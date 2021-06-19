شركات تصنيع يونيفورم حضانات (شركة السلام لليونيفورم )

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تفاصيل الإعلان
شركات تصنيع يونيفورم حضانات (شركة السلام لليونيفورم 01223182572 ) نحن شركة السلام نتفهم طبيعة يونيفورم الحضانات و اختلافه عن غيره، لذلك يتم تصميمه بمعايير معينة لكي ينال اعجاب اولياء الامور و الاطفال فى الحضانات ولا يشعروا بالغضب اثناء ارتداؤه كل صباح. كما يتم تصنيع يونيفورم الحضانات من مواد خفيفة على بشرة الاطفال لا تسبب اى نوع من انواع الحساسية حتى يتمتع الاطفال بيومهم. ويمكن تنفيذ التصميمات الخاصه بالحضانة شركة السلام لليونيفورم للعقود السنوية وطلبات الجمله التواصل على / 01118689995
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: fareda
التليفون: 01223182572

فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
العنوان: 310 شارع السودان مع تقاطع شارع احمد عرابي – المهندسين ( مدخل رقم 1 – ب )- المهندسين
الجيزة -

مصر
تفاصيل الإعلان:
السعر: اتصل
تاريخ الإعلان: 19/6/2021
رقم الإعلان: 2097363
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17/6/2021
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16/6/2021
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اتصل

14/6/2021
صورة الاعلان: شركات تصنيع يونيفورم فنادق - في الجيزة مصر

شركات تصنيع يونيفورم فنادق

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العنوان:

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14/6/2021
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