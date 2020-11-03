(للبيع)
|شركات مطابخ بولى لاك (سمارت هوم جروب للمطابخ 01143692815- 01095964025) شركه سمارت هوم تصنع المطابخ من أنواع الخشب المختلفة التى تستخدم فى معظم أنحاء العالم، تتميز منتجاتنا بالجودة والمتانة كما إنها صحية وعملية مع التصاميم الرائع. نراعى المساحة الإجمالية للمطبخ ليكون التصميم متناسق ما بين المساحة الإجمالية ومساحة الوحدات ليكون هناك متسع يمكن إستغلاله فى المستقبل والاستفادة من وحدات المطبخ لتخزين كل شيء ، واستخدام كل وحدة لأغراض محددة لتحقيق الراحة للسيدة المنزل
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|mrmrbob
|التليفون:
|01095964025
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|العنوان:
|21ش اللواء فاروق الصاوي - مساكن الضباط - ومبي - الهرم- الجيزه
الجيزة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|اتصل
|تاريخ الإعلان:
|8/11/2020
|رقم الإعلان:
|2071711
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