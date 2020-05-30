شركات توريد يونيفورم فنادق

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تفاصيل الإعلان
شركات توريد يونيفورم فنادق 01118689995 نقوم بتصنيع جميع انواع يونيفورم موظفين الفنادق ( يونيفورم الاستقبال بالفندق ( الريسبشن ) – يونيفورم امن الفنادق – يونيفورم هاوس كيبنج – يونيفورم شيفات الفنادق – يونيفورم عامل مصعد ) يونيفورم الفنادق والبواخر العائمة و القرى السياحية . شركة السلام لليونيفورم تليفون / 01118689995 – 01223182572 -33455911 الادارة والمعرض / 30 شارع عدنان المدنى – احمد عرابي – المهندسين
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: fareda
التليفون: 01223182572

فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
العنوان: 30 شارع عدنان مدنى – احمد عرابي – المهندسين- المهندسين
الجيزة -

مصر
تفاصيل الإعلان:
السعر: اتصل
تاريخ الإعلان: 30/5/2020
رقم الإعلان: 2059945
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السعر
تاريخ الإعلان
صورة الاعلان: بنطلون كروهات - زى موحد (شركة Tn لليونيفورم ) - في الجيزة مصر

بنطلون كروهات - زى موحد (شركة Tn لليونيفورم )

(للبيع)

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بنطلون كروهات - زى موحد (شركة Tn لليونيفورم 01119959296) نصنع كل ما يتعلق باليونيفورم والزى الموحد.
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

30/5/2020
صورة الاعلان: قميص و تى شيرت ويتر ( شركة السلام لليونيفورم ) - في الجيزة مصر

قميص و تى شيرت ويتر ( شركة السلام لليونيفورم )

(للبيع)

- في الجيزة مصر

قميص و تى شيرت ويتر ( شركة السلام لليونيفورم 01223182572 ) تقدم شركة السلام احدث موديلات يونيفورم ا.
العنوان:

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30/5/2020
صورة الاعلان: يونيفورم مدارس لغات - مرايل مدرسة - في الجيزة مصر

يونيفورم مدارس لغات - مرايل مدرسة

(للبيع)

- في الجيزة مصر

يونيفورم مدارس لغات - مرايل مدرسة 01003358542 اماكن بيع الزى المدرسى بالقاهرة دريلات مدارس سعر يو.
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

30/5/2020
صورة الاعلان: توريد للفنادق - سليبر الفنادق ( السلام للتوريدات الفندقية ) - في الجيزة مصر

توريد للفنادق - سليبر الفنادق ( السلام للتوريدات الفندقية )

(للبيع)

- في الجيزة مصر

توريد للفنادق - سليبر الفنادق ( السلام للتوريدات الفندقية 01102226499 ) شركة السلام للتوريدات الف.
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

30/5/2020
صورة الاعلان: يونيفورم رياض اطفال - في الجيزة مصر

يونيفورم رياض اطفال

(للبيع)

- في الجيزة مصر

يونيفورم رياض اطفال 01200561116 محل بيع يونيفورم حضانه شركة تصنيع يونيفورم حضانات زي رياض الاطفال .
العنوان:

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30/5/2020
صورة الاعلان: بنطلون قماش - تصنيع يونيفورم فنادق ومطاعم - في الجيزة مصر

بنطلون قماش - تصنيع يونيفورم فنادق ومطاعم

(للبيع)

- في الجيزة مصر

بنطلون قماش - تصنيع يونيفورم فنادق ومطاعم 01119959296 ريح بالك واكسب وقتك واستلم اليونيفورم زي ما.
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

27/5/2020
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صورة الاعلان: Security Uniforms - في الجيزة مصر

Security Uniforms

(للبيع)

- في الجيزة مصر

Security Uniforms اذا كنت من اصحاب شركات الامن او الفنادق او المصانع او شركات الحراسات الخاصة اي من.
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

27/5/2020
صورة الاعلان: شركة تصنيع يونيفورم هاوس كيبنج - في الجيزة مصر

شركة تصنيع يونيفورم هاوس كيبنج

(للبيع)

- في الجيزة مصر

شركة تصنيع يونيفورم هاوس كيبنج 01003358542 يونيفورم عمال نظافه يونيفورم خدم راقى ملابس يونيفورم لل.
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

27/5/2020
صورة الاعلان: يونيفورم حضانات (شركة السلام لليونيفورم ) - في الجيزة مصر

يونيفورم حضانات (شركة السلام لليونيفورم )

(للبيع)

- في الجيزة مصر

يونيفورم حضانات (شركة السلام لليونيفورم 01223182572 ) نحن شركة السلام نتفهم طبيعة يونيفورم الحضانا.
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

27/5/2020
صورة الاعلان: شركات يونيفورم فنادق - في الجيزة مصر

شركات يونيفورم فنادق

(للبيع)

- في الجيزة مصر

شركات يونيفورم فنادق 01200561116 يونيفورم فنادق ومنتجعات Hotel Uniforms مصنع توريد يونيفورم فنادق.
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

27/5/2020
صورة الاعلان: cap and gown graduation - في الجيزة مصر

cap and gown graduation

(للبيع)

- في الجيزة مصر

cap and gown graduation Full Graduation Set (Scarf, Robe, Cap) Graduation Robes - Graduation Robes.
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

27/5/2020
صورة الاعلان: يونيفورم امن - يونيفورم مستشفى - في الجيزة مصر

يونيفورم امن - يونيفورم مستشفى

(للبيع)

- في الجيزة مصر

يونيفورم امن - يونيفورم مستشفى 01022216888 افضل خامات اليونيفورم والزى الموحد بسعر المصنع وعقود س.
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

27/5/2020
صورة الاعلان: تيشرت بولو نصف كم ( شركة Tnلليونيفورم ) - في الجيزة مصر

تيشرت بولو نصف كم ( شركة Tnلليونيفورم )

(للبيع)

- في الجيزة مصر

تيشرت بولو نصف كم ( شركة Tnلليونيفورم ) فى شركة Tn لليونيفورم هنساعدك تختار اليونيفورم المناسب بأ.
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

24/5/2020
صورة الاعلان: تصنيع ملابس عمال ( شركة السلام لليونيفورم ) - في الجيزة مصر

تصنيع ملابس عمال ( شركة السلام لليونيفورم )

(للبيع)

- في الجيزة مصر

تصنيع ملابس عمال ( شركة السلام لليونيفورم 01118689995 ) اذا كنت تبحث عن يونيفورم عمال لمصنعك فيوني.
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

24/5/2020
صورة الاعلان: شركة تصنيع يونيفورم امن شركة 3A لليونيفورم - في الجيزة مصر

شركة تصنيع يونيفورم امن شركة 3A لليونيفورم

(للبيع)

- في الجيزة مصر

شركة تصنيع يونيفورم امن ( 01003358542 ) شركة 3A لليونيفورم متخصصون فى تصنيع جميع موديلات بونيفورم.
العنوان:

الجيزة - مصر

1 جنيه

24/5/2020
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