شركات تصنيع يونيفورم مصانع

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تفاصيل الإعلان
شركات تصنيع يونيفورم مصانع 01118689995 اذا كنت تبحث عن يونيفورم عمال لمصنعك فيونيفورم السلام هو الخيار الامثل حيث يسهل عملية البحث عن اليونيفورم المناسب، حيث نوفر لك مجموعة ضخمة من يونيفورم عمال المصانع وشركات البترول و شركات الصيانة تختلف في الاشكال والالوان تحسين صورة عملائنا هو هدفنا الاول لذلك نعمل دائما على اظهار عمال المصانع بافضل شكل ممكن، وذلك عن طريق طبع او تطريز اللوجو الخاص بالمصنع على يونيفورم العمال مما يعطي خصوصية وتميز لمصنعك شركة السلام لليونيفورم تليفون / 01118689995
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: fareda
التليفون: 01223182572

فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
العنوان: 30 شارع عدنان مدنى – احمد عرابي – المهندسين- المهندسين
الجيزة -

مصر
تفاصيل الإعلان:
السعر: اتصل
تاريخ الإعلان: 15/1/2020
رقم الإعلان: 2049208
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تاريخ الإعلان
صورة الاعلان: يونيفورم مطاعم وحلوانى ( شركة Tn لليونيفورم ) - في الجيزة مصر

يونيفورم مطاعم وحلوانى ( شركة Tn لليونيفورم )

(للبيع)

- في الجيزة مصر

يونيفورم مطاعم وحلوانى ( شركة Tn لليونيفورم 01119959296 ) مصنع يونيفورم جمله متخصص فى جميع انواع .
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

15/1/2020
صورة الاعلان: يونيفورم مستشفى - في الجيزة مصر

يونيفورم مستشفى

(للبيع)

- في الجيزة مصر

يونيفورم مستشفى 01003358542–01200561116 افضل ماركات السكراب الطبي يونيفورم طبي لبس مستشفيات Medical .
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

15/1/2020
صورة الاعلان: ملابس تخرج اطفال شركة 3A لليونيفورم - في الجيزة مصر

ملابس تخرج اطفال شركة 3A لليونيفورم

(للبيع)

- في الجيزة مصر

ملابس تخرج اطفال (01200561116) شركة 3A لليونيفورم شركة 3A لليونيفورم لتصنيع وتوريد ارواب وقبعات وأ.
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

15/1/2020
صورة الاعلان: يونيفورم حضانات - في الجيزة مصر

يونيفورم حضانات

(للبيع)

- في الجيزة مصر

يونيفورم حضانات 01003358542–01200561116 صور يونيفورم حضانات شركات تصنيع يونيفورم حضانات تليفون : 01.
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

15/1/2020
صورة الاعلان: محل بيع ملابس عمل ( شركة السلام لليونيفورم ) - في الجيزة مصر

محل بيع ملابس عمل ( شركة السلام لليونيفورم )

(للبيع)

- في الجيزة مصر

محل بيع ملابس عمل ( شركة السلام لليونيفورم 01223182572 ) مع كل موسم جديد يأتي الجديد من الموديلات .
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

15/1/2020
صورة الاعلان: افضل شركة يونيفورم - في الجيزة مصر

افضل شركة يونيفورم

(للبيع)

- في الجيزة مصر

افضل شركة يونيفورم 01003358542–01200561116 شركات يونيفورم uniform مصنع زى موحد تليفون : 01003358542.
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

15/1/2020
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صورة الاعلان: ملابس مدرسه - مصنع يونيفورم مدارس (شركة السلام لليونيفورم ) - في الجيزة مصر

ملابس مدرسه - مصنع يونيفورم مدارس (شركة السلام لليونيفورم )

(للبيع)

- في الجيزة مصر

ملابس مدرسه - مصنع يونيفورم مدارس (شركة السلام لليونيفورم 01118689995 ) يونيفورم المدارس هو الهوي.
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

15/1/2020
صورة الاعلان: بلوفر - يونيفورم سكيورتى ( شركة Tn لليونيفورم ) - في الجيزة مصر

بلوفر - يونيفورم سكيورتى ( شركة Tn لليونيفورم )

(للبيع)

- في الجيزة مصر

بلوفر - يونيفورم سكيورتى ( شركة Tn لليونيفورم ) فى شركة Tn لليونيفورم هنساعدك تختار اليونيفورم ال.
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

15/1/2020
صورة الاعلان: مصانع يونيفورم - في الجيزة مصر

مصانع يونيفورم

(للبيع)

- في الجيزة مصر

مصانع يونيفورم 01022216888–01119959296 يونيفورم رجالى يونيفورم هاوس كيبنج يونيفورم الدكتور ملابس مو.
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

15/1/2020
صورة الاعلان: يونيفورم هاوس كيبنج - في الجيزة مصر

يونيفورم هاوس كيبنج

(للبيع)

- في الجيزة مصر

يونيفورم هاوس كيبنج 01003358542–01200561116 housekeeping يونيفورم يونيفورم هاوسكيبنج تليفون : 01003.
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

15/1/2020
صورة الاعلان: شركة يونيفورم مصانع - في الجيزة مصر

شركة يونيفورم مصانع

(للبيع)

- في الجيزة مصر

شركة يونيفورم مصانع 01003358542–01200561116 شركة تصنيع يونيفورم مصانع يونيفورم عمال مصانع افرول تصن.
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

15/1/2020
صورة الاعلان: يونيفورم شيف - ملابس مطاعم ( شركة السلام لليونيفورم ) - في الجيزة مصر

يونيفورم شيف - ملابس مطاعم ( شركة السلام لليونيفورم )

(للبيع)

- في الجيزة مصر

يونيفورم شيف - ملابس مطاعم ( شركة السلام لليونيفورم 01223182572 ) تقدم شركة السلام احدث موديلات يو.
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

13/1/2020
صورة الاعلان: Hotel Uniformsشركا ت يونيفورم فنادق - في الجيزة مصر

Hotel Uniformsشركا ت يونيفورم فنادق

(للبيع)

- في الجيزة مصر

Hotel Uniformsشركات يونيفورم فنادق 01200561116 يونيفورم فنادق أفضل شركة يونيفورم فنادق تليفون : 01.
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

13/1/2020
صورة الاعلان: Hotel Uniforms - في الجيزة مصر

Hotel Uniforms

(للبيع)

- في الجيزة مصر

Hotel Uniforms 01223182572 نقوم بتصنيع جميع انواع يونيفورم موظفين الفنادق ( يونيفورم الاستقبال بال.
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

13/1/2020
صورة الاعلان: ملابس هاوس كيبنج (شركة السلام لليونيفورم ) - في الجيزة مصر

ملابس هاوس كيبنج (شركة السلام لليونيفورم )

(للبيع)

- في الجيزة مصر

ملابس هاوس كيبنج (شركة السلام لليونيفورم 01118689995 ) فأنت بحاجة لأن يظهر طاقم تنظيف الغرف بشكل ج.
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

13/1/2020
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