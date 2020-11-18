شراء الأثاث المستعمل بمكه

(للشراء (مطلوب))
|نشتري الاثاث والعفش المستعمل والأجهزه الكهربائيه بمكه 0555819677 نشتري معدات المطاعم والمقاهي الكوفي شوب ومعدات البقالات نشتري أثاث الفلل والقصور نشتري أثاث المكاتب والشركات نشتري دواليب المطابخ الالمنيوم وغرف النوم والصوالين الكنبات والمجالس العربيه السجاد والتحف والنجف الكرستال نشتري الخرده والسكراب جوال/0555819677 0552132687
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|شراء الأثاث المستعمل
|التليفون:
|0555819677
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|العنوان:
|مكه- مكه
مكة - السعودية
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
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|تاريخ الإعلان:
|18/11/2020
|رقم الإعلان:
|2073053
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1 ريال
3,200 ريال
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3,100 ريال
1 ريال
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