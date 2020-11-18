شراء الأثاث المستعمل بمكه

(للشراء (مطلوب))

اعلانات مبوبة

اعلانات جديدة

الإعلانات الأكثر مشاهدة

إضغط لتغيير المكان

أضف إعلان

 ◀  أنت الآن في

السعودية (مكة) [ اختر مدينة / دولة أخرى ]

تفاصيل الإعلان
نشتري الاثاث والعفش المستعمل والأجهزه الكهربائيه بمكه 0555819677 نشتري معدات المطاعم والمقاهي الكوفي شوب ومعدات البقالات نشتري أثاث الفلل والقصور نشتري أثاث المكاتب والشركات نشتري دواليب المطابخ الالمنيوم وغرف النوم والصوالين الكنبات والمجالس العربيه السجاد والتحف والنجف الكرستال نشتري الخرده والسكراب جوال/0555819677 0552132687
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: شراء الأثاث المستعمل
التليفون: 0555819677

فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
العنوان: مكه- مكه
مكة -

السعودية
تفاصيل الإعلان:
السعر: اتصل
تاريخ الإعلان: 18/11/2020
رقم الإعلان: 2073053
data-full-width-responsive="true"
أرسل رسالة إلى صاحب الإعلان أخبر صديق أضف إلى المفضلة
أرسل رسالة إلى صاحب الإعلان

اعلانات جديدة

صورة
السعر
تاريخ الإعلان
صورة الاعلان: مطلوب لكبرى شركات المياه فى السعوديه ( المنطقه الشرقيه ):

مطلوب لكبرى شركات المياه فى السعوديه ( المنطقه الشرقيه ):

(فرصة عمل)

سيتم عمل المقابلات الشخصيه يوم السبت الموافق 21/11/2020 الساعه 2 ظهرا بمقر شركه أجاده على العنوان ال.
القسم: 

اتصل

18/11/2020
صورة الاعلان: البصمة بالوجه _ أكسس كنترول

البصمة بالوجه _ أكسس كنترول

(للبيع)

مميزات جهاز الأكسس كنترول * يتيح الجهاز البصمة بالوجه * كما يمكنه التعرف على حرارة الجسم من بعد يصل .
العنوان:

القصيم - السعودية

1 ريال

18/11/2020
صورة الاعلان: عرض نقاط بيع السوبر ماركت مضاف اليه 20 الف صنف

عرض نقاط بيع السوبر ماركت مضاف اليه 20 الف صنف

(للبيع)

عرض خاص كاشير السوبر ماركت تخفيضات و جودة 1_ كمبيوتر مكتبى عالى الجودة ( لينوفو ) 2_برنامج السوبر .

3,200 ريال

18/11/2020
صورة الاعلان: جواجز افراد

جواجز افراد

(للبيع)

عرض خاص على حواجز الافراد الومنيوم واستانلس حواجز متحركة على عجلات بأفضل الأسعار لدينا فروعنا (الري.
العنوان:

الرياض - السعودية

اتصل

18/11/2020
صورة الاعلان: عرض للمطاعم كافية ديونيه بوفية كاشير بسعر خاص

عرض للمطاعم كافية ديونيه بوفية كاشير بسعر خاص

(للبيع)

لو انت صاحب مطعم , كوفى شوب , ديونيه, بوفيه بنقدمك الكاشير بسعر خاص جداا مكونات العرض : 1_جهاز كاشي.
العنوان:

الرياض - السعودية

اتصل

18/11/2020
صورة الاعلان: طابعات الكروت البلاستيكيه

طابعات الكروت البلاستيكيه

(للبيع)

نقدم لكم مجموعه متنوعه من طابعات ID (الكروت البلاستيكيه smart طابعات كورية الصنع) سهولة تامة في تغي.
العنوان:

الرياض - السعودية
القسم: 

اتصل

18/11/2020
data-full-width-responsive="true"
صورة الاعلان: كاشف المعادن اليدوى

كاشف المعادن اليدوى

(للبيع)

كاشف المعادن اليدوي وكاشف الجوالات جهاز كشف الجوالات المغلقة والمفتوحة والذي يعمل من خلال تمرير الج.
العنوان:

الرياض - السعودية

اتصل

18/11/2020
صورة الاعلان: ترمومتر قياس حرارة

ترمومتر قياس حرارة

(للبيع)

متوفرلدينا تيرموميتر ديجيتال لقياس درجة حرارة الجسم بدقة مزودة بشاشة رقمية يقوم بإنذار صوتي وضوئي عن.
العنوان:

الرياض - السعودية

اتصل

18/11/2020
صورة الاعلان: قارئ حراري يدوي Hikvision لكشف الكورونا بسعر حصري

قارئ حراري يدوي Hikvision لكشف الكورونا بسعر حصري

(للبيع)

متوفر الأن جهاز قياس الحرارة اليدوي من شركة هيك فيجن مميزات الجهاز : 1- دقة متناهية في قياس درجات حر.

اتصل

18/11/2020
صورة الاعلان: برنامج مطاعم كوفي شوب ديوانية مقهى عرض حصري

برنامج مطاعم كوفي شوب ديوانية مقهى عرض حصري

(للبيع)

نقدم عرض حصري علي جميع لوازم (أدوات) إدارة المطاعم و الكوفي شوب العرض يتكون من : * برنامج المطاعم أ.
العنوان:

الرياض - السعودية
القسم: 

3,100 ريال

17/11/2020
صورة الاعلان: طابعة الكروت البلاستيكية Smart

طابعة الكروت البلاستيكية Smart

(للبيع)

طابعات الكروت البلاستيكية Smart 31 – smart 51 ذات وجه واحد _ ووجهين أبيض وأسود وألوان 2 كارت كل 60 ث.
العنوان:

الرياض - السعودية
القسم: 

1 ريال

17/11/2020
صورة الاعلان: تخفيضات على كاشير السوبر ماركت

تخفيضات على كاشير السوبر ماركت

(للبيع)

(برنامج apex stores )المميز للمبيعات والمخزون من مؤسسة طيف الالماس مع دعم فني لمدة عام *مع قاعدة اصن.
العنوان:

الرياض - السعودية

اتصل

17/11/2020
صورة الاعلان: صفوف انتظار متنوعة الاشكال

صفوف انتظار متنوعة الاشكال

(للبيع)

نقدم لكم عرض خاص وبسعر مناسب أجهزة ترتيب صفوف الانتظار، حيث يساعد على النظام وكفاءة العمل، والحد من.
العنوان:

الرياض - السعودية

اتصل

17/11/2020
صورة الاعلان: مكتب جسور المعانى للترجمة

مكتب جسور المعانى للترجمة

(طلب عمل)

مكتب جسور المعاني نحن مكتب جسور المعاني نقوم بترجمة الوثائق بمختلف أنواعها الترجمة الطبية، والقانوني.
العنوان:

الرياض - السعودية
القسم: 

اتصل

16/11/2020
صورة الاعلان: » عرض للمطاعم كافية ديونيه بوفية كاشير بسعر خاص

» عرض للمطاعم كافية ديونيه بوفية كاشير بسعر خاص

(للبيع)

لو انت صاحب مطعم , كوفى شوب , ديونيه, بوفيه بنقدمك الكاشير بسعر خاص جداا مكونات الاجهزة 1_جهاز كاشير.
العنوان:

الرياض - السعودية

اتصل

16/11/2020
data-full-width-responsive="true"
خدمة الإعلانات المبوبة تعمل باستخدام جاليليو مدير المواقع ™
سجل في النشرة الاخبارية في عرب نت 5
الأكثر إرسالا
الأكثر مشاهدة
أحدث الإعلانات
    إدارة و خدمات الموقع من جاليليو لإدارة المواقع    استضافة وتطوير مواقع - ستار ويب ماستر

    هذا الموقع مزود بحلول جاليليو مدير المواقع - ® Galileo Site Manager