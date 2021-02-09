شركات نقل الاثاث بالقاهره

(للبيع)
|شركة المصرية لنقل وتغليف الاثاث تقدم خدمات نقل الاثاث من اجل تيسير عمليه نقل الأثاث للعملاء بأفضل خدمة واقل تكاليف وأسرع وقت لتوفير المال والوقت للعملاء وتتنوع خدمات نقل الأثاث من نقل وفك وتركيب وتغليف الأثاث وخدمات التنظيف بخامات ألمانية من الممكن تقديم كل خدمة منفردة حتى خامات التغليف والتنظيف للعميل مع مندوبنا نرسلها إيمانا منا إن بعض العملاء يرغبون في تغليف وتنظيف الأثاث بأنفسهم والبعض الأخر يرغب في تقديم كل خدماتنا بمعنى الخدمة الشاملة ونش رفع الاثاث الأن أكبر و أطول معدات ونش رفع الاثاث
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|محمد ابراهيم
|التليفون:
|01020595010
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|العنوان:
|القاهره- القاهره
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|899 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|9/2/2021
|رقم الإعلان:
|2083351
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