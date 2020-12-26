شركات تصنيع يونيفورم فنادق (شركة السلام لليونيفورم )

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تفاصيل الإعلان
شركات تصنيع يونيفورم فنادق (شركة السلام لليونيفورم 01223182572 ) يونيفورم موظفين الفندق هو واجهة فندقك لذلك انت بحاجة الى ان يبدو الموظفين بالمظهر الراقى الذى يعكس مستوى فندقك ومستوى الخدمة التى يقدمها الفندق، ذلك قمنا بعمل تصاميم خاصة تمنح موظفيك المظهر الامثل 01118689995 – 01223182572
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: fareda
التليفون: 01223182572

فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
العنوان: 30 شارع عدنان مدنى – احمد عرابي – المهندسين- المهندسين
الجيزة -

مصر
تفاصيل الإعلان:
السعر: اتصل
تاريخ الإعلان: 26/12/2020
رقم الإعلان: 2077484
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السعر
تاريخ الإعلان
صورة الاعلان: زى الشيف - يونيفورم كافيهات ( شركة السلام لليونيفورم ) - في الجيزة مصر

زى الشيف - يونيفورم كافيهات ( شركة السلام لليونيفورم )

(للبيع)

- في الجيزة مصر

زى الشيف - يونيفورم كافيهات ( شركة السلام لليونيفورم 01223182572 ) تقدم شركة السلام احدث موديلات يو.
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

26/12/2020
صورة الاعلان: ملابس مدرسه - مصنع يونيفورم مدارس - في الجيزة مصر

ملابس مدرسه - مصنع يونيفورم مدارس

(للبيع)

- في الجيزة مصر

ملابس مدرسه - مصنع يونيفورم مدارس 01003358542 شركة 3A لليونيفورم متخصصون فى تصنيع افضل انواع وموديل.
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

26/12/2020
صورة الاعلان: ازياء مدارس للاطفال - مصنع يونيفورم حضانه - في الجيزة مصر

ازياء مدارس للاطفال - مصنع يونيفورم حضانه

(للبيع)

- في الجيزة مصر

ازياء مدارس للاطفال - مصنع يونيفورم حضانه 01200561116 نصنع يونيفورم الحضانه بأجواد انواع القماش واح.
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

26/12/2020
صورة الاعلان: Uniform Housekeeping - في الجيزة مصر

Uniform Housekeeping

(للبيع)

- في الجيزة مصر

Uniform Housekeeping 01200561116 نصمم احدث موديلات يونيفورم الهاوس كيبنج والاشراف الداخلى وعمال نظ.
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

23/12/2020
صورة الاعلان: مصانع توريد زي عمال ( شركة السلام لليونيفورم ) - في الجيزة مصر

مصانع توريد زي عمال ( شركة السلام لليونيفورم )

(للبيع)

- في الجيزة مصر

مصانع توريد زي عمال ( شركة السلام لليونيفورم 01118689995 ) اذا كنت تبحث عن يونيفورم عمال لمصنعك فيو.
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

23/12/2020
صورة الاعلان: الزى الموحد للامن شركة 3A لليونيفورم - في الجيزة مصر

الزى الموحد للامن شركة 3A لليونيفورم

(للبيع)

- في الجيزة مصر

الزى الموحد للامن ( 01003358542 ) شركة 3A لليونيفورم متخصصون فى تصنيع جميع موديلات بونيفورم السيكي.
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

23/12/2020
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صورة الاعلان: الزى الطبي - يونيفورم المستشفيات والمراكز الطبية - في الجيزة مصر

الزى الطبي - يونيفورم المستشفيات والمراكز الطبية

(للبيع)

- في الجيزة مصر

الزى الطبي - يونيفورم المستشفيات والمراكز الطبية ( 01102226499 ) ملابس المستشفى و زي خاص بهيئة التم.
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

23/12/2020
صورة الاعلان: يونيفورم مطاعم وفنادق - في الجيزة مصر

يونيفورم مطاعم وفنادق

(للبيع)

- في الجيزة مصر

يونيفورم مطاعم وفنادق 01022216888 – 01119959296 افضل خامات اليونيفورم والزى الموحد بسعر المصنع وعق.
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

23/12/2020
صورة الاعلان: الزى الطبي - شركة تصنيع يونيفورم طبى - في الجيزة مصر

الزى الطبي - شركة تصنيع يونيفورم طبى

(للبيع)

- في الجيزة مصر

الزى الطبي - شركة تصنيع يونيفورم طبى 01003358542 نصنع جميع موديلات اليونيفورم الطبي للمستشفيات والم.
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

21/12/2020
صورة الاعلان: School Uniforms - في الجيزة مصر

School Uniforms

(للبيع)

- في الجيزة مصر

School Uniforms يونيفورم المدارس هو الهوية الاولى للمدرسة و يعتبر العامل الرئيسي الذي يفرق بين مست.
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

21/12/2020
صورة الاعلان: اشكال يونيفورم مطاعم - في الجيزة مصر

اشكال يونيفورم مطاعم

(للبيع)

- في الجيزة مصر

اشكال يونيفورم مطاعم 01003358542 نصنع افضل موديلات يونيفورم المطاعم والكافيهات بأفضل الخامات واقل.
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

21/12/2020
صورة الاعلان: محل بيع يونيفورم حضانه - في الجيزة مصر

محل بيع يونيفورم حضانه

(للبيع)

- في الجيزة مصر

محل بيع يونيفورم حضانه 01200561116 شركات تصنيع يونيفورم حضانات زي رياض الاطفال ازياء مدارس للاطفال.
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

20/12/2020
صورة الاعلان: زى حراس الامن ( شركة السلام لليونيفورم ) - في الجيزة مصر

زى حراس الامن ( شركة السلام لليونيفورم )

(للبيع)

- في الجيزة مصر

زى حراس الامن ( شركة السلام لليونيفورم 01223182572 ) يونيفورم سكيورتى يونيفورم امن وحراسة ملابس ح.
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

20/12/2020
صورة الاعلان: شركة تصنيع يونيفورم فنادق - في الجيزة مصر

شركة تصنيع يونيفورم فنادق

(للبيع)

- في الجيزة مصر

شركة تصنيع يونيفورم فنادق 01200561116 شركات توريد ملابس فنادق اماكن تصنيع يونيفورم فنادق مصنع يو.
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

19/12/2020
صورة الاعلان: ارواب التخرج - صور قبعات التخرج - في الجيزة مصر

ارواب التخرج - صور قبعات التخرج

(للبيع)

- في الجيزة مصر

ارواب التخرج - صور قبعات التخرج 01223182572 عبايات تخرج cap and gown graduation عبايات حفلات التخرج.
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

19/12/2020
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