(للبيع)
|شركات لاند سكيب - مهندس لاند سكيب 01119959188 تصميم اللاند سكيب للحدائق و الفلل يعد من الامور اللتى تعمل على خلق بيئة فريدة من الهدوء و الجمال مع روعة التصميم بشكل رائع حيث يجعل من الفلل و القصور و الحدائق مكانا مميزا تالفة العين ولا تمل منة من روعة جمالة و حسن مظهرة شركة رويال ديزاين للديكور واللاند سكيب للتواصل : 01119959188
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|fareda
|التليفون:
|01119959188
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|العنوان:
|المهندسين- المهندسين
الجيزة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
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|تاريخ الإعلان:
|20/6/2020
|رقم الإعلان:
|2061112
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