شركات مطابخ فى القاهرة

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تفاصيل الإعلان
شركات مطابخ – شركة مطبخ - شركة بلت ان للمطابخ واجهزة البلت ان مطابخ بلت ان توفر لعملائها ما يبحثون عنه من جودة المطابخ التى تعيش لعشرات السنين دون ان تتأثر بعوامل الجو سواء حرارة او برودة او رطوبة . ذلك لان جميع منتجاتنا مصنوعة من اجود انواع الاخشاب التى تستخدم فى صناعة المطابخ فى انحاء العالم مثل خشب الزان والارو . للاتصال : شركة بلت ان للمطابخ واجهزة البلت ان تليفون : 01211445057 - 22718817 العنوان : 18 شارع امتداد مكرم عبيد – مدينة نصر
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: شركة بلت ان
التليفون: 01224263931

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العنوان: 18 امتداد مكرم عبيد- القاهرة
القاهرة -

مصر
تفاصيل الإعلان:
السعر: اتصل
تاريخ الإعلان: 17/4/2020
رقم الإعلان: 2058096
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صورة الاعلان: خصومات عيد الام – افران غاز - في القاهرة مصر

خصومات عيد الام – افران غاز

(للبيع)

- في القاهرة مصر

خصومات عيد الام – افران غاز (01211445057) – شركة مطابخ خشبية – اسعار مطابخ خشب – اسعار المطابخ الخشب.
العنوان:

القاهرة - مصر

اتصل

3/3/2020
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