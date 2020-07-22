شركات تصنيع يونيفورم فى مصر ( شركة السلام لليونيفورم )

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تفاصيل الإعلان
شركات تصنيع يونيفورم فى مصر ( شركة السلام لليونيفورم 01223182572 ) مع كل موسم جديد يأتي الجديد من الموديلات ونحن نسعى جاهدين لتوفير أفضل مجموعة من احدث الموديلات لكل اقسام اليونيفورم (المطاعم – المستشفيات –المصانع –المدارس - الحضانات – الامن – والطيران وغيرها ) . ولدينا من الزي ما يناسب كل احتياجاتك المهنية ،مع كتابه اللوجو الخاص بالهيئه او المصنع وسعرنا لا يقارن في السوق دقة بمواعيد التسليم التصميم حسب المواصفات المطلوبه أسعارنا غير قابله للمنافسه شركة السلام لليونيفورم 01223182572
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: fareda
التليفون: +19959188

فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
العنوان: 30 شارع عدنان مدنى – احمد عرابي – المهندسين- المهندسين
الجيزة -

مصر
تفاصيل الإعلان:
السعر: 1 جنيه
تاريخ الإعلان: 22/7/2020
رقم الإعلان: 2063630
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صورة الاعلان: دليل شركات مستلزمات الفنادق ( السلام للتوريدات الفندقية ) - في الجيزة مصر

دليل شركات مستلزمات الفنادق ( السلام للتوريدات الفندقية )

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دليل شركات مستلزمات الفنادق ( السلام للتوريدات الفندقية 01102226499 ) شركة السلام للتوريدات الفندق.
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

22/7/2020
صورة الاعلان: يونيفورم حضانات - في الجيزة مصر

يونيفورم حضانات

(للبيع)

- في الجيزة مصر

صور يونيفورم حضانات 01200561116 شركات تصنيع يونيفورم حضانات ملابس الروضه للبنات زي رياض الاطفال .
العنوان:

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1 جنيه

22/7/2020
صورة الاعلان: اسعار يونيفورم الطباخين - في الجيزة مصر

اسعار يونيفورم الطباخين

(للبيع)

- في الجيزة مصر

اسعار يونيفورم الطباخين 01003358542 نصنع افضل موديلات يونيفورم المطاعم والكافيهات بأفضل الخامات .
العنوان:

الجيزة - مصر

1 جنيه

22/7/2020
صورة الاعلان: ارواب التخرج شركة 3A لليونيفورم - في الجيزة مصر

ارواب التخرج شركة 3A لليونيفورم

(للبيع)

- في الجيزة مصر

صور ارواب التخرج (01200561116) شركة 3A لليونيفورم شركة 3A لليونيفورم لتصنيع وتوريد ارواب وقبعات وأ.
العنوان:

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اتصل

22/7/2020
صورة الاعلان: يونيفورم شيفات - اشكال يونيفورم فنادق (شركة Tn لليونيفورم ) - في الجيزة مصر

يونيفورم شيفات - اشكال يونيفورم فنادق (شركة Tn لليونيفورم )

(للبيع)

- في الجيزة مصر

يونيفورم شيفات - اشكال يونيفورم فنادق (شركة Tn لليونيفورم 01119959296) مصنع يونيفورم جمله متخصص فى.
العنوان:

الجيزة - مصر

150 جنيه

22/7/2020
صورة الاعلان: يونيفورم مطعم ( شركة السلام لليونيفورم ) - في الجيزة مصر

يونيفورم مطعم ( شركة السلام لليونيفورم )

(للبيع)

- في الجيزة مصر

يونيفورم مطعم ( شركة السلام لليونيفورم 01223182572 ) تقدم شركة السلام احدث موديلات يونيفورم الطهاة.
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

20/7/2020
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صورة الاعلان: تي شيرت و بنطلون للمدارس - في الجيزة مصر

تي شيرت و بنطلون للمدارس

(للبيع)

- في الجيزة مصر

تي شيرت و بنطلون للمدارس 01003358542 شركة يونيفورم مدارس شركات تصنيع يونيفورم مدارس شركات يونيفور.
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

20/7/2020
صورة الاعلان: صور يونيفورم مطاعم ( شركة Tnلليونيفورم ) - في الجيزة مصر

صور يونيفورم مطاعم ( شركة Tnلليونيفورم )

(للبيع)

- في الجيزة مصر

صور يونيفورم مطاعم ( شركة Tnلليونيفورم ) فى شركة Tn لليونيفورم هنساعدك تختار اليونيفورم المناسب ب.
العنوان:

الجيزة - مصر

150 جنيه

20/7/2020
صورة الاعلان: شركات يونيفورم فنادق - في الجيزة مصر

شركات يونيفورم فنادق

(للبيع)

- في الجيزة مصر

شركات يونيفورم فنادق 01200561116 اماكن تصنيع يونيفورم فنادق شركات توريد ملابس فنادق شركة يونيفورم .
العنوان:

الجيزة - مصر

150 جنيه

20/7/2020
صورة الاعلان: قبعات التخرج (شركة السلام لليونيفورم ) - في الجيزة مصر

قبعات التخرج (شركة السلام لليونيفورم )

(للبيع)

- في الجيزة مصر

صور قبعات التخرج (شركة السلام لليونيفورم 01223182572 ) شركة السلام تعلن عن وصول تشكيلات كبيره وواس.
العنوان:

الجيزة - مصر

1 جنيه

20/7/2020
صورة الاعلان: يونيفورم مطاعم وفنادق (شركة Tn لليونيفورم ) - في الجيزة مصر

يونيفورم مطاعم وفنادق (شركة Tn لليونيفورم )

(للبيع)

- في الجيزة مصر

يونيفورم مطاعم وفنادق (شركة Tn لليونيفورم 01119959296) نصنع كل ما يتعلق باليونيفورم والزى الموحد .
العنوان:

الجيزة - مصر

150 جنيه

18/7/2020
صورة الاعلان: يونيفورم عمال المطاعم ( شركة السلام لليونيفورم ) - في الجيزة مصر

يونيفورم عمال المطاعم ( شركة السلام لليونيفورم )

(للبيع)

- في الجيزة مصر

يونيفورم عمال المطاعم ( شركة السلام لليونيفورم 01223182572 ) تقدم شركة السلام احدث موديلات يونيفور.
العنوان:

الجيزة - مصر

150 جنيه

18/7/2020
صورة الاعلان: يونيفورم مدارس - مصنع زى مدرسي - في الجيزة مصر

يونيفورم مدارس - مصنع زى مدرسي

(للبيع)

- في الجيزة مصر

يونيفورم مدارس - مصنع زى مدرسي 01003358542 موديلات ملابس مدرسة ابتدائي مصنع زى موحد مدارس اسعار يون.
العنوان:

الجيزة - مصر

150 جنيه

18/7/2020
صورة الاعلان: يونيفورم شركات سياحة (شركة السلام لليونيفورم ) - في الجيزة مصر

يونيفورم شركات سياحة (شركة السلام لليونيفورم )

(للبيع)

- في الجيزة مصر

يونيفورم شركات سياحة (شركة السلام لليونيفورم 01223182572 ) يونيفورم موظفين الفندق هو واجهة فندقك ل.
العنوان:

الجيزة - مصر

150 جنيه

18/7/2020
صورة الاعلان: توريد وبريات الفنادق ( السلام للتوريدات الفندقية ) - في الجيزة مصر

توريد وبريات الفنادق ( السلام للتوريدات الفندقية )

(للبيع)

- في الجيزة مصر

توريد وبريات الفنادق ( السلام للتوريدات الفندقية 01102226499 ) شركة السلام للتوريدات الفندقية توف.
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

18/7/2020
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