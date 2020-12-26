شركات تصنيع يونيفورم فنادق (شركة السلام لليونيفورم 01223182572 ) يونيفورم موظفين الفندق هو واجهة فندقك لذلك انت بحاجة الى ان يبدو الموظفين بالمظهر الراقى الذى يعكس مستوى فندقك ومستوى الخدمة التى يقدمها الفندق، ذلك قمنا بعمل تصاميم خاصة تمنح موظفيك المظهر الامثل 01118689995 – 01223182572