شركات يونيفورم امن فى مصر ( شركة السلام لليونيفورم )

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تفاصيل الإعلان
شركات يونيفورم امن فى مصر ( شركة السلام لليونيفورم 01223182572 ) اذا كنت من اصحاب شركات الامن او الفنادق او المصانع او شركات الحراسات الخاصة اي منشأة اخرى وكنت تبحث عن يونيفورم خاص للعاملين فى منشأتك، السلام لليونيفورم هي بالتحديد ما تبحث عنه وهى الاختيار الانسب لك. نقدم لك موديلات يونيفورم حديثة في مجال الامن (سكيورتي ) من اجل تزويد طاقم العمل لديك ب يونيفورم شركات امن و يونيفورم شركات حراسات خاصة مناسب شركة السلام لليونيفورم تليفون / 01118689995 – 01223182572 -33455911
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: fareda
التليفون: 01223182572

فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
العنوان: 30 شارع عدنان مدنى – احمد عرابي – المهندسين- المهندسين
الجيزة -

مصر
تفاصيل الإعلان:
السعر: اتصل
تاريخ الإعلان: 13/5/2020
رقم الإعلان: 2059469
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12/5/2020
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11/5/2020
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11/5/2020
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صورة الاعلان: شركات تصنيع يونيفورم فى مصر - في الجيزة مصر

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11/5/2020
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1 جنيه

11/5/2020
صورة الاعلان: يونيفورم مطاعم وفنادق - في الجيزة مصر

يونيفورم مطاعم وفنادق

(للبيع)

- في الجيزة مصر

يونيفورم مطاعم وفنادق 01119959296 - 01022216888 ريح بالك واكسب وقتك واستلم اليونيفورم زي مابتحلم .
العنوان:

الجيزة - مصر

1 جنيه

11/5/2020
صورة الاعلان: يونيفورم مدارس (شركة السلام لليونيفورم ) - في الجيزة مصر

يونيفورم مدارس (شركة السلام لليونيفورم )

(للبيع)

- في الجيزة مصر

يونيفورم مدارس (شركة السلام لليونيفورم 01118689995 ) شركات يونيفورم مدارس ملابس مدرسه ملابس مدرسي.
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

11/5/2020
صورة الاعلان: افضل يونيفورم مصانع - في الجيزة مصر

افضل يونيفورم مصانع

(للبيع)

- في الجيزة مصر

افضل يونيفورم مصانع _01003358542–01200561116 شركة 3A لليونيفورم متخصصون في تصميم وصناعة الزى الموحد.
العنوان:

الجيزة - مصر

1,111 جنيه

10/5/2020
صورة الاعلان: اماكن تصنيع يونيفورم مصانع_( شركة السلام لليونيفورم ) - في الجيزة مصر

اماكن تصنيع يونيفورم مصانع_( شركة السلام لليونيفورم )

(للبيع)

- في الجيزة مصر

اماكن تصنيع يونيفورم مصانع_( شركة السلام لليونيفورم 01223182572 ) افضل يونيفورم مهندسين,احسن مصنع لت.
العنوان:

الجيزة - مصر

1,111 جنيه

10/5/2020
صورة الاعلان: يونيفورم شيفات_ ( شركة السلام لليونيفورم ) - في الجيزة مصر

يونيفورم شيفات_ ( شركة السلام لليونيفورم )

(للبيع)

- في الجيزة مصر

يونيفورم شيفات_ ( شركة السلام لليونيفورم 01118689995 ) نقوم بتصنيع احدث تصاميم يونيفورم المطاعم والك.
العنوان:

الجيزة - مصر

1,111 جنيه

10/5/2020
صورة الاعلان: مصنع قميص رجالى بمصر - في الجيزة مصر

مصنع قميص رجالى بمصر

(للبيع)

- في الجيزة مصر

مصنع قميص رجالى بمصر 01223182572 - شركة السلام هي شركة متخصصة في مجال تصنيع وتوريد الأزياء الموح.
العنوان:

الجيزة - مصر

1 جنيه

10/5/2020
صورة الاعلان: يونيفورم المستشفيات - زى طبى - في الجيزة مصر

يونيفورم المستشفيات - زى طبى

(للبيع)

- في الجيزة مصر

يونيفورم المستشفيات - زى طبى مصانع الملابس الطبية فى مصر يونيفورم طبي يونيفورم ممرضة يونيفورم تمري.
العنوان:

الجيزة - مصر

1 جنيه

10/5/2020
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