شركات مطابخ بولى لاك (سمارت هوم جروب للمطابخ

(للبيع)

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تفاصيل الإعلان
شركات مطابخ بولى لاك (سمارت هوم جروب للمطابخ 01143692815- 01095964025) شركه سمارت هوم تصنع المطابخ من أنواع الخشب المختلفة التى تستخدم فى معظم أنحاء العالم، تتميز منتجاتنا بالجودة والمتانة كما إنها صحية وعملية مع التصاميم الرائع. نراعى المساحة الإجمالية للمطبخ ليكون التصميم متناسق ما بين المساحة الإجمالية ومساحة الوحدات ليكون هناك متسع يمكن إستغلاله فى المستقبل والاستفادة من وحدات المطبخ لتخزين كل شيء ، واستخدام كل وحدة لأغراض محددة لتحقيق الراحة للسيدة المنزل
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: mrmrbob
التليفون: 01095964025

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العنوان: 21ش اللواء فاروق الصاوي - مساكن الضباط - ومبي - الهرم- الجيزه
الجيزة -

مصر
تفاصيل الإعلان:
السعر: اتصل
تاريخ الإعلان: 8/11/2020
رقم الإعلان: 2071711
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السعر
تاريخ الإعلان
صورة الاعلان: معارض بيع اثاث مكتبي اثاث شركات اوفيس وود فرنتشر بالمهندسين

معارض بيع اثاث مكتبي اثاث شركات اوفيس وود فرنتشر بالمهندسين

(للبيع)

إعلان مميز
اثاث شركات مكتبي 01003755888 معارض اثاث مكتبي مميز 11 شارع شهاب - المهندسين 0233381184 - اثاث مكتبي.
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

3/11/2020
صورة الاعلان: استلم شاليهك فوري في السخنة باقل مقدم

استلم شاليهك فوري في السخنة باقل مقدم

(للتقسيط)

شاليهك بروف واسع للحفلات في راس سدر بمساحة115م (3غرفة +2 حمام +مطبخ امريكي +ريسبشن +روف)وتشطيب سوبر .
العنوان:

السويس - مصر
القسم: 

115,000 جنيه

8/11/2020
صورة الاعلان: استلم شاليه فوري في العين السخنة بمقدم خيالي

استلم شاليه فوري في العين السخنة بمقدم خيالي

(للتقسيط)

هدي اعصابك في ارقي الاماكن والحفلات البدوية واستلم شاليهك بتراس كبير واستمتع بالمياه الفيروزية بمساح.
العنوان:

السويس - مصر
القسم: 

62,000 جنيه

8/11/2020
صورة الاعلان: استلم شاليهك فوري واستمتع باجازتك في السخنة

استلم شاليهك فوري واستمتع باجازتك في السخنة

(للبيع)

اسمتع باجازتك في اجمل مكان علي البحر وامتلك شالية بحديقة بمساحة 115م وباقل مقدم 115000م تشطيب سوبر ل.
العنوان:

السويس - مصر
القسم: 

62,000 جنيه

8/11/2020
صورة الاعلان: استلم شاليهك فورا بروف وعلي زوقك في بلوبلو في السخنة

استلم شاليهك فورا بروف وعلي زوقك في بلوبلو في السخنة

(للبيع)

امتلك شالية بتراس بمساحة 115م( 3غرفة + حمام +مطبخ امريكي +ريسبشن +جردن كبير) من روزا يزورت في راس س.
العنوان:

السويس - مصر
القسم: 

115,000 جنيه

8/11/2020
صورة الاعلان: استلم شاليهك فروى واستمع باجمل شاطئ في بلوبلو

استلم شاليهك فروى واستمع باجمل شاطئ في بلوبلو

(للبيع)

بنوفرلك شاليهك بمساحة 115م(3غرفة + 2حمام +مطبخ امريكي +ريسبشن +جاردن كبر)علي اجمل بحر باقل مقدم واطو.
العنوان:

السويس - مصر
القسم: 

315,000 جنيه

8/11/2020
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صورة الاعلان: استلم شاليهك فوري علي وقع متميز من من البحر في بلولو

استلم شاليهك فوري علي وقع متميز من من البحر في بلولو

(للتقسيط)

هدي اعصابك في ارقي الاماكن والحفلات البدوية واستلم شاليهك بحديقة كبيرة بمساحة 115(3غرفة + 2حمام +مطب.
العنوان:

السويس - مصر
القسم: 

335,000 جنيه

8/11/2020
صورة الاعلان: يوجد لدينا مصانع جميع الانشطة

يوجد لدينا مصانع جميع الانشطة

(للإيجار)

يوجد لدينا مصانع جميع الانشطة جميع المساحات اسعار ايجار تبدا من 20000ج 01001910248 01223342232 0122.
العنوان:

الإسكندرية - مصر
القسم: 

اتصل

8/11/2020
صورة الاعلان: الوطنية للخدمات لتوفير جميع العمالة المنزلية

الوطنية للخدمات لتوفير جميع العمالة المنزلية

(للبيع)

نوفر للعائلات بالضمانات القانونية جميع انواع العمالة المنزلية مثل المربيات والطباخات وعاملات النظاف.
العنوان:

البحيرة - مصر

اتصل

8/11/2020
صورة الاعلان: شق مميزة في العاصمة الادارية الجديدة بأقل سعر للمتر

شق مميزة في العاصمة الادارية الجديدة بأقل سعر للمتر

(للبيع)

الان و#لفترةمحدودة بمناسبة نجاح اول مشروع لشركة اكام ب #العاصمةالادارية دقايق من النهر الاخضر و دار .
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

اتصل

8/11/2020
صورة الاعلان: شقه مميزة بالتجمع الخامس

شقه مميزة بالتجمع الخامس

(للبيع)

#شقةللبيع فى #التجمعالخامس الشقة مساحتها 164 م ( 3 غرف و 3 حمام ومطبخ وريسبشن ) دور تانى على view ح.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

اتصل

8/11/2020
صورة الاعلان: بأرقي الاحياء بمدينة هليوبوليس الجديدة بالحي السادس

بأرقي الاحياء بمدينة هليوبوليس الجديدة بالحي السادس

(للبيع)

شقه 155 م واجهه وناصية عبارة عن (3غرف + 2 حمام + ريسيبشن + مطبخ + تراس ) موقع ممتاز بالحي السادس با.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

اتصل

8/11/2020
صورة الاعلان: بأرقي الاحياء بمدينة هليوبوليس الجديدة بالحي السادس

بأرقي الاحياء بمدينة هليوبوليس الجديدة بالحي السادس

(للبيع)

شقه 155 م واجهه وناصية عبارة عن (3غرف + 2 حمام + ريسيبشن + مطبخ + تراس ) موقع ممتاز بالحي السادس با.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

اتصل

8/11/2020
صورة الاعلان: مطلوب للسفر للسعوديه

مطلوب للسفر للسعوديه

(فرصة عمل)

مطلوب لكبرى مصانع الحلويات والمواد الغذائيه بالسعوديه ( الرياض ) : محاسب تكاليف خبرة لا تقل عن 4 سن.
العنوان:

الجيزة - مصر

2,000 ريال

8/11/2020
صورة الاعلان: وظيفه عمل

وظيفه عمل

(فرصة عمل)

مطلوب مدخل بيانات – ال يشترط خبرة – ال يقل المؤهل عن اعدادي – شفت العمل 6 ساعات – توفير نظام وظيفي .
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

4,000 جنيه مصرى

8/11/2020
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