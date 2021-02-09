شركات نقل الاثاث بالقاهره

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تفاصيل الإعلان
شركة المصرية لنقل وتغليف الاثاث تقدم خدمات نقل الاثاث من اجل تيسير عمليه نقل الأثاث للعملاء بأفضل خدمة واقل تكاليف وأسرع وقت لتوفير المال والوقت للعملاء وتتنوع خدمات نقل الأثاث من نقل وفك وتركيب وتغليف الأثاث وخدمات التنظيف بخامات ألمانية من الممكن تقديم كل خدمة منفردة حتى خامات التغليف والتنظيف للعميل مع مندوبنا نرسلها إيمانا منا إن بعض العملاء يرغبون في تغليف وتنظيف الأثاث بأنفسهم والبعض الأخر يرغب في تقديم كل خدماتنا بمعنى الخدمة الشاملة ونش رفع الاثاث الأن أكبر و أطول معدات ونش رفع الاثاث
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: محمد ابراهيم
التليفون: 01020595010

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العنوان: القاهره- القاهره
القاهرة -

مصر
تفاصيل الإعلان:
السعر: 899 جنيه
تاريخ الإعلان: 9/2/2021
رقم الإعلان: 2083351
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السعر
تاريخ الإعلان
صورة الاعلان: شقة للبيع 145م+50م جاردن بجوارحي السفارات العاصمة الإدارية الجديدة

شقة للبيع 145م+50م جاردن بجوارحي السفارات العاصمة الإدارية الجديدة

(للبيع)

شقة للبيع 145م + جاردن 50م بجوار حي السفارات كمبوند de joya العاصمة الإدارية الجديدة مكونة من 3 غرف.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

180,000 جنيه

9/2/2021
صورة الاعلان: شقة للبيع 145م+50م جاردن بجوارحي السفارات العاصمة الإدارية الجديدة

شقة للبيع 145م+50م جاردن بجوارحي السفارات العاصمة الإدارية الجديدة

(للبيع)

شقة للبيع 145م + جاردن 50م بجوار حي السفارات كمبوند de joya العاصمة الإدارية الجديدة مكونة من 3 غرف.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

180,000 يورو

9/2/2021
صورة الاعلان: لهواة الاستثمار المضمون امتلك شقتك فى تاون جيت

لهواة الاستثمار المضمون امتلك شقتك فى تاون جيت

(للبيع)

خلى استثمارك صح وامتلك شقتك فى تاون جيت بموقع مميز بالعاصمة الادارية بكمبوند تاون جيت قريب من حى الس.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

184,000 جنيه

9/2/2021
صورة الاعلان: باقل سعر للمتر امتلك شقتك فى العاصمة الادارية

باقل سعر للمتر امتلك شقتك فى العاصمة الادارية

(للبيع)

بسعر متر قليل امتلك شقتك بالعاصمة الادارية ع بعد دقائق من جامعة الروسية و فندق الماسة شقة 220 م ( 3 .
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

209,000 جنيه

9/2/2021
صورة الاعلان: شقة للبيع بفيو ع لاند سكيب بالعاصمة الادارية

شقة للبيع بفيو ع لاند سكيب بالعاصمة الادارية

(للبيع)

شوف اجمل المناظر الطبيعية كل يوم وامتلك شقتك فى تاون جيت وخليك قريب من ارض المعارض و مسجد الفتاح الع.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

142,000 جنيه

9/2/2021
صورة الاعلان: شقة للبيع بمقدم خيالى و ع بعد دقائق من مطار العاصمة فى تاون جيت

شقة للبيع بمقدم خيالى و ع بعد دقائق من مطار العاصمة فى تاون جيت

(للبيع)

بمقدم بسيط هتقدر تستثمر صح وتزود فلوسك فى تاون جيت يعنى هتمتلك شقة ع بعد دقائق من مطار العاصمة وفندق.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

160,000 جنيه

9/2/2021
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صورة الاعلان: بتدور ع الرقى امتلك شقة فى تاون جيت بالعاصمة الادارية

بتدور ع الرقى امتلك شقة فى تاون جيت بالعاصمة الادارية

(للبيع)

لحياة راقية لاولادك امتلك شقة فى تاون جيت قريب من حى السفارات و مسجد الفتاح العليم و استمتع بخدماتك .
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

187,000 جنيه

9/2/2021
صورة الاعلان: مطلوب محاسب للعمل بالسعوديه

مطلوب محاسب للعمل بالسعوديه

(فرصة عمل)

طلوب لشركه دواجن بالمملكه العربيه السعوديه في مدينتي ( الرياض و القصيم ) محاسب خبره من سنتين الي ثلا.
العنوان:

القاهرة - مصر

اتصل

9/2/2021
صورة الاعلان: مطلوب مندوب مبيعات مواد غذائيه يمتلك رخصه مهنيه اولى او ثانيه

مطلوب مندوب مبيعات مواد غذائيه يمتلك رخصه مهنيه اولى او ثانيه

(فرصة عمل)

مطلوب لشركه دواجن بالمملكه العربيه السعوديه في مدينتي ( الرياض + القصيم ) مندوب مبيعات يمتلك رخصه قي.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

اتصل

9/2/2021
صورة الاعلان: مساعد شيف حلويات غربيه

مساعد شيف حلويات غربيه

(فرصة عمل)

مطلوب لكبرى مصانع الحلويات الغربيه في المملكه العربيه السعوديه في مدينه ( حفر الباطن ) مساعد شيف حلو.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

اتصل

9/2/2021
صورة الاعلان: شقة للبيع بارقي المناطق السكنيه ف العاصمة بالقرب من الممشي السياحي وحي الس

شقة للبيع بارقي المناطق السكنيه ف العاصمة بالقرب من الممشي السياحي وحي الس

(للبيع)

امتلك شقتك ف ارقي المناطق السكنيه باطلالات جذابة لحياة راقية ومستوي عالي من الرفاهية وكمان هتلاقي .
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

120,000 جنيه

9/2/2021
صورة الاعلان: مصنع 430م مبانى 280 رخصة دائمة

مصنع 430م مبانى 280 رخصة دائمة

(للبيع)

مصنع 430م مبانى 280 رخصة دائمة تنازل نقل ملكية وليست حق انتفاع مطلوب 1400000 01001910248 0122334223.
العنوان:

الإسكندرية - مصر
القسم: 

اتصل

9/2/2021
صورة الاعلان: امن

امن

(فرصة عمل)

مطلوب أفراد أمن بشرم الشيخ والغردقة شباب من سن 18 : 35 سنة – لايتم قبول الطلاب – علي المتقدم الحصول .
العنوان:

جنوب سيناء - مصر
القسم: 

2,500 جنيه

9/2/2021
صورة الاعلان: لدينا عمالة منزلية ريفية وأجانب بالضمانات وكل التخصصات الوطنية

لدينا عمالة منزلية ريفية وأجانب بالضمانات وكل التخصصات الوطنية

(طلب عمل)

نوفر للأسر والعائلات الراقية بالضمانات مربيات الاطفال وعاملات النظافة والطباخات و الجليسات و راعيات .
العنوان:

الإسكندرية - مصر

1,500 جنيه

9/2/2021
صورة الاعلان: نمدكم بالمربية.جلي سة المسنين.الشغ الة بكافة المحافظات

نمدكم بالمربية.جلي سة المسنين.الشغ الة بكافة المحافظات

(طلب عمل)

نمدكم بالمربية.جليسة المسنين.الشغالة بكافة المحافظات01126700074 نوفر بالضمانات للاسر والعائلات فقط ج.
العنوان:

القاهرة - مصر

2,000 جنيه

9/2/2021
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