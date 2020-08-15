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تفاصيل الإعلان
شركات ملابس طبية 01200561116 ملابس طبية بالجملة ملابس طبية للمستشفيات بالعمليات موديلات يونيفورم تمريض اسعار يونيفورم مستشفيات شركة 3A لليونيفورم تليفون : 01003358542–01200561116 عنوان : 14 شارع القاهرة – وراق العرب ( من كورنيش النيل – بجوار مكتب التأمينات الاجتماعيه )
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: fareda
التليفون: 01200561116

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العنوان: 14 شارع القاهرة – وراق العرب ( من كورنيش النيل – بجوار مكتب التأمينات الاجتماعيه )- الوراق
الجيزة -

مصر
تفاصيل الإعلان:
السعر: اتصل
تاريخ الإعلان: 24/8/2020
رقم الإعلان: 2065628
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السعر
تاريخ الإعلان
صورة الاعلان: كمامات طبيه - في الجيزة مصر

كمامات طبيه

(للبيع)

- في الجيزة مصر

كمامات طبيه 01102226499 ارخص سعر كمامه في مصر مع افضل خااامات كمامه بدعامه للبيع جمله شركة السل.
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

15/8/2020
صورة الاعلان: كمامات الوجه - في الجيزة مصر

كمامات الوجه

(للبيع)

- في الجيزة مصر

كمامات الوجه 01102226499 كمامة طبقتين مصنوعة من خامة قطن 100% ، لا تسبب حساسية تحمي الأنف والفم من.
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

8/8/2020
صورة الاعلان: بيع كمامات طبية - في الجيزة مصر

بيع كمامات طبية

(للبيع)

- في الجيزة مصر

بيع كمامات طبية 01102226499 ارخص سعر كمامه في مصر مع افضل خااامات كمامه بدعامه للبيع جمله شركة.
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

25/7/2020
صورة الاعلان: كمامات يمكن اعادة استخدامها - في الجيزة مصر

كمامات يمكن اعادة استخدامها

(للبيع)

- في الجيزة مصر

كمامات يمكن اعادة استخدامها 01102226499 كمامة طبقتين مصنوعة من خامة قطن 100% ، لا تسبب حساسية تحمي.
العنوان:

الجيزة - مصر

150 جنيه

22/7/2020
صورة الاعلان: الكمامات القطن - في الجيزة مصر

الكمامات القطن

(للبيع)

- في الجيزة مصر

الكمامات القطن 01102226499 كمامة طبقتين مصنوعة من خامة قطن 100% ، لا تسبب حساسية تحمي الأنف والفم .
العنوان:

الجيزة - مصر

150 جنيه

18/7/2020
صورة الاعلان: بيع كمامات بالجمله - في الجيزة مصر

بيع كمامات بالجمله

(للبيع)

- في الجيزة مصر

بيع كمامات بالجمله 01102226499 ارخص سعر كمامه في مصر مع افضل خااامات كمامه بدعامه للبيع جمله ش.
العنوان:

الجيزة - مصر

150 جنيه

15/7/2020
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صورة الاعلان: بالطو طبيب - مصنع ملابس مستشفيات ( شركة السلام للملابس الطبية ) - في الجيزة مصر

بالطو طبيب - مصنع ملابس مستشفيات ( شركة السلام للملابس الطبية )

(للبيع)

- في الجيزة مصر

بالطو طبيب - مصنع ملابس مستشفيات ( شركة السلام للملابس الطبية 01102226499 ) ملابس المستشفى و زي خا.
العنوان:

الجيزة - مصر

150 جنيه

13/7/2020
صورة الاعلان: كمامات يمكن غسلها - في الجيزة مصر

كمامات يمكن غسلها

(للبيع)

- في الجيزة مصر

كمامات يمكن غسلها 01102226499 كمامة طبقتين مصنوعة من خامة قطن 100% ، لا تسبب حساسية تحمي الأنف وال.
العنوان:

الجيزة - مصر

150 جنيه

13/7/2020
صورة الاعلان: موديلات زي تمريض - في الجيزة مصر

موديلات زي تمريض

(للبيع)

- في الجيزة مصر

موديلات زي تمريض 01200561116 موديلات يونيفورم تمريض اسعار يونيفورم مستشفيات زى موحد للمستشفيات شرك.
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

8/7/2020
صورة الاعلان: بيع كمامات طبية - في الجيزة مصر

بيع كمامات طبية

(للبيع)

- في الجيزة مصر

بيع كمامات طبية 01102226499 ارخص سعر كمامه في مصر مع افضل خااامات كمامه بدعامه للبيع جمله شركة .
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

7/7/2020
صورة الاعلان: كمامات للبيع - كمامات الوجه - في الجيزة مصر

كمامات للبيع - كمامات الوجه

(للبيع)

- في الجيزة مصر

كمامات للبيع - كمامات الوجه 01102226499 كمامة طبقتين مصنوعة من خامة قطن 100% ، لا تسبب حساسية تحمي.
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

4/7/2020
صورة الاعلان: يونيفورم طبى - شركات تصنيع يونيفورم - في الجيزة مصر

يونيفورم طبى - شركات تصنيع يونيفورم

(للبيع)

- في الجيزة مصر

يونيفورم طبى - شركات تصنيع يونيفورم 01119959296 افضل خامات اليونيفورم والزى الموحد بسعر المصنع.
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

4/7/2020
صورة الاعلان: كمامات طبيه - في الجيزة مصر

كمامات طبيه

(للبيع)

- في الجيزة مصر

كمامات طبيه 01102226499 ارخص سعر كمامه في مصر مع افضل خااامات كمامه بدعامه للبيع جمله شركة الس.
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

1/7/2020
صورة الاعلان: مسدس قياس الحراره - في الجيزة مصر

مسدس قياس الحراره

(للبيع)

- في الجيزة مصر

قياس درجة الحرارة جهاز لقياس درجة الحرارة بالاشعه تحت الحمراء ارخص جهاز قياس حرارة قياس درجة الحرار.
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

28/6/2020
صورة الاعلان: كبائن تعقيم - في الجيزة مصر

كبائن تعقيم

(للبيع)

- في الجيزة مصر

كبائن تعقيم كبائن تعقيم ذاتى بجوده عاليه كباين تعقيم وحدات تعقيم ذاتى تتناسب مع جميع الاماكن ا.
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

28/6/2020
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