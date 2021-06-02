(للبيع)
|شركات اليونيفورم - مصنع قميص رجالى بمصر ( شركة السلام لليونيفورم 01223182572 ) مع كل موسم جديد يأتي الجديد من الموديلات ونحن نسعى جاهدين لتوفير أفضل مجموعة من احدث الموديلات لكل اقسام اليونيفورم (المطاعم – المستشفيات –المصانع –المدارس - الحضانات – الامن – والطيران وغيرها ) . ولدينا من الزي ما يناسب كل احتياجاتك المهنية ،مع كتابه اللوجو الخاص بالهيئه او المصنع وسعرنا لا يقارن في السوق دقة بمواعيد التسليم التصميم حسب المواصفات المطلوبه أسعارنا غير قابله للمنافسه شركة السلام لليونيفورم
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|fareda
|التليفون:
|01223182572
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|العنوان:
|310 شارع السودان مع تقاطع شارع احمد عرابي – المهندسين ( مدخل رقم 1 – ب )- المهندسين
الجيزة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|اتصل
|تاريخ الإعلان:
|2/6/2021
|رقم الإعلان:
|2095893
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