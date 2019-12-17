شركات مطابخ فى القاهرة

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تفاصيل الإعلان
شركات مطابخ – شركة مطبخ - شركة بلت ان للمطابخ واجهزة البلت ان مطابخ بلت ان توفر لعملائها ما يبحثون عنه من جودة المطابخ التى تعيش لعشرات السنين دون ان تتأثر بعوامل الجو سواء حرارة او برودة او رطوبة . ذلك لان جميع منتجاتنا مصنوعة من اجود انواع الاخشاب التى تستخدم فى صناعة المطابخ فى انحاء العالم مثل خشب الزان والارو . للاتصال : شركة بلت ان للمطابخ واجهزة البلت ان تليفون : 01211445057 - 22718817 العنوان : 18 شارع امتداد مكرم عبيد – مدينة نصر
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: شركة بلت ان
التليفون: 01211445057

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العنوان: 18 امتداد مكرم عبيد- مدنية نصر
القاهرة -

مصر
تفاصيل الإعلان:
السعر: اتصل
تاريخ الإعلان: 17/12/2019
رقم الإعلان: 2045467
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صورة الاعلان: انواع المطابخ واسعاره فى مصر - في القاهرة مصر

انواع المطابخ واسعاره فى مصر

(للبيع)

- في القاهرة مصر

شركات مطابخ – شركة مطبخ - شركة بلت ان للمطابخ واجهزة البلت ان مطابخ بلت ان توفر لعملائها ما يبحثو.
العنوان:

القاهرة - مصر

اتصل

17/12/2019
صورة الاعلان: البلاك فرايدي- بوتجاز البا _بوتجاز جليم - في القاهرة مصر

البلاك فرايدي- بوتجاز البا _بوتجاز جليم

(للبيع)

- في القاهرة مصر

اروع واضخم تشكيلة من المسطحات والافران والشفاطات والثلاجات وغسالات الاطباق وغسالات الملابس والميكرو.
العنوان:

القاهرة - مصر

اتصل

27/11/2019
صورة الاعلان: شفاط البا –شفاط جليم - في القاهرة مصر

شفاط البا –شفاط جليم

(للبيع)

- في القاهرة مصر

اروع واضخم تشكيلة من المسطحات والافران والشفاطات والثلاجات وغسالات الاطباق وغسالات الملابس والميكرو.
العنوان:

القاهرة - مصر

اتصل

30/10/2019
صورة الاعلان: شركة اجهزة مطابخ تقدم افضل الاسعار - في القاهرة مصر

شركة اجهزة مطابخ تقدم افضل الاسعار

(للبيع)

- في القاهرة مصر

شركة اجهزة مطابخ تقدم افضل الاسعار01224263931 ) اروع واضخم تشكيلة من المسطحات والافران والشفاطات وا.
العنوان:

القاهرة - مصر

اتصل

30/9/2019
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