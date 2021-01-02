شركات تفصيل يونيفورم شركة 3A لليونيفورم

(للبيع)

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تفاصيل الإعلان
شركات تفصيل يونيفورم (01003358542 ) شركة 3A لليونيفورم متخصصون فى تنفيذ وتوريد جميع انواع اليونيفورم والملابس الجاهزة بمصانعنا بأى كميات ايا كانت . لدينا ميزة الاستماع الى العميل واستيعاب التصميم الذى يحتاجه وتنفيذه فى مدة وجيزة نتميز بتقديم افضل الخامات من القطن المصري وافضل الموديلات . وتقوم الشركة ايضا بعمل المطبوعات والتطريز وتحرص الشركة على تلبية جميع الطلبات والاغراض المكملة لليونيفورم حتى نقدم الخدمة كاملة ونتشرف بانضمامكم لاسرة عملائنا الكرام المتميزون .
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: fareda
التليفون: 01223182572

فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
العنوان: 30 شارع عدنان مدنى – احمد عرابي – المهندسين- المهندسين
الجيزة -

مصر
تفاصيل الإعلان:
السعر: اتصل
تاريخ الإعلان: 2/1/2021
رقم الإعلان: 2078459
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السعر
تاريخ الإعلان
صورة الاعلان: مصنع يونيفورم امن شركة 3A لليونيفورم - في الجيزة مصر

مصنع يونيفورم امن شركة 3A لليونيفورم

(للبيع)

- في الجيزة مصر

مصنع يونيفورم امن ( 01003358542 ) شركة 3A لليونيفورم متخصصون فى تصنيع جميع موديلات بونيفورم السيكي.
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

2/1/2021
صورة الاعلان: لبس صعيدى للاطفال - ملابس تنكرية للاطفال - في الجيزة مصر

لبس صعيدى للاطفال - ملابس تنكرية للاطفال

(للبيع)

- في الجيزة مصر

لبس صعيدى للاطفال - ملابس تنكرية للاطفال 01102226488 الملابس التنكرية وملابس المهن للاطفال التى تع.
العنوان:

الجيزة - مصر

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2/1/2021
صورة الاعلان: graduation gown - في الجيزة مصر

graduation gown

(للبيع)

- في الجيزة مصر

graduation gown 01200561116 شركة 3A لليونيفورم لتصنيع وتوريد ارواب وقبعات وأوشحة وملابس التخرج ن.
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

2/1/2021
صورة الاعلان: شركات تصنيع يونيفورم فى مصر ( شركة السلام لليونيفورم ) - في الجيزة مصر

شركات تصنيع يونيفورم فى مصر ( شركة السلام لليونيفورم )

(للبيع)

- في الجيزة مصر

شركات تصنيع يونيفورم فى مصر ( شركة السلام لليونيفورم 01223182572 ) - شركة السلام هي شركة متخصصة .
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

2/1/2021
صورة الاعلان: موديلات زي تمريض - يونيفورم طبي - في الجيزة مصر

موديلات زي تمريض - يونيفورم طبي

(للبيع)

- في الجيزة مصر

موديلات زي تمريض - يونيفورم طبي 01003358542 نصنع جميع موديلات اليونيفورم الطبي للمستشفيات والمراكز .
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

2/1/2021
صورة الاعلان: مصانع زي مدرسي (شركة السلام لليونيفورم ) - في الجيزة مصر

مصانع زي مدرسي (شركة السلام لليونيفورم )

(للبيع)

- في الجيزة مصر

مصانع زي مدرسي (شركة السلام لليونيفورم 01118689995 ) يونيفورم المدارس هو الهوية الاولى للمدرسة و ي.
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

2/1/2021
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صورة الاعلان: يونيفورم عمال صيانة ( شركة السلام لليونيفورم ) - في الجيزة مصر

يونيفورم عمال صيانة ( شركة السلام لليونيفورم )

(للبيع)

- في الجيزة مصر

يونيفورم عمال صيانة ( شركة السلام لليونيفورم 01118689995 ) اذا كنت تبحث عن يونيفورم عمال لمصنعك في.
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

2/1/2021
صورة الاعلان: تفصيل بدلة حارس الامن ( شركة السلام لليونيفورم ) - في الجيزة مصر

تفصيل بدلة حارس الامن ( شركة السلام لليونيفورم )

(للبيع)

- في الجيزة مصر

تفصيل بدلة حارس الامن ( شركة السلام لليونيفورم 01223182572 ) اذا كنت من اصحاب شركات الامن او الفناد.
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

26/12/2020
صورة الاعلان: سعر يونيفورم هاوس كيبنج (شركة السلام لليونيفورم ) - في الجيزة مصر

سعر يونيفورم هاوس كيبنج (شركة السلام لليونيفورم )

(للبيع)

- في الجيزة مصر

سعر يونيفورم هاوس كيبنج (شركة السلام لليونيفورم 01118689995 ) فأنت بحاجة لأن يظهر طاقم تنظيف الغرف.
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

26/12/2020
صورة الاعلان: زى الشيف - يونيفورم كافيهات ( شركة السلام لليونيفورم ) - في الجيزة مصر

زى الشيف - يونيفورم كافيهات ( شركة السلام لليونيفورم )

(للبيع)

- في الجيزة مصر

زى الشيف - يونيفورم كافيهات ( شركة السلام لليونيفورم 01223182572 ) تقدم شركة السلام احدث موديلات يو.
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

26/12/2020
صورة الاعلان: ملابس مدرسه - مصنع يونيفورم مدارس - في الجيزة مصر

ملابس مدرسه - مصنع يونيفورم مدارس

(للبيع)

- في الجيزة مصر

ملابس مدرسه - مصنع يونيفورم مدارس 01003358542 شركة 3A لليونيفورم متخصصون فى تصنيع افضل انواع وموديل.
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

26/12/2020
صورة الاعلان: شركات تصنيع يونيفورم فنادق (شركة السلام لليونيفورم ) - في الجيزة مصر

شركات تصنيع يونيفورم فنادق (شركة السلام لليونيفورم )

(للبيع)

- في الجيزة مصر

شركات تصنيع يونيفورم فنادق (شركة السلام لليونيفورم 01223182572 ) يونيفورم موظفين الفندق هو واجهة فن.
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

26/12/2020
صورة الاعلان: ازياء مدارس للاطفال - مصنع يونيفورم حضانه - في الجيزة مصر

ازياء مدارس للاطفال - مصنع يونيفورم حضانه

(للبيع)

- في الجيزة مصر

ازياء مدارس للاطفال - مصنع يونيفورم حضانه 01200561116 نصنع يونيفورم الحضانه بأجواد انواع القماش واح.
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

26/12/2020
صورة الاعلان: Uniform Housekeeping - في الجيزة مصر

Uniform Housekeeping

(للبيع)

- في الجيزة مصر

Uniform Housekeeping 01200561116 نصمم احدث موديلات يونيفورم الهاوس كيبنج والاشراف الداخلى وعمال نظ.
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

23/12/2020
صورة الاعلان: مصانع توريد زي عمال ( شركة السلام لليونيفورم ) - في الجيزة مصر

مصانع توريد زي عمال ( شركة السلام لليونيفورم )

(للبيع)

- في الجيزة مصر

مصانع توريد زي عمال ( شركة السلام لليونيفورم 01118689995 ) اذا كنت تبحث عن يونيفورم عمال لمصنعك فيو.
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

23/12/2020
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