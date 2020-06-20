شركات لاند سكيب - مهندس لاند سكيب

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تفاصيل الإعلان
شركات لاند سكيب - مهندس لاند سكيب 01119959188 تصميم اللاند سكيب للحدائق و الفلل يعد من الامور اللتى تعمل على خلق بيئة فريدة من الهدوء و الجمال مع روعة التصميم بشكل رائع حيث يجعل من الفلل و القصور و الحدائق مكانا مميزا تالفة العين ولا تمل منة من روعة جمالة و حسن مظهرة شركة رويال ديزاين للديكور واللاند سكيب للتواصل : 01119959188
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: fareda
التليفون: 01119959188

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العنوان: المهندسين- المهندسين
الجيزة -

مصر
تفاصيل الإعلان:
السعر: اتصل
تاريخ الإعلان: 20/6/2020
رقم الإعلان: 2061112
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السعر
تاريخ الإعلان
صورة الاعلان: بلوفر - يونيفورم شركة (شركة Tn لليونيفورم ) - في الجيزة مصر

بلوفر - يونيفورم شركة (شركة Tn لليونيفورم )

(للبيع)

- في الجيزة مصر

بلوفر - يونيفورم شركة (شركة Tn لليونيفورم 01119959296 ) نصنع كل ما يتعلق باليونيفورم والزى الموحد.
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

20/6/2020
صورة الاعلان: يونيفورم سكيورتى شركة 3A لليونيفورم - في الجيزة مصر

يونيفورم سكيورتى شركة 3A لليونيفورم

(للبيع)

- في الجيزة مصر

يونيفورم سكيورتى ( 01003358542 ) شركة 3A لليونيفورم متخصصون فى تصنيع جميع موديلات بونيفورم السيكيو.
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

20/6/2020
صورة الاعلان: شركة يونيفورم - مصنع قميص ( شركة السلام لليونيفورم ) - في الجيزة مصر

شركة يونيفورم - مصنع قميص ( شركة السلام لليونيفورم )

(للبيع)

- في الجيزة مصر

شركة يونيفورم - مصنع قميص ( شركة السلام لليونيفورم 01223182572 ) - شركة السلام هي شركة متخصصة في .
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

17/6/2020
صورة الاعلان: بالطو طبيب - سكراب طبي - في الجيزة مصر

بالطو طبيب - سكراب طبي

(للبيع)

- في الجيزة مصر

بالطو طبيب - سكراب طبي 01200561116 الزى الموحد الطبي مصانع الملابس الطبية فى مصر يونيفورم طبي شرك.
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

17/6/2020
صورة الاعلان: يونيفورم مدارس - ملابس مدرسية للبنات - في الجيزة مصر

يونيفورم مدارس - ملابس مدرسية للبنات

(للبيع)

- في الجيزة مصر

يونيفورم مدارس - ملابس مدرسية للبنات01118689995 يونيفورم المدارس هو الهوية الاولى للمدرسة و يعتبر.
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

17/6/2020
صورة الاعلان: مصنع يونيفورم مصانع ( شركة السلام لليونيفورم ) - في الجيزة مصر

مصنع يونيفورم مصانع ( شركة السلام لليونيفورم )

(للبيع)

- في الجيزة مصر

مصنع يونيفورم مصانع ( شركة السلام لليونيفورم 01118689995 ) اذا كنت تبحث عن يونيفورم عمال لمصنعك في.
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

17/6/2020
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صورة الاعلان: يونيفورم حضانات - بلوفر - في الجيزة مصر

يونيفورم حضانات - بلوفر

(للبيع)

- في الجيزة مصر

يونيفورم حضانات - بلوفر 01119959296 - 01022216888 ريح بالك واكسب وقتك واستلم اليونيفورم زي مابتحل.
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

17/6/2020
صورة الاعلان: ملابس التخرج شركة 3A لليونيفورم - في الجيزة مصر

ملابس التخرج شركة 3A لليونيفورم

(للبيع)

- في الجيزة مصر

ملابس التخرج (01200561116) شركة 3A لليونيفورم شركة 3A لليونيفورم لتصنيع وتوريد ارواب وقبعات وأوشحة.
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

17/6/2020
صورة الاعلان: يونيفورم كافيه - طقم طباخ - في الجيزة مصر

يونيفورم كافيه - طقم طباخ

(للبيع)

- في الجيزة مصر

يونيفورم كافيه - طقم طباخ 01003358542 نصنع افضل موديلات يونيفورم المطاعم والكافيهات بأفضل الخاما.
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

15/6/2020
صورة الاعلان: يونيفورم مطاعم (شركة Tn لليونيفورم ) - في الجيزة مصر

يونيفورم مطاعم (شركة Tn لليونيفورم )

(للبيع)

- في الجيزة مصر

صور يونيفورم مطاعم (شركة Tn لليونيفورم 01119959296) مصنع يونيفورم جمله متخصص فى جميع انواع اليونيف.
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

15/6/2020
صورة الاعلان: شركة لتصنيع وتوريد اليونيفورم ( شركة Tnلليونيفورم ) - في الجيزة مصر

شركة لتصنيع وتوريد اليونيفورم ( شركة Tnلليونيفورم )

(للبيع)

- في الجيزة مصر

شركة لتصنيع وتوريد اليونيفورم ( شركة Tnلليونيفورم ) فى شركة Tn لليونيفورم هنساعدك تختار اليونيفور.
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

15/6/2020
صورة الاعلان: زي حضانه - ازياء مدارس للاطفال - في الجيزة مصر

زي حضانه - ازياء مدارس للاطفال

(للبيع)

- في الجيزة مصر

زي حضانه - ازياء مدارس للاطفال 01200561116 يونيفورم حضانات يونيفورم رياض اطفال محل بيع يونيفورم حض.
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

15/6/2020
صورة الاعلان: يونيفورم housekeeping - في الجيزة مصر

يونيفورم housekeeping

(للبيع)

- في الجيزة مصر

يونيفورم housekeeping فأنت بحاجة لأن يظهر طاقم تنظيف الغرف بشكل جيد ولكن في نفس الوقت قادرين على.
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

15/6/2020
صورة الاعلان: الزى المدرسي - دريلات مدارس - في الجيزة مصر

الزى المدرسي - دريلات مدارس

(للبيع)

- في الجيزة مصر

الزى المدرسي - دريلات مدارس 01003358542 احدث موديلات ملابس المدارس الثانوى سعر يونيفورم مدارس شرك.
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

13/6/2020
صورة الاعلان: لبس تمريض - اشكال جواكيت شيف (شركة Tn لليونيفورم ) - في الجيزة مصر

لبس تمريض - اشكال جواكيت شيف (شركة Tn لليونيفورم )

(للبيع)

- في الجيزة مصر

لبس تمريض - اشكال جواكيت شيف (شركة Tn لليونيفورم 01119959296) نصنع كل ما يتعلق باليونيفورم والزى .
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

13/6/2020
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