركة السلام لليونيفورم )

(للبيع)

- في الجيزة مصر

ملابس هاوس كيبنج (شركة السلام لليونيفورم 01118689995 ) فأنت بحاجة لأن يظهر طاقم تنظيف الغرف بشكل ج.
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

15/2/2020
صورة الاعلان: يونيفورم مطاعم - زى الشيف - في الجيزة مصر

يونيفورم مطاعم - زى الشيف

(للبيع)

- في الجيزة مصر

يونيفورم مطاعم - زى الشيف 01003358542 نصنع افضل موديلات يونيفورم المطاعم والكافيهات بأفضل الخامات.
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

15/2/2020
صورة الاعلان: graduation gown - في الجيزة مصر

graduation gown

(للبيع)

- في الجيزة مصر

graduation gown متخصصون في تصنيع (ارواب_اوشحة _قبعات التخرج) للجامعات و المدارس وتنفيذ حسب طلب الع.
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

15/2/2020
data-full-width-responsive="true"
صورة الاعلان: قبعات - سديرى جبردين كلاسيك ( شركة Tnلليونيفورم ) - في الجيزة مصر

قبعات - سديرى جبردين كلاسيك ( شركة Tnلليونيفورم )

(للبيع)

- في الجيزة مصر

قبعات - سديرى جبردين كلاسيك ( شركة Tnلليونيفورم ) فى شركة Tn لليونيفورم هنساعدك تختار اليونيفورم.
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

15/2/2020
صورة الاعلان: يونيفورم شيف - شركات تصنيع يونيفورم مطاعم - في الجيزة مصر

يونيفورم شيف - شركات تصنيع يونيفورم مطاعم

(للبيع)

- في الجيزة مصر

يونيفورم شيف - شركات تصنيع يونيفورم مطاعم 01223182572 تقدم شركة السلام احدث موديلات يونيفورم الطها.
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

15/2/2020
صورة الاعلان: chef uniforms _ ( شركة السلام لليونيفورم ) - في الجيزة مصر

chef uniforms _ ( شركة السلام لليونيفورم )

(للبيع)

- في الجيزة مصر

chef uniforms _ ( شركة السلام لليونيفورم 01118689995 ) نقوم بتصنيع احدث تصاميم يونيفورم المطاعم والك.
العنوان:

الجيزة - مصر

1,111 جنيه

13/2/2020
صورة الاعلان: شركات توريد ملابس عمال - في الجيزة مصر

شركات توريد ملابس عمال

(للبيع)

- في الجيزة مصر

شركات توريد ملابس عمال 01003358542–01200561116 مصنع ملابس عمال افضل شركه يونيفورم مصانع فى مصر صور ي.
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

12/2/2020
صورة الاعلان: زى المطاعم - في الجيزة مصر

زى المطاعم

(للبيع)

- في الجيزة مصر

زى المطاعم 01022216888 – 01119959296 مستلزمات لبس المطاعم يونيفورم جرسونات ملابس الاستقبال والخدمة .
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

12/2/2020
صورة الاعلان: تيشرتات يونيفورم - زى المطاعم - في الجيزة مصر

تيشرتات يونيفورم - زى المطاعم

(للبيع)

- في الجيزة مصر

تيشرتات يونيفورم - زى المطاعم 01022216888 – 01119959296 افضل خامات اليونيفورم والزى الموحد بسعر ال.
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

12/2/2020
صورة الاعلان: يونيفورم مطاعم وكافيهات - في الجيزة مصر

يونيفورم مطاعم وكافيهات

(للبيع)

- في الجيزة مصر

يونيفورم مطاعم وكافيهات 01003358542–01200561116 زى الشيف احدث يونيفورم شيف restaurant uniform تليف.
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

12/2/2020
صورة الاعلان: شركة تصنيع يونيفورم امن شركة 3A لليونيفورم - في الجيزة مصر

شركة تصنيع يونيفورم امن شركة 3A لليونيفورم

(للبيع)

- في الجيزة مصر

شركة تصنيع يونيفورم امن ( 01003358542 ) شركة 3A لليونيفورم متخصصون فى تصنيع جميع موديلات بونيفورم.
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

12/2/2020
صورة الاعلان: شركات تصنيع يونيفورم فنادق - في الجيزة مصر

شركات تصنيع يونيفورم فنادق

(للبيع)

- في الجيزة مصر

شركات تصنيع يونيفورم فنادق 01003358542–01200561116 Hotel Uniforms شركات يونيفورم فنادق تليفون : 010.
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

12/2/2020
data-full-width-responsive="true"
خدمة الإعلانات المبوبة تعمل باستخدام جاليليو مدير المواقع ™
سجل في النشرة الاخبارية في عرب نت 5
الأكثر إرسالا
الأكثر مشاهدة
أحدث الإعلانات
إدارة و خدمات الموقع من جاليليو لإدارة المواقع    استضافة وتطوير مواقع - ستار ويب ماستر

هذا الموقع مزود بحلول جاليليو مدير المواقع - ® Galileo Site Manager