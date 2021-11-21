شركات تصنيع يونيفورم امن فى مصر

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تفاصيل الإعلان
شركات تصنيع يونيفورم امن فى مصر 01200561116 متخصصون فى تصنيع جميع موديلات بونيفورم السيكيورتى والملابس الخاصه لشركات الامن والحراسات الخاصه مع امكانيه تصنيع اى موديل وتطريز اللوجو شركة 3A لليونيفورم تليفون : 01200561116 – 01003358542 – 37610478 -02 عنوان : 131 ش التحرير الدقى - بجوار بنك أسكندرية - أمام سينما التحرير / الجيزة
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: fareda
التليفون: 01200561116

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العنوان: 131 ش التحرير الدقى - بجوار بنك أسكندرية - أمام سينما التحرير / الجيزة- الدقى
الجيزة -

مصر
تفاصيل الإعلان:
السعر: اتصل
تاريخ الإعلان: 21/11/2021
رقم الإعلان: 2112173
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صورة الاعلان: افضل يونيفورم بمصر- تيشيرت بولو - في الجيزة مصر

افضل يونيفورم بمصر- تيشيرت بولو

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افضل يونيفورم بمصر- تيشيرت بولو01022216888 ازاى تختار انسب يونيفورم لشركتك ؟ مع شركة Tn لليونيف.
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اتصل

21/11/2021
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الزى الطبي - بالطو طبيب ( السلام للملابس الطبية )

(للبيع)

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21/11/2021
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تفصيل بدلة حارس الامن لليونيفورم شركة Tn

(للبيع)

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العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

21/11/2021
صورة الاعلان: موديلات يونيفورم - زى موحد ( شركة Tn لليونيفورم ) - في الجيزة مصر

موديلات يونيفورم - زى موحد ( شركة Tn لليونيفورم )

(للبيع)

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العنوان:

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21/11/2021
صورة الاعلان: ملابس روضه مميزه - صور يونيفورم حضانات - في الجيزة مصر

ملابس روضه مميزه - صور يونيفورم حضانات

(للبيع)

- في الجيزة مصر

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العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

21/11/2021
صورة الاعلان: Uniform Housekeeping - في الجيزة مصر

Uniform Housekeeping

(للبيع)

- في الجيزة مصر

Uniform Housekeeping نصمم احدث موديلات يونيفورم الهاوس كيبنج والاشراف الداخلى وعمال نظافه المنزل .
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

21/11/2021
صورة الاعلان: مصانع الملابس الطبية فى مصر لليونيفورم شركة Tn - في الجيزة مصر

مصانع الملابس الطبية فى مصر لليونيفورم شركة Tn

(للبيع)

- في الجيزة مصر

مصانع الملابس الطبية فى مصر لليونيفورم شركة Tn اسعار اليونيفورم الطبي ويونيفورم المستشفيات متخصصو.
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

21/11/2021
صورة الاعلان: اماكن تصنيع يونيفورم مصانع - في الجيزة مصر

اماكن تصنيع يونيفورم مصانع

(للبيع)

- في الجيزة مصر

اماكن تصنيع يونيفورم مصانع 01003358542 – 01200561116 متخصصون في تصميم وصناعة الزى الموحد للمصانع و.
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

21/11/2021
صورة الاعلان: صناعة وتجارة الزى الموحد لليونيفورم شركة Tn - في الجيزة مصر

صناعة وتجارة الزى الموحد لليونيفورم شركة Tn

(للبيع)

- في الجيزة مصر

صناعة وتجارة الزى الموحد لليونيفورم شركة Tn متخصصون فى تصميم وانتاج كميات يونيفورم و زى موحد لمجالا.
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

21/11/2021
صورة الاعلان: متجر يونيفورم شركات الامن لليونيفورم شركة Tn - في الجيزة مصر

متجر يونيفورم شركات الامن لليونيفورم شركة Tn

(للبيع)

- في الجيزة مصر

متجر يونيفورم شركات الامن لليونيفورم شركة Tn افضل موديلات يونيفورم الامن وشركات الحراسة الخاصة يو.
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

19/11/2021
صورة الاعلان: زى اطفال الروضه - تفصيل يونيفورم حضانه - في الجيزة مصر

زى اطفال الروضه - تفصيل يونيفورم حضانه

(للبيع)

- في الجيزة مصر

زى اطفال الروضه - تفصيل يونيفورم حضانه 01022216888 تصنيع جميع موديلات يونيفورم الحضانه باعلى جوده م.
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

18/11/2021
صورة الاعلان: يونيفورم جرسون - جاكيت شيف مطبخ - في الجيزة مصر

يونيفورم جرسون - جاكيت شيف مطبخ

(للبيع)

- في الجيزة مصر

يونيفورم جرسون - جاكيت شيف مطبخ 01119959296 احدث موديلات يونيفورم الشيف والويتر نصنع جميع الموديل.
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

18/11/2021
صورة الاعلان: افضل شركة يونيفورم مصانع لليونيفورم شركة Tn - في الجيزة مصر

افضل شركة يونيفورم مصانع لليونيفورم شركة Tn

(للبيع)

- في الجيزة مصر

افضل شركة يونيفورم مصانع لليونيفورم شركة Tn يونيفورم المصانع وشركات البترول يونيفورم بسعر الجملة .
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

18/11/2021
صورة الاعلان: ملابس مدرسه - بلوفر و جاكيت للمدارس - في الجيزة مصر

ملابس مدرسه - بلوفر و جاكيت للمدارس

(للبيع)

- في الجيزة مصر

ملابس مدرسه - بلوفر و جاكيت للمدارس 01022216888 نقدم مجموعة متنوعة من يونيفورم مدارس لغات و يونيفو.
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

18/11/2021
صورة الاعلان: شركة يونيفورم فنادق - اشكال يونيفورم فنادق - في الجيزة مصر

شركة يونيفورم فنادق - اشكال يونيفورم فنادق

(للبيع)

- في الجيزة مصر

شركة يونيفورم فنادق - اشكال يونيفورم فنادق 01119959296 نصنع جميع موديلات يونيفورم الفنادق باسعار ال.
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

18/11/2021
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