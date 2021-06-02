شركات اليونيفورم - مصنع قميص رجالى بمصر ( شركة السلام لليونيفورم 01223182572 ) مع كل موسم جديد يأتي الجديد من الموديلات ونحن نسعى جاهدين لتوفير أفضل مجموعة من احدث الموديلات لكل اقسام اليونيفورم (المطاعم – المستشفيات –المصانع –المدارس - الحضانات – الامن – والطيران وغيرها ) . ولدينا من الزي ما يناسب كل احتياجاتك المهنية ،مع كتابه اللوجو الخاص بالهيئه او المصنع وسعرنا لا يقارن في السوق دقة بمواعيد التسليم التصميم حسب المواصفات المطلوبه أسعارنا غير قابله للمنافسه شركة السلام لليونيفورم