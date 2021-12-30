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تفاصيل الإعلان
شركات توريد ملابس فنادق 01119959296 نصنع جميع موديلات يونيفورم الفنادق باسعار المصنع التصنيع كميات وحسب مواصفات العميل مع امكانية تطريز او طباعه اللوجو الخاص بالفندق لليونيفورم Tn شركة العنوان : 16عدنان مدني (مصطفي رشدى) احمد عرابي- المهندسين 01022216888 – 01119959296
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: merna
التليفون: 01119959296

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العنوان: 01119959296- الجيزة
الجيزة -

مصر
تفاصيل الإعلان:
السعر: اتصل
تاريخ الإعلان: 30/12/2021
رقم الإعلان: 2117244
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السعر
تاريخ الإعلان
صورة الاعلان: مصنع زى تمريض لليونيفورم شركة Tn - في الجيزة مصر

مصنع زى تمريض لليونيفورم شركة Tn

(للبيع)

- في الجيزة مصر

مصنع زى تمريض لليونيفورم شركة Tn اسعار اليونيفورم الطبي ويونيفورم المستشفيات متخصصون فى تصنيع احد.
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

30/12/2021
صورة الاعلان: اماكن تصنيع يونيفورم مدارس - في الجيزة مصر

اماكن تصنيع يونيفورم مدارس

(للبيع)

- في الجيزة مصر

اماكن تصنيع يونيفورم مدارس 01022216888 نقدم مجموعة متنوعة من يونيفورم مدارس لغات و يونيفورم مدا.
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

30/12/2021
صورة الاعلان: متجر يونيفورم مصنع لليونيفورم شركة Tn - في الجيزة مصر

متجر يونيفورم مصنع لليونيفورم شركة Tn

(للبيع)

- في الجيزة مصر

متجر يونيفورم مصنع لليونيفورم شركة Tn يونيفورم المصانع وشركات البترول يونيفورم بسعر الجملة افضل .
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

30/12/2021
صورة الاعلان: ملابس شيفات - ملابس عمال المطاعم - في الجيزة مصر

ملابس شيفات - ملابس عمال المطاعم

(للبيع)

- في الجيزة مصر

ملابس شيفات - ملابس عمال المطاعم 01119959296 احدث موديلات يونيفورم الشيف والويتر نصنع جميع المودي.
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

30/12/2021
صورة الاعلان: يونيفورم عمال نظافة الفندق - في الجيزة مصر

يونيفورم عمال نظافة الفندق

(للبيع)

- في الجيزة مصر

يونيفورم عمال نظافة الفندق 01022216888 متحصصين فى تصنيع يونيفورم الهاوسكيبنج ويونيفورم عمال النظافه.
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

30/12/2021
صورة الاعلان: صناعة ملابس جاهزة ويونيفورم لليونيفورم شركة Tn - في الجيزة مصر

صناعة ملابس جاهزة ويونيفورم لليونيفورم شركة Tn

(للبيع)

- في الجيزة مصر

صناعة ملابس جاهزة ويونيفورم لليونيفورم شركة Tn متخصصون فى تصميم وانتاج كميات يونيفورم و زى موحد لم.
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

29/12/2021
صورة الاعلان: تفصيل بدلة حارس الامن- محلات بيع يونيفورم امن - في الجيزة مصر

تفصيل بدلة حارس الامن- محلات بيع يونيفورم امن

(للبيع)

- في الجيزة مصر

تفصيل بدلة حارس الامن- محلات بيع يونيفورم امن يونيفورم الامن من شركة فورسيزون لليونيفورم يصمم بأف.
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

29/12/2021
صورة الاعلان: اماكن تصنيع يونيفورم حضانات - في الجيزة مصر

اماكن تصنيع يونيفورم حضانات

(للبيع)

- في الجيزة مصر

اماكن تصنيع يونيفورم حضانات 01022216888 تصنيع جميع موديلات يونيفورم الحضانه باعلى جوده من خامات تنا.
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

29/12/2021
صورة الاعلان: شركات تصنيع ارواب تخرج - تفصيل ارواب تخرج - في الجيزة مصر

شركات تصنيع ارواب تخرج - تفصيل ارواب تخرج

(للبيع)

- في الجيزة مصر

شركات تصنيع ارواب تخرج - تفصيل ارواب تخرج 01119959296 احدث موديلات ارواب التخرج التى تناسب المدارس .
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

29/12/2021
صورة الاعلان: تفصيل بدلة حارس الامن لليونيفورم شركة Tn - في الجيزة مصر

تفصيل بدلة حارس الامن لليونيفورم شركة Tn

(للبيع)

- في الجيزة مصر

تفصيل بدلة حارس الامن لليونيفورم شركة Tn افضل موديلات يونيفورم الامن وشركات الحراسة الخاصة يونيفور.
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

27/12/2021
صورة الاعلان: شركة زى موحد - مكاتب تصنيع اليونيفورم - في الجيزة مصر

شركة زى موحد - مكاتب تصنيع اليونيفورم

(للبيع)

- في الجيزة مصر

شركة زى موحد - مكاتب تصنيع اليونيفورم 01022216888 ازاى تختار انسب يونيفورم لشركتك ؟ مع شركة Tn.
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

27/12/2021
صورة الاعلان: أفضل شركات اليونيفورم فى مصر لليونيفورم شركة Tn - في الجيزة مصر

أفضل شركات اليونيفورم فى مصر لليونيفورم شركة Tn

(للبيع)

- في الجيزة مصر

أفضل شركات اليونيفورم فى مصر لليونيفورم شركة Tn متخصصون فى تصميم وانتاج كميات يونيفورم و زى موحد لم.
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

27/12/2021
صورة الاعلان: محلات بيع ارواب التخرج - تفصيل ارواب تخرج - في الجيزة مصر

محلات بيع ارواب التخرج - تفصيل ارواب تخرج

(للبيع)

- في الجيزة مصر

محلات بيع ارواب التخرج - تفصيل ارواب تخرج 01119959296 احدث موديلات ارواب التخرج التى تناسب المدارس .
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

27/12/2021
صورة الاعلان: يونيفورم المستشفيات والمراكز الطبية- زى طبى - في الجيزة مصر

يونيفورم المستشفيات والمراكز الطبية- زى طبى

(للبيع)

- في الجيزة مصر

يونيفورم المستشفيات والمراكز الطبية- زى طبى فى شركة فورسيزون لليونيفورم لدينا تشكيلة جديدة من احدث.
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

27/12/2021
صورة الاعلان: مصانع يونيفورم حضانه - زى اطفال الروضه - في الجيزة مصر

مصانع يونيفورم حضانه - زى اطفال الروضه

(للبيع)

- في الجيزة مصر

مصانع يونيفورم حضانه - زى اطفال الروضه 01022216888 تصنيع جميع موديلات يونيفورم الحضانه باعلى جوده .
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

27/12/2021
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