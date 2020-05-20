شركات تصنيع يونيفورم مدارس

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تفاصيل الإعلان
شركات تصنيع يونيفورم مدارس 01118689995 يونيفورم المدارس هو الهوية الاولى للمدرسة و يعتبر العامل الرئيسي الذي يفرق بين مستوى مدرسة واخرى، لذلك نقدم في شركة السلام مجموعة متنوعة من يونيفورم مدارس لغات و يونيفورم مدارس خاصة وغيرها لتناسب كافة انواع المدارس. لو كان لديك تصميمك الخاص الذى ترغب فى تنفيذه على ارض الواقع لا تقلق فنحن سنقوم بتنفيذ تصميمك وافكارك على النحو الامثل. شركة السلام لليونيفورم تليفون / 01118689995 – 01223182572 -33455911
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: fareda
التليفون: 01223182572

فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
العنوان: 30 شارع عدنان مدنى – احمد عرابي – المهندسين- المهندسين
الجيزة -

مصر
تفاصيل الإعلان:
السعر: اتصل
تاريخ الإعلان: 20/5/2020
رقم الإعلان: 2059760
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18/5/2020
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18/5/2020
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يونيفورم حضانات - زي رياض الاطفال

(للبيع)

- في الجيزة مصر

يونيفورم حضانات - زي رياض الاطفال 01200561116 ازياء مدارس للاطفال شركة تصنيع يونيفورم حضانات زي .
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

18/5/2020
صورة الاعلان: اكبر شركة يونيفورم بمصر - في الجيزة مصر

اكبر شركة يونيفورم بمصر

(للبيع)

- في الجيزة مصر

اكبر شركة يونيفورم بمصر 01119959296 - 01022216888 ريح بالك واكسب وقتك واستلم اليونيفورم زي مابتحل.
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

18/5/2020
صورة الاعلان: شركات توريدات فنادق فى مصر _( السلام للتوريدات الفندقية ) - في الجيزة مصر

شركات توريدات فنادق فى مصر _( السلام للتوريدات الفندقية )

(للبيع)

- في الجيزة مصر

شركات توريدات فنادق فى مصر _( السلام للتوريدات الفندقية 01102226499) متخصصون فى توريد جميع مستلزمات.
العنوان:

الجيزة - مصر

1,111 جنيه

18/5/2020
صورة الاعلان: caps graduation _( شركة السلام لليونيفورم ) - في الجيزة مصر

caps graduation _( شركة السلام لليونيفورم )

(للبيع)

- في الجيزة مصر

caps graduation _( شركة السلام لليونيفورم 01118689995 ) ارواب التخرج,روب التخرج,روب المحامى,ارواب ا.
العنوان:

الجيزة - مصر

1,111 جنيه

15/5/2020
صورة الاعلان: مصنع يونيفورم امن _شركة السلام لليونيفورم - في الجيزة مصر

مصنع يونيفورم امن _شركة السلام لليونيفورم

(للبيع)

- في الجيزة مصر

مصنع يونيفورم امن _شركة السلام لليونيفورم افضل شركة يونيفورم للأمن والحراسة.الزى الموحد للامن.يونيف.
العنوان:

الجيزة - مصر

1,111 جنيه

15/5/2020
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