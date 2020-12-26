(للبيع)
|شركات تصنيع يونيفورم فنادق (شركة السلام لليونيفورم 01223182572 ) يونيفورم موظفين الفندق هو واجهة فندقك لذلك انت بحاجة الى ان يبدو الموظفين بالمظهر الراقى الذى يعكس مستوى فندقك ومستوى الخدمة التى يقدمها الفندق، ذلك قمنا بعمل تصاميم خاصة تمنح موظفيك المظهر الامثل 01118689995 – 01223182572
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|fareda
|التليفون:
|01223182572
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|العنوان:
|30 شارع عدنان مدنى – احمد عرابي – المهندسين- المهندسين
الجيزة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
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|تاريخ الإعلان:
|26/12/2020
|رقم الإعلان:
|2077484
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