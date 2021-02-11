(للبيع)
|شركات توريد مستلزمات فنادق ( السلام للتوريدات الفندقية 01102226499 ) شركة السلام للتوريدات الفندقيه توفر جميع انواع سليبر الفنادق بجميع الموديلات والالوان مع كتابه اللوجو الخاص ويوجد توريد لوف الحمام بجميع الاحجام والالوان شركة السلام للتوريدات الفندقية تليفون / 01102226499 - 0233455911 الادارة والمعرض / 30 شارع عدنان المدنى – احمد عرابي – المهندسين
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|fareda
|التليفون:
|01102226499
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|العنوان:
|30 شارع عدنان مدنى – احمد عرابي – المهندسين- المهندسين
الجيزة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|اتصل
|تاريخ الإعلان:
|11/2/2021
|رقم الإعلان:
|2083582
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